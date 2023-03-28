Пентагон розробив колоду гральних карт, яка допоможе українським військовим розпізнавати зброю НАТО, - The New York Times. ФОТО
За даними The New York Times, Міністерство оборони США розробило колоду гральних карт, яка допоможе українським військовим розпізнавати озброєння країн НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Бабель.
Як зазначають в Управлінні підготовки кадрів та розробки військових доктрин армії США, ідея полягає в тому, щоб допомогти солдатам швидко виявляти вороже обладнання та відрізняти його від західної зброї на полі бою.
На гральних картах зображені 52 танки, бронетранспортери, вантажівки, артилерійські системи тощо. Також у наборі є два джокери. На кожній карті є фото озброєння, його назва, країна, де воно виробляється, країни експорту та основні види снарядів.
Зенітна установка Gepard німецького виробництва — це сімка пік. На шістці треф зображена ракетно-артилерійська система M142 HIMARS. Французька САУ Caesar — це двійка. Червова вісімка в новій колоді — танки Leclerc. Франція досі не визначилася, чи відправляти їх в Україну.
Карти надрукують протягом квітня. За словами посадовців, вони будуть доступні для американських та українських військ, а також для армій НАТО.
Пентагон уже робив подібні колоди в минулому, щоб допомогти солдатам орієнтуватися у ворожій зброї. На попередніх колодах була китайська, російська та іранська військова техніка.
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