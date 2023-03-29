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Новини Фото Війна
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Затримано російського агента, який "полював" на склади з боєприпасами Сил оборони під Авдіївкою, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки викрила ще одного агента ФСБ під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, ним виявився місцевий житель, який ще до початку повномасштабного вторгнення підтримував дружні відносини з кадровим співробітником російської спецслужби.

"Після 24 лютого ворог дистанційно завербував свого приятеля і визначив йому завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності в регіоні. Насамперед агресора цікавила інформація про місця розташування складів з боєприпасами та баз військової техніки Сил оборони на Авдіївському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Для збору розвідданих російських агент об’їжджав місцевість і намагався приховано фіксувати українські об’єкти.

Одержані відомості він мав передавати до ФСБ через анонімний месенджер у вигляді електронних координат, а також медіафайлів з прив’язкою до місцевості і детальним описом.

Розвіддані потрібні були окупантам для планування тактичних операцій проти Сил оборони на східному фронті.

Затримано російського агента, який полював на склади з боєприпасами Сил оборони під Авдіївкою, - СБУ 01
Затримано російського агента, який полював на склади з боєприпасами Сил оборони під Авдіївкою, - СБУ 02
Затримано російського агента, який полював на склади з боєприпасами Сил оборони під Авдіївкою, - СБУ 03
Затримано російського агента, який полював на склади з боєприпасами Сил оборони під Авдіївкою, - СБУ 04
Затримано російського агента, який полював на склади з боєприпасами Сил оборони під Авдіївкою, - СБУ 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": За його розвідданими ворог нещадно бив ракетами по аеродрому Кривого Рогу: 15 років за ґратами проведе агент ФСБ, - СБУ

Втім співробітники СБУ спрацювали на випередження - своєчасно викрили, поетапно задокументували і затримали зловмисника під час виконання ним розвідувального завдання.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ у Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Автор: 

СБУ (12818) ФСБ (1451) шпигунство (992) Донецька область (8459) Авдіївка (2342) колабораціонізм (1158)


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Топ коментарі
+6
Если вы пишите,что это российский агент,значит он заброшен кацапами? Я правильно понимаю? Это не завербованный,не запроданец,а ДРГ? А где же бравое СБУ ,было,почему оно допустило въезд агенты на территорию страны? Ладно СБУ,а пограничники,а миграционная служба? Они не виноваты? нет?
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29.03.2023 10:16
+5
Коригувальники ударів ворога по об'єктах є громадяни України члени терористичних угрупувань і вони винні в знищені майна, масової загибелі населення, військових. Вони обміну не повинні підлягати. За такі діяння їм приговор повинен бути один СМЕРТЬ а не смішні терміни 8-15 років. Владо, ви більші терміни присуждаєте воїнам захисникам України за проступки. То займіться врешті-решт за відповідні ЗАКОНИ.
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29.03.2023 10:46
+4
Широкомасштабная война--- уже второй год. Задержан с доказательной базой за государственное преступление. Предатель, шпион--- почему не растрелян после первого допроса???
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29.03.2023 10:40
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Если вы пишите,что это российский агент,значит он заброшен кацапами? Я правильно понимаю? Это не завербованный,не запроданец,а ДРГ? А где же бравое СБУ ,было,почему оно допустило въезд агенты на территорию страны? Ладно СБУ,а пограничники,а миграционная служба? Они не виноваты? нет?
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29.03.2023 10:16 Відповісти
Як зазначається, ним виявився місцевий житель, який ще до