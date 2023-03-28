Внаслідок ворожого удару у Дніпрі горів металевий ангар з овочами та фруктами, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Рятувальники ліквідували пожежу у складській будівлі у Дніпрі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, 27 березня о 22:39 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у місті Дніпро горить складська будівля. На місці було встановлено, що внаслідок ворожого удару горить металевий ангар, в якому зберігаються овочі та фрукти. Площа пожежі склала 4000 кв.м. Вогнем знищено дах будівлі. Пошкоджено обладнання та овочі.
Пожежу локалізовано о 01:15 та ліквідовано о 02:09. Внаслідок події загиблих та травмованих немає.
До гасіння пожежі було залучено 54 рятувальники та 15 одиниць пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
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