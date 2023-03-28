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Знущання з цивільних та імітація розстрілу: скеровано до суду обвинувальний акт щодо командира відділення армії РФ. ФОТО

Слідчі Нацполіції скерували до суду обвинувальний акт щодо командира відділення армії РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції. 

Як зазначається, у березні 2022 року під час тимчасової окупації м. Ірпінь обвинувачений разом з підлеглими російськими військовослужбовцями проводив спеціальні каральні рейди для виявлення патріотично налаштованих громадян, під час яких принижував та знущався з мирних людей.

Знущання з цивільних та імітація розстрілу: скеровано до суду обвинувальний акт щодо командира відділення армії РФ 01

"Зокрема в ході слідства встановлено, що командир відділення розвідувального взводу 104-го гвардійського десантно-штурмового Червоного прапора полку разом з підпорядкованими військовослужбовцями, увірвався до будинку, де перебували двоє цивільних людей. Нападники роздягнули їх, били та допитували. Як з’ясувалося, це були охоронець і садівник, які працювали на території цього домоволодіння", - йдеться у повідомленні.

Люди благали їх не чіпати, запевняли, що вони цивільні та не беруть жодної участі в бойових діях. Натомість військовослужбовці РФ вивели їх на вулицю, де продовжили бити, поваливши на землю. Командир відділення імітували розстріл одного з потерпілих, здійснивши дві черги пострілів з автомата, чим завдав йому сильну психологічну травму та страждання.

Познущавшись з місцевих мешканців, окупанти заборонили їм виходити з будинку, інакше погрожували застрелити. Відтак цивільні були позбавлені можливості пересуватись, отримати воду та їжу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацполіція встановила особи російських військових, які розстріляли колону машин в Ірпені у березні 2022 року. ФОТОрепортаж

Поліцейські зібрали необхідну доказову базу. Винуватість сержанта армії РФ у вчиненні кримінального правопорушення підтверджується показами потерпілих та свідків та іншими речовими доказами та матеріалами кримінального провадження.

За вчинення воєнних злочинів військовослужбовцю рф загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Автор: 

армія рф (17373) Ірпінь (358) Нацполіція (15168) воєнні злочини (1860)


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Топ коментарі
+8
лице алкаша у н-ному поколінні
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28.03.2023 15:19
+5
Достатньо лише погляду на морду цього лапатного смєрда і все стає зрозуміло...
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28.03.2023 15:27
+4
а как могла профессия садовник не спровоцировать быдло из Зажопинска ?
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28.03.2023 15:21
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лице алкаша у н-ному поколінні
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28.03.2023 15:19 Відповісти
а как могла профессия садовник не спровоцировать быдло из Зажопинска ?
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28.03.2023 15:21 Відповісти
Достатньо лише погляду на морду цього лапатного смєрда і все стає зрозуміло...
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28.03.2023 15:27 Відповісти
По виразу обличчя типова СВИНОСОБАКА. Потрібно внести у особисту картку клієнта.
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28.03.2023 15:33 Відповісти
Тварь кацапская, морда так и просится кирпича.
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28.03.2023 15:42 Відповісти
"За морем царевна есть,
Что не можно глаз отвесть:
Днём свет божий затмевает,
Ночью землю освещает,
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит."

(с) Сашко Гарматкін.
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28.03.2023 16:23 Відповісти
З цивільними рашиська мразота "смилива" а у полоні такі "лапочки" у Золкіна седять ....
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28.03.2023 17:03 Відповісти
Только мочить. Перед этим пытать суку
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28.03.2023 17:30 Відповісти
То треба ще його впіймати. Мені здається, було б дієвіше широко публікувати дані про їхні сім'ї: батьки, жінка, діти, домашні адреси. Нехай чекають і бояться кожну хвилину.
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28.03.2023 18:30 Відповісти
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28.03.2023 18:53 Відповісти
Цікаво хто і яким чином здійснить це покарання?
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29.03.2023 00:19 Відповісти
 
 