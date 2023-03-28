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Елітна нерухомість Шуфрича записана на підставних осіб. Питання до СБУ, чому нардеп досі на волі, - ЦПК

Посада народного депутата не заважала близькому соратнику Віктора Медведчука Нестору Шуфричу та його родині протягом десятиліть обростати мільйонними статками та елітною нерухомістю.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, коментуючи розслідування Bihus.Info, інформує Цензор.НЕТ.

"Київський річковий порт.Серед повʼязаних з ним осіб - Нестор Шуфрич. Той самий Шуфрич, який вже десятиліттями (і досі!) займає парламентське крісло від проросійських партій. Ну і кількість днів без побиття для якого рахувала колись уся країна", - зазначають у ЦПК.

Також ЦПК публікує невелику частину того, чим володіє нардеп з родиною:
- 4 маєтки у Конча-Заспі;
-  6 квартир у центрі Києва;
- елітні апартаменти в Одесі на березі моря на 500 кв. м;
- комплекс "Конюшня Бутенко" під Києвом і ще купа нерухомості по всій Україні, включно з мисливськими угіддями.

"Частина цієї нерухомості, звісно ж, записана на "фунтів" - угорця з російськими звʼязками Дьордя Штофа, багаторічного помічника Шуфрича Черепаню та ще кількох підставних осіб. "Послуги" цих осіб, зокрема, дозволяли Шуфричу роками не вказувати частину з коштовних обʼєктів у декларації. Чому Шуфрич і досі на волі? Хороше питання для СБУ", - йдеться у повідомленні.

"Дуже сподіваємося, що хоча б після цього розслідування Шуфричу не вдасться уникнути "спілкування" із правоохоронцями.
А от за брехню у декларації нардепа покарати наразі не вийде. Бо строки притягнення до відповідальності по деклараціям за 2020 рік от-от минуть. А декларації за 2021 та 2022 рік Шуфрич звісно ж не подав. Бо Рада досі не відновила подання та перевірку декларацій посадовців. Хоча відповідний законопроєкт №8071 вже давно зареєстрований у парламенті", - резюмують у ЦПК.

Також читайте: Нерухомість та гектари землі по всій країні: ЗМІ розповіли про статки Шуфрича на сотні мільйонів гривень. ВIДЕО

Елітна нерухомість Шуфрича записана на підставних осіб. Питання до СБУ, чому нардеп досі на волі, - ЦПК 01
Елітна нерухомість Шуфрича записана на підставних осіб. Питання до СБУ, чому нардеп досі на волі, - ЦПК 02

Автор: 

нерухомість (891) Шуфрич Нестор (392) Центр протидії корупції (265)


