Поблизу Москви виявили уламки синьо-жовтого БПЛА з написом "Слава Україні", - росЗМІ. ФОТОрепортаж
У Новій Москві виявили уламки безпілотника поблизу залізничних колій.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Telegram-канал Baza.
"Уламки знайшов мешканець села Світіно коли гуляв із собакою. Вони перебували приблизно за 100 метрів від залізниці. Приблизний розмах крил БПЛА, який впав, - два метри. За словами чоловіка, який виявив безпілотник, у нього на крилах було написано "Слава Україні", - йдеться в повідомленні.
Також було опубліковано фото БПЛА. Він пофарбований у жовто-синій колір.
Топ коментарі
+42 Зэлэный_Змий
показати весь коментар28.03.2023 16:44
+27 Aleksey NotBad
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+14 Олег Каз
показати весь коментар28.03.2023 16:49
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путеннападетэскалация будет...
откуда вы такие беретесь
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цікаво звідкіля мокша з села світіно знає українську мову?
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це ж скільки часу кацапи шліфували пінопласт і клеїли гіпсокартон щоб таку хрінь зробити на літак схожу? Навіть деревяного пропелера десь в музеї поцупили.Один моторчик з китайського шуруповерта чого вартий... Піонери довбані.