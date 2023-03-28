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Внаслідок ворожого удару у Дніпрі горів металевий ангар з овочами та фруктами, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідували пожежу у складській будівлі у Дніпрі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, 27 березня о 22:39 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у місті Дніпро горить складська будівля. На місці було встановлено, що внаслідок ворожого удару горить металевий ангар, в якому зберігаються овочі та фрукти. Площа пожежі склала 4000 кв.м. Вогнем знищено дах будівлі. Пошкоджено обладнання та овочі.

Пожежу локалізовано о 01:15 та ліквідовано о 02:09. Внаслідок події загиблих та травмованих немає.

Внаслідок ворожого удару у Дніпрі горів металевий ангар з овочами та фруктами, - ДСНС 01
Внаслідок ворожого удару у Дніпрі горів металевий ангар з овочами та фруктами, - ДСНС 02
Внаслідок ворожого удару у Дніпрі горів металевий ангар з овочами та фруктами, - ДСНС 03
Внаслідок ворожого удару у Дніпрі горів металевий ангар з овочами та фруктами, - ДСНС 04

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До гасіння пожежі було залучено 54 рятувальники та 15 одиниць пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Автор: 

Дніпро (3274) обстріл (28472) пожежа (4327) ДСНС (5106) Дніпропетровська область (3721)


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Що й казать , там були дуже небезпечні для ********* овочі. Бойві буряки, нацистська капуста. Натівські банани. Конашенкову відкритий простір для переможних полюцій реляцій.
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28.03.2023 12:25 Відповісти
Враховуючи ціни закупівлі для війскових овочів та фруктів, втрати колосальні.
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28.03.2023 12:58 Відповісти
дивно. ані овочі, ані фрукти, ані металевий гараж не горять. там був замаскований під баклажан "Абрамс"!
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28.03.2023 12:33 Відповісти
бери выше субмарина для десанта на левый берег херсонской области
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28.03.2023 12:40 Відповісти
 
 