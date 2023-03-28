Знущання з цивільних та імітація розстрілу: скеровано до суду обвинувальний акт щодо командира відділення армії РФ. ФОТО

Слідчі Нацполіції скерували до суду обвинувальний акт щодо командира відділення армії РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, у березні 2022 року під час тимчасової окупації м. Ірпінь обвинувачений разом з підлеглими російськими військовослужбовцями проводив спеціальні каральні рейди для виявлення патріотично налаштованих громадян, під час яких принижував та знущався з мирних людей.

"Зокрема в ході слідства встановлено, що командир відділення розвідувального взводу 104-го гвардійського десантно-штурмового Червоного прапора полку разом з підпорядкованими військовослужбовцями, увірвався до будинку, де перебували двоє цивільних людей. Нападники роздягнули їх, били та допитували. Як з’ясувалося, це були охоронець і садівник, які працювали на території цього домоволодіння", - йдеться у повідомленні.

Люди благали їх не чіпати, запевняли, що вони цивільні та не беруть жодної участі в бойових діях. Натомість військовослужбовці РФ вивели їх на вулицю, де продовжили бити, поваливши на землю. Командир відділення імітували розстріл одного з потерпілих, здійснивши дві черги пострілів з автомата, чим завдав йому сильну психологічну травму та страждання.

Познущавшись з місцевих мешканців, окупанти заборонили їм виходити з будинку, інакше погрожували застрелити. Відтак цивільні були позбавлені можливості пересуватись, отримати воду та їжу.

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Поліцейські зібрали необхідну доказову базу. Винуватість сержанта армії РФ у вчиненні кримінального правопорушення підтверджується показами потерпілих та свідків та іншими речовими доказами та матеріалами кримінального провадження.

За вчинення воєнних злочинів військовослужбовцю рф загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.