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Пентагон розробив колоду гральних карт, яка допоможе українським військовим розпізнавати зброю НАТО, - The New York Times. ФОТО

За даними The New York Times, Міністерство оборони США розробило колоду гральних карт, яка допоможе українським військовим розпізнавати озброєння країн НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Бабель.

Пентагон розробив колоду гральних карт, яка допоможе українським військовим розпізнавати зброю НАТО, - The New York Times 01

Як зазначають в Управлінні підготовки кадрів та розробки військових доктрин армії США, ідея полягає в тому, щоб допомогти солдатам швидко виявляти вороже обладнання та відрізняти його від західної зброї на полі бою.

На гральних картах зображені 52 танки, бронетранспортери, вантажівки, артилерійські системи тощо. Також у наборі є два джокери. На кожній карті є фото озброєння, його назва, країна, де воно виробляється, країни експорту та основні види снарядів.

Пентагон розробив колоду гральних карт, яка допоможе українським військовим розпізнавати зброю НАТО, - The New York Times 02

Зенітна установка Gepard німецького виробництва — це сімка пік. На шістці треф зображена ракетно-артилерійська система M142 HIMARS. Французька САУ Caesar — це двійка. Червова вісімка в новій колоді — танки Leclerc. Франція досі не визначилася, чи відправляти їх в Україну.

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Карти надрукують протягом квітня. За словами посадовців, вони будуть доступні для американських та українських військ, а також для армій НАТО.

Пентагон уже робив подібні колоди в минулому, щоб допомогти солдатам орієнтуватися у ворожій зброї. На попередніх колодах була китайська, російська та іранська військова техніка.

Автор: 

зброя (7464) Пентагон (1427)


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Топ коментарі
+15
Нам-би літаків трішечки.... Бажано F-16. а не оце....
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28.03.2023 20:11
+13
я бы тоже себе такие заказал)
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28.03.2023 20:09
+13
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28.03.2023 20:26
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Бойтесь *************, в колоде будет зелёный джокер, будем бамбить.
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28.03.2023 21:55 Відповісти
это злой ЗЕ?)
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30.03.2023 14:38 Відповісти
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