УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10492 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
1 159 0

Росіяни вночі обстріляли лікарню та виробниче приміщення "Укрпошти" в Херсоні, постраждалих немає, - ОВА. ФОТОрепортаж (оновлено)

Російські загарбники вночі вдарили з мінометів по херсонській лікарні у Дніпровському районі.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Побитий головний корпус, пошкоджена система опалення, у вікнах майже не лишилося скла. На місці вже працюють співробітники Херсонської обласної аварійно-рятувальної служби", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що постраждалих внаслідок ворожого обстрілу немає.

Росіяни вночі обстріляли лікарню та виробниче приміщення Укрпошти в Херсоні, постраждалих немає, - ОВА 01
Росіяни вночі обстріляли лікарню та виробниче приміщення Укрпошти в Херсоні, постраждалих немає, - ОВА 02
Росіяни вночі обстріляли лікарню та виробниче приміщення Укрпошти в Херсоні, постраждалих немає, - ОВА 03
Росіяни вночі обстріляли лікарню та виробниче приміщення Укрпошти в Херсоні, постраждалих немає, - ОВА 04
Росіяни вночі обстріляли лікарню та виробниче приміщення Укрпошти в Херсоні, постраждалих немає, - ОВА 05
Росіяни вночі обстріляли лікарню та виробниче приміщення Укрпошти в Херсоні, постраждалих немає, - ОВА 06

Читайте: Окупанти за минулу добу 8 разів обстріляли Херсон, 5 осіб зазнали поранень, - ОВА

Також за даними Прокудіна вночі були "прильоти" по виробничому приміщенню "Укрпошти". Співробітники не травмовані, але збитки - є.

Росіяни вночі обстріляли лікарню та виробниче приміщення Укрпошти в Херсоні, постраждалих немає, - ОВА 07
Росіяни вночі обстріляли лікарню та виробниче приміщення Укрпошти в Херсоні, постраждалих немає, - ОВА 08
Росіяни вночі обстріляли лікарню та виробниче приміщення Укрпошти в Херсоні, постраждалих немає, - ОВА 09

Також читайте: Росіяни цілий день б’ють по Бериславу, відомо про трьох постраждалих, обстріли тривають, - ОВА

Автор: 

обстріл (28472) Херсон (3360) Прокудін Олександр (183)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 