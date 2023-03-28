Бомбардувати драмтеатр у Маріуполі наказав російський полковник Атрощенко родом з Житомирщини, - InformNapalm. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Стали відомі ім’я та дані полковника армії РФ, який віддав наказ про бомбардування драмтеатру, пологового будинку та дитячої лікарні в Маріуполі.

Їх оприлюднила міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm, повідомляє Цензор.НЕТ. Розслідувані отримали дані від хакерів-активістів української команди "Кібер Спротив". Ті отримали доступ до електронної пошти полковника.

Сергій Валерійович Атрощенко - командир в/ч 75387 960-о штурмового авіаційного полку РФ, що базується на околицях міста Приморсько-Ахтарськ Краснодарського краю.

Читайте: Експрезиденту "Мотор Січі" Богуслаєву повідомлено про нову підозру: Блокував поставку бойового гелікоптера для ГУР МО у квітні 2022, - СБУ (оновлено)

Він народився 5 травня 1981 року в Овручі на Житомирщині. Потім жив у російському м.Липецьк, потім був прописаний у м.Воронеж, Ленінський проспект буд.96а, кв. 89. Після цього деякий час був прописаний за місцем служби у в/ч 46451 у пгт. Гвардійське в окупованому Криму. Телефон: 79186505185, поштові адреси: [email protected], [email protected].

Зараз він знімає квартиру в елітному будинку за 350 метрів від Азовського моря. Його адреса: Краснодарський край, м. Приморсько-Ахтарськ, вул. Мира, буд.151, кв.2. (координати: 46°02’59.6″N 38°09’56.9″E).

Українські хактивісти змогли отримати з електронної пошти Атрощенко "різні деталізовані списки пілотів, відомості, службові характеристики офіцерів, довідки, теоретичні та практичні розрахунки, які цікаві для розвідки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Маріуполі підірвали авто "начальника поліції" Москвина, він живий, - росЗМІ (оновлено)

Вони також отримали доступ до електронної пошти дружини Атрощенка Лілії та вступили з нею в листування від імені одного з офіцерів 960-го полку, який і очолює її чоловік. Від імені офіцера українські хактивісти переконали Лілію зробити "патріотичну фотосесію" дружин справжніх офіцерів полку на аеродромі в парадних кітелях з медалями їх чоловіків.

Читайте: Мешканців маріупольського ЖК "Невський", який відвідував Путін, погрожують виселити з квартир, - росЗМІ

"Це дозволило розвідати цілі та зібрати вкупу всіх дружин російських пілотів і як наслідок зібрати додаткові дані, які корисні для подальшої OSINT-розвідки", - йдеться у повідомленні.

InformNapalm пише, що поки оприлюднює лише частину отриманої інформації, і обіцяє надалі наступні публікації на основі даних Атрощенка.