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Топ коментарі
+33
Бо свій. Друг та соратник Татарова, Єрмака, та ще купи людей Януковоща, які тепер при владі, і активно керують Україною. Диверсанти, шпигуни, та саботажники.
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28.03.2023 13:19
+30
Бо він, разом з іншими ЖОПОблоківцями, підтримує СН...
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28.03.2023 13:17
+15
Своїх не здають!
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28.03.2023 13:17
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Бо він, разом з іншими ЖОПОблоківцями, підтримує СН...
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28.03.2023 13:17 Відповісти
це самоочевидно
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28.03.2023 13:25 Відповісти
Нічого йому не буде. Ця гидота до всіх має підхід.
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28.03.2023 13:36 Відповісти
просто клоуни підбирають весь продажний непотріб
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28.03.2023 13:44 Відповісти
а ще простіше - ми таки заслуговуємо на таку нікчемну і злодійську, антинародну і антидержавницьку, гидотну владу, раз терпимо над собою таку срань.
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28.03.2023 16:01 Відповісти
Кто ж его посадит? Он же памятник...
Эх, деревня!
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28.03.2023 14:42 Відповісти
Слуги зроблять з ОПЗЖ теж саме що єдинороси з ЛДПР, і шуфрич буде аналогом жириновського.
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28.03.2023 14:46 Відповісти
Своїх не здають!
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28.03.2023 13:17 Відповісти
Питання в іншому,чому він все ще живий...
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28.03.2023 13:19 Відповісти
Бо свій. Друг та соратник Татарова, Єрмака, та ще купи людей Януковоща, які тепер при владі, і активно керують Україною. Диверсанти, шпигуни, та саботажники.
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28.03.2023 13:19 Відповісти
він нічого не порушив - має право
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
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28.03.2023 13:20 Відповісти
Закони порушив, не сумнівайся, черга повинна дійти до цієї антиукраїнської наволочі.
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28.03.2023 13:23 Відповісти
все по закону - вкрав - поділився - керує.
все як у нас - має право записати своє майно на кого хоче.
ну а те що за податки громадян ніхто нічого не бачить - він з ким потрібно поділився
і коли гімн грає, я сам бачив - він руку на серці тримав.
має право
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28.03.2023 13:29 Відповісти
В нього виродка в районі серця пах ***********.
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28.03.2023 13:35 Відповісти
що не доведено у ході досудового та судового слідства із залученням відповідних медичних експертиз може розцінюватись як наклеп.
все інше разгаворьі в пользу бедньіх
народний депутат Шуфрич робив те що і інші депутати і не одного скликання - ХРІН ВІН КОПАВ НА всякі там розмови - нічого не доведено - балакуйте далі
одна ділова вечеря із черговим генпрокурором коштує дорожче ніж весь галас навколого його діяльності всього населення земної кулі
у суді не доведено - перед судом всі рівні
має право
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28.03.2023 13:44 Відповісти
Дійде і до нього черга, як і інших медведчуків....
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28.03.2023 13:54 Відповісти
медведчука випустили і до шуфрича діло дойде - згоден !!- і його випустять - зараз просто не на часі
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28.03.2023 14:04 Відповісти
Що значить випустили!
За 200 полонених раша отримала кума хутіна, медведчука, якого в Україні звинувачують у держзраді. П'ятьох старших офіцерів у складі захисників Маріуполя обміняли на 55 російських військовополонених. Із 215 військовослужбовців, які повернулися до України, 108 - бійці полку української Нацгвардії Азов, які захищали Маріуполь. Під обмін також потрапили співробітники прикордонної служби, сухопутних військ, поліції, Військово-морських сил, Служби безпеки, Держслужби транспорту та державної митної служби. Всього серед обміняних 124 офіцери.
https://korrespondent.net/ukraine/4518849-bolshoi-obmen-za-medvedchuka-vernuly-azovtsev
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28.03.2023 14:54 Відповісти
Справами цієї гниди, котру, до речі, не ****#ли вже не пам'ятаю кілька місяців, мусить займатися саме СБУ, а не інші правоохоронні структури, бо вона заробляла свої статки у тому числі й кур'єрськими послугами між ФСБшними (чи ГРУшними) кураторами та "вагнерівцями" в африканських країнах. Якшо про це знають журналісти, то й СБУ, зрозуміло.
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28.03.2023 14:01 Відповісти
як казали у нас на хуторі - все знає да тільки zratь не проситься - звиняйте за історичну довідку із мого хутора
повторюсь - що не доведено у суді... ну я вже вище писав - все інше - це випуск парів для зменшення тиску на суспільство(народ-неселення) через відповідні дірки, що дипомовані інженери називають отворами - через ЗМІ - тобто новина повторена 100 разів вважається такою, що її з'їли і переварили.
Читайте КПК - по інформайіїї в змі якесь провоохоронне середовище, що утримується на кошти платників податків відкрило кримінальне провадження??? - НІ!!!!!!
пишіть далі свої думки - у нас свобода слова
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28.03.2023 14:11 Відповісти
Шановний, я ж не пропоную гниду шуфрича судити судом Лінча! Слідчі, прокурори, судді мусять керуватися ст.111 КПК України та віддати оцій гниді належне. Ну, а якшо десь шось і вкрав, то там є й інші, відповідні до цього, статті.
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28.03.2023 18:52 Відповісти
Шановний, я теж Вас поважаю за вивірений напрямок думок, але при всій повазі, ні Ви, не я не маємо змоги втілити це у життя.
Ніхто його судити не буде - вони всі там як ховрахи вже перет---ся - це один великий сімейний підряд. А доять вони нас під гаслами славетних перемог та соціяльної справедливості.
Швидше його хтось шльопне або як Чечетова викинуть у вікно, з метою навчити літати.
Повірте, що діла не буде. Це тільки тарологи чешуть про справедливий гнів народу та вироки винним. Свистять як політики перед перегонами.
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28.03.2023 19:32 Відповісти
Одне сподівання, що народ перестане за гречку та популістів-велосипедистів голосувати, аби отримати якийсь позитив опісля виборів.
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28.03.2023 21:03 Відповісти
Як це "чому"?
Тому, що Слугам підспівуе!
Він тепер "зразковий слуга"!
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28.03.2023 13:20 Відповісти
Тому що там одне кодло!
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28.03.2023 13:21 Відповісти
Тут протупили хлопці в столиці, коли лише трохи надавали йому потиличників при спробі фотографувати розміщення блокпостів. Була ж чудова нагода утилізувати цей непотріб без зайвого галасу.
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28.03.2023 13:22 Відповісти
протупили ще за часів революції бо не заварили у сміттєвому контейнері, коли його туди закинули
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28.03.2023 13:25 Відповісти
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28.03.2023 13:23 Відповісти
Він що, вже став такий святий що у свічки дзюрить?
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28.03.2023 13:27 Відповісти
Це питання не до СБУ.
Питання треба ставити - на кого працює СБУ?
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28.03.2023 13:24 Відповісти
при дЄрьмаку вони давно вже філія ФСБ РФ...
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28.03.2023 13:26 Відповісти
Как почему на воле?
Он же синхронно голосует со слугами за то, что выгодно им, а не Украине, потому и на воле.
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28.03.2023 13:25 Відповісти
Набрасываем на вентилятор?
Не надорвитесь. Берите больше, кидайте чаще, отдыхайте пока летит.
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29.03.2023 08:25 Відповісти
Боже, як давно звиздили навіженого Нестора. Ей, чукча мад'ярська, не бажаєш приїхати в Одесу? А то щось трохи засумувала одеська самооборона, хоче розім'ятись. Ну, ти розумієш. Чекаємо.
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28.03.2023 13:26 Відповісти
Шуфрич хотел Дугу 2 порезать на радиоактивный металл и себе присвоить
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28.03.2023 13:27 Відповісти
А чем шуфрич хуже обезьяны по кличке " Агрохимия" ?
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28.03.2023 13:27 Відповісти
У цілому світі якщо ти маєш сумнівні доходи проходить перевірка відповідних служб на кримінал цих доходів. І якщо не доказав, що вони набуті законним способом порушується карне провадження і конфіскація. А у нас бабульки биків від влади стали мільярдерами!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! І всім похер на державу і народ.
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28.03.2023 13:27 Відповісти
Такии собі всепогоднии депутат -- він уже давно там на верху треться .
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28.03.2023 13:28 Відповісти
А чому Ванюша Бакланов, результатом "служби" якого була швидка здача Півдня, оточення Маріка і окупація Херсона, досі на волі?
Дивні питання від ЦПК...
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28.03.2023 13:34 Відповісти
Відповідь проста, як господарське мило. Поки гундос президент, його ніхто не чіпатиме. Теж стосовно Бені.
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28.03.2023 14:25 Відповісти
йому є, чим поділитися із зеленими уйобками... нічого йому не буде.
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28.03.2023 13:39 Відповісти
Ці дерьмаки ,бакланові, агрохімії ,риже все роблять щоб виконати оманські домовленості
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28.03.2023 13:40 Відповісти
А на свободе шуфрич потому, что его давно не п#зд#ли. Как только отп#здят, можно и сажать. Даже нужно.
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28.03.2023 13:41 Відповісти
якби в тракториста Миколи з якогось села чи райцентру появилась елітна нерухомість та земельні ділянки гектарами то відразу би приїхало купа зацікавлених. А тут Шуфрич?? Це ж як Портнов - недоторканний при всіх владах! Як там прикордонна служба відповіла на запит журналістів про виїзд Портнова з сином в квітні 2022р. (до речі обоє військовозобовязані) - ми не маємо право розголошувати секретні особисті дані! От як, вам рабам не положено!!!!
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28.03.2023 13:44 Відповісти
А там ермак с клоуном в доле
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28.03.2023 13:46 Відповісти
Ответ простой - потому что заплатил тому, кто очень нуждался в СБУ.
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28.03.2023 13:48 Відповісти
жаль рука не дрогнула у молодчика
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28.03.2023 13:49 Відповісти
Зеленський, щурфічи - твій вирок
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28.03.2023 13:58 Відповісти
Де Ваня Баканов ?
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28.03.2023 14:09 Відповісти
За цією почварою, дпавно камера скучає. Обібрало країну і весь час на рашку працював мразота. Ми то пам'ятаємо його кульки в залі ВР. Хто побачить, знаєте що треба робити...
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28.03.2023 14:34 Відповісти
Ворон ворону глаз не выклюет!
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28.03.2023 14:34 Відповісти
Незадовго до війни один подільник Нестора і вхожий до Дерьмака розкладав по полочках, як скликають асамблею авторитетних бізнесменів під головуванням "протектора" з єдиним вопросом - як будуть "роздягати" Ахметова на газах. Там тріо -протектор,бабушка української корупції, сам нестор, шикували з 2005 по 2012 рік, а потім Вітя Ростовський розігнав трійцю, а подільник перейшов на нелегальне становище, а сама бабушка трохи присіла. Однак війна все переіначила. Нестор один на один з НАЗК, а там, ну чорти б його взяли -Ситник. Шас будуть протоколи, суди.....
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28.03.2023 14:53 Відповісти
Тупой пиар ЦПК.
Уж кто-кто, а ЦПК прекрасно знает и понимает, что 90% всех ценностей коррупционеры оформляют на "підставних осіб". А так же, ЦПК прекрасно знает и понимает, что с нашими нынешними законами привлечь к ответственности невозможно ни підставних осіб, ни их хозяев.
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28.03.2023 14:59 Відповісти
надо попросить СБУшника Пасичника, президента ЛНР, он быстрее разберется.
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28.03.2023 15:08 Відповісти
Вся післясовкова влада в Україні-це кубло "любих друзів",спадкоємців-дітей політиків,кумів,сватів,зятів,близьких і дальніх родичів,співслужбовців,друзів дитинства,колег по "бізнесу", "потрібних людей" і безліч іншого різноманітного сміття...До сьогоднішнього дня нічого не змінилося.І ви дивуєтесь чому Шуфрич не сидить? Яка ж наївна простота!
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28.03.2023 16:04 Відповісти
тому що морально і ідейно ві копія більшості слуг народу
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28.03.2023 16:21 Відповісти
потому что органами безопасности руководит вражеские штирлицы.
другого обьяснения их преступной бездеятельности нет
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28.03.2023 16:27 Відповісти
А потому что там его крыша. Он не тот за кого себя выдаёт.
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28.03.2023 16:40 Відповісти
Бо самим слугам не хочеться показувати всі свої доходи.
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28.03.2023 20:27 Відповісти
 
 