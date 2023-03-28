Росіяни вночі обстріляли лікарню та виробниче приміщення "Укрпошти" в Херсоні, постраждалих немає, - ОВА. ФОТОрепортаж (оновлено)

Російські загарбники вночі вдарили з мінометів по херсонській лікарні у Дніпровському районі.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Побитий головний корпус, пошкоджена система опалення, у вікнах майже не лишилося скла. На місці вже працюють співробітники Херсонської обласної аварійно-рятувальної служби", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що постраждалих внаслідок ворожого обстрілу немає.













Читайте: Окупанти за минулу добу 8 разів обстріляли Херсон, 5 осіб зазнали поранень, - ОВА

Також за даними Прокудіна вночі були "прильоти" по виробничому приміщенню "Укрпошти". Співробітники не травмовані, але збитки - є.







Також читайте: Росіяни цілий день б’ють по Бериславу, відомо про трьох постраждалих, обстріли тривають, - ОВА