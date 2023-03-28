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Поблизу Москви виявили уламки синьо-жовтого БПЛА з написом "Слава Україні", - росЗМІ. ФОТОрепортаж

У Новій Москві виявили уламки безпілотника поблизу залізничних колій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Telegram-канал Baza.

"Уламки знайшов мешканець села Світіно коли гуляв із собакою. Вони перебували приблизно за 100 метрів від залізниці. Приблизний розмах крил БПЛА, який впав, - два метри. За словами чоловіка, який виявив безпілотник, у нього на крилах було написано "Слава Україні", - йдеться в повідомленні.

Також було опубліковано фото БПЛА. Він пофарбований у жовто-синій колір.

Також читайте: Міноборони РФ заявило, що у Тульській області "впав український безпілотник"

Поблизу Москви виявили уламки синьо-жовтого БПЛА з написом Слава Україні, - росЗМІ 01
Поблизу Москви виявили уламки синьо-жовтого БПЛА з написом Слава Україні, - росЗМІ 02
Поблизу Москви виявили уламки синьо-жовтого БПЛА з написом Слава Україні, - росЗМІ 03
Поблизу Москви виявили уламки синьо-жовтого БПЛА з написом Слава Україні, - росЗМІ 04
Поблизу Москви виявили уламки синьо-жовтого БПЛА з написом Слава Україні, - росЗМІ 05
Поблизу Москви виявили уламки синьо-жовтого БПЛА з написом Слава Україні, - росЗМІ 06
Поблизу Москви виявили уламки синьо-жовтого БПЛА з написом Слава Україні, - росЗМІ 07

Автор: 

безпілотник (4158) москва (1245) росія (65162)


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Топ коментарі
+42
всьо! Кацапи, вам кизда! Бойові комарі доставлені і випущені на свободу!
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28.03.2023 16:44
+27
а где визитка Яроша? без нее это явный фейк
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28.03.2023 16:50
+14
Слава ЗСУ вже до Моцкви долетіла!
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28.03.2023 16:49
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всьо! Кацапи, вам кизда! Бойові комарі доставлені і випущені на свободу!
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28.03.2023 16:44 Відповісти
угу ... коли у Кремлі бахне, або де-інде ... тоді буде результат. Проте, може це розвідник був.
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28.03.2023 16:58 Відповісти
Слава ЗСУ вже до Моцкви долетіла!
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28.03.2023 16:49 Відповісти
а где визитка Яроша? без нее это явный фейк
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28.03.2023 16:50 Відповісти
Без визитки Яроша точно не оно.
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28.03.2023 17:05 Відповісти
скоро звикнуть.
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28.03.2023 16:52 Відповісти
Нажаль не долетів.
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28.03.2023 16:58 Відповісти
Наступний долетить. В усякому разі, москалі тепер чекатимуть, ну, щоб не сумували.
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28.03.2023 18:19 Відповісти
Такий БПЛА, можна купити в будь якому магазині...
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28.03.2023 17:03 Відповісти
яскраве жовте фарбування - то щоб краще прицілюватися по тихохідному БПЛА?
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28.03.2023 17:03 Відповісти
щоб краще прицеливаться по пуканам русни
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28.03.2023 19:15 Відповісти
А то нічого що він виглядає як наче зроблений з листа пенопласта?
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28.03.2023 17:06 Відповісти
Більше схоже на гіпсокартон, хоча не в тому суть. Ця фігня явно з електродвигуном, а потужних акумуляторів я там не бачу. Та й не долетить акумуляторний літачок від України до москви. Це щоб місцеву бидлоту переконати, що наші дрони - гівно.
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28.03.2023 17:30 Відповісти
а кто сказал что он летел из украины
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28.03.2023 19:20 Відповісти
нема ніякого толку від цих авіамодельок тільки гроши на вітер. кацапи з нас тільки сміються і луплять по наших містах
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28.03.2023 17:08 Відповісти
За словами чоловіка, який виявив безпілотник, у нього на крилах було написано "Слава Україні", - йдеться в повідомленні. всьо, дорога цьому чоловіку тільки в сізо..., отак взяв та на рівному місті словами сказав "слава Україні!"..., років 10 дадуть, не менше...
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28.03.2023 17:17 Відповісти
Бутафорська туфта з фанери/пінопласту, якою потім кацапи будуть виправдовувати перед своїм лохоратом обстріли наших міст. До того ж, ніхто не буде фарбувати справжній БПЛА в яскраві кольори, щоб його легше було побачити/знищити.
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28.03.2023 17:20 Відповісти
атопутеннападетэскалация будет...

откуда вы такие беретесь
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28.03.2023 19:16 Відповісти
Він ще повинен бути намазаний салом з часником.
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28.03.2023 17:31 Відповісти
То москалі для трєніровок пва запустили або хтось з місцевих для приколу
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28.03.2023 17:33 Відповісти
Добре шо хоч без помилок написали, трафарет використали, по взрослому підійшли до питання
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28.03.2023 17:36 Відповісти
і - без крапочки, хоча ї - з ними. Логічно, що в такому трафареті і "і" мала би бути з крапкою.
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28.03.2023 18:06 Відповісти
и шо?
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28.03.2023 19:19 Відповісти
и всьо...
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28.03.2023 19:42 Відповісти
Судячи з того, що в слові "Україні" буква "У" не виділяється розміром, "СЛАВА УКРАЇНІ!" було написано великими буквами, де буква "І" пишеться без крапки.
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29.03.2023 10:20 Відповісти
За словами чоловіка, який виявив безпілотник, у нього на крилах було написано "Слава Україні", -
==============
цікаво звідкіля мокша з села світіно знає українську мову?
==============
це ж скільки часу кацапи шліфували пінопласт і клеїли гіпсокартон щоб таку хрінь зробити на літак схожу? Навіть деревяного пропелера десь в музеї поцупили.Один моторчик з китайського шуруповерта чого вартий... Піонери довбані.
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28.03.2023 18:16 Відповісти
а может это какой-то местный троль-партизан... пусть посуетятся
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28.03.2023 19:18 Відповісти
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28.03.2023 18:16 Відповісти
Это Притуловский наверное,за 100млн/1шт добрался таки
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28.03.2023 19:47 Відповісти
 
 