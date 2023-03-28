Елітна нерухомість Шуфрича записана на підставних осіб. Питання до СБУ, чому нардеп досі на волі, - ЦПК
Посада народного депутата не заважала близькому соратнику Віктора Медведчука Нестору Шуфричу та його родині протягом десятиліть обростати мільйонними статками та елітною нерухомістю.
Про це повідомляє Центр протидії корупції, коментуючи розслідування Bihus.Info, інформує Цензор.НЕТ.
"Київський річковий порт.Серед повʼязаних з ним осіб - Нестор Шуфрич. Той самий Шуфрич, який вже десятиліттями (і досі!) займає парламентське крісло від проросійських партій. Ну і кількість днів без побиття для якого рахувала колись уся країна", - зазначають у ЦПК.
Також ЦПК публікує невелику частину того, чим володіє нардеп з родиною:
- 4 маєтки у Конча-Заспі;
- 6 квартир у центрі Києва;
- елітні апартаменти в Одесі на березі моря на 500 кв. м;
- комплекс "Конюшня Бутенко" під Києвом і ще купа нерухомості по всій Україні, включно з мисливськими угіддями.
"Частина цієї нерухомості, звісно ж, записана на "фунтів" - угорця з російськими звʼязками Дьордя Штофа, багаторічного помічника Шуфрича Черепаню та ще кількох підставних осіб. "Послуги" цих осіб, зокрема, дозволяли Шуфричу роками не вказувати частину з коштовних обʼєктів у декларації. Чому Шуфрич і досі на волі? Хороше питання для СБУ", - йдеться у повідомленні.
"Дуже сподіваємося, що хоча б після цього розслідування Шуфричу не вдасться уникнути "спілкування" із правоохоронцями.
А от за брехню у декларації нардепа покарати наразі не вийде. Бо строки притягнення до відповідальності по деклараціям за 2020 рік от-от минуть. А декларації за 2021 та 2022 рік Шуфрич звісно ж не подав. Бо Рада досі не відновила подання та перевірку декларацій посадовців. Хоча відповідний законопроєкт №8071 вже давно зареєстрований у парламенті", - резюмують у ЦПК.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Эх, деревня!
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
все як у нас - має право записати своє майно на кого хоче.
ну а те що за податки громадян ніхто нічого не бачить - він з ким потрібно поділився
і коли гімн грає, я сам бачив - він руку на серці тримав.
має право
все інше разгаворьі в пользу бедньіх
народний депутат Шуфрич робив те що і інші депутати і не одного скликання - ХРІН ВІН КОПАВ НА всякі там розмови - нічого не доведено - балакуйте далі
одна ділова вечеря із черговим генпрокурором коштує дорожче ніж весь галас навколого його діяльності всього населення земної кулі
у суді не доведено - перед судом всі рівні
має право
За 200 полонених раша отримала кума хутіна, медведчука, якого в Україні звинувачують у держзраді. П'ятьох старших офіцерів у складі захисників Маріуполя обміняли на 55 російських військовополонених. Із 215 військовослужбовців, які повернулися до України, 108 - бійці полку української Нацгвардії Азов, які захищали Маріуполь. Під обмін також потрапили співробітники прикордонної служби, сухопутних військ, поліції, Військово-морських сил, Служби безпеки, Держслужби транспорту та державної митної служби. Всього серед обміняних 124 офіцери.
https://korrespondent.net/ukraine/4518849-bolshoi-obmen-za-medvedchuka-vernuly-azovtsev
повторюсь - що не доведено у суді... ну я вже вище писав - все інше - це випуск парів для зменшення тиску на суспільство(народ-неселення) через відповідні дірки, що дипомовані інженери називають отворами - через ЗМІ - тобто новина повторена 100 разів вважається такою, що її з'їли і переварили.
Читайте КПК - по інформайіїї в змі якесь провоохоронне середовище, що утримується на кошти платників податків відкрило кримінальне провадження??? - НІ!!!!!!
пишіть далі свої думки - у нас свобода слова
Ніхто його судити не буде - вони всі там як ховрахи вже перет---ся - це один великий сімейний підряд. А доять вони нас під гаслами славетних перемог та соціяльної справедливості.
Швидше його хтось шльопне або як Чечетова викинуть у вікно, з метою навчити літати.
Повірте, що діла не буде. Це тільки тарологи чешуть про справедливий гнів народу та вироки винним. Свистять як політики перед перегонами.
Тому, що Слугам підспівуе!
Він тепер "зразковий слуга"!
Питання треба ставити - на кого працює СБУ?
Он же синхронно голосует со слугами за то, что выгодно им, а не Украине, потому и на воле.
Не надорвитесь. Берите больше, кидайте чаще, отдыхайте пока летит.
Дивні питання від ЦПК...
Уж кто-кто, а ЦПК прекрасно знает и понимает, что 90% всех ценностей коррупционеры оформляют на "підставних осіб". А так же, ЦПК прекрасно знает и понимает, что с нашими нынешними законами привлечь к ответственности невозможно ни підставних осіб, ни их хозяев.
другого обьяснения их преступной бездеятельности нет