Елітна нерухомість Шуфрича записана на підставних осіб. Питання до СБУ, чому нардеп досі на волі, - ЦПК

Посада народного депутата не заважала близькому соратнику Віктора Медведчука Нестору Шуфричу та його родині протягом десятиліть обростати мільйонними статками та елітною нерухомістю.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, коментуючи розслідування Bihus.Info, інформує Цензор.НЕТ.

"Київський річковий порт.Серед повʼязаних з ним осіб - Нестор Шуфрич. Той самий Шуфрич, який вже десятиліттями (і досі!) займає парламентське крісло від проросійських партій. Ну і кількість днів без побиття для якого рахувала колись уся країна", - зазначають у ЦПК.

Також ЦПК публікує невелику частину того, чим володіє нардеп з родиною:

- 4 маєтки у Конча-Заспі;

- 6 квартир у центрі Києва;

- елітні апартаменти в Одесі на березі моря на 500 кв. м;

- комплекс "Конюшня Бутенко" під Києвом і ще купа нерухомості по всій Україні, включно з мисливськими угіддями.

"Частина цієї нерухомості, звісно ж, записана на "фунтів" - угорця з російськими звʼязками Дьордя Штофа, багаторічного помічника Шуфрича Черепаню та ще кількох підставних осіб. "Послуги" цих осіб, зокрема, дозволяли Шуфричу роками не вказувати частину з коштовних обʼєктів у декларації. Чому Шуфрич і досі на волі? Хороше питання для СБУ", - йдеться у повідомленні.

"Дуже сподіваємося, що хоча б після цього розслідування Шуфричу не вдасться уникнути "спілкування" із правоохоронцями.

А от за брехню у декларації нардепа покарати наразі не вийде. Бо строки притягнення до відповідальності по деклараціям за 2020 рік от-от минуть. А декларації за 2021 та 2022 рік Шуфрич звісно ж не подав. Бо Рада досі не відновила подання та перевірку декларацій посадовців. Хоча відповідний законопроєкт №8071 вже давно зареєстрований у парламенті", - резюмують у ЦПК.

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