Поблизу Москви виявили уламки синьо-жовтого БПЛА з написом "Слава Україні", - росЗМІ. ФОТОрепортаж

У Новій Москві виявили уламки безпілотника поблизу залізничних колій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Telegram-канал Baza.

"Уламки знайшов мешканець села Світіно коли гуляв із собакою. Вони перебували приблизно за 100 метрів від залізниці. Приблизний розмах крил БПЛА, який впав, - два метри. За словами чоловіка, який виявив безпілотник, у нього на крилах було написано "Слава Україні", - йдеться в повідомленні.

Також було опубліковано фото БПЛА. Він пофарбований у жовто-синій колір.

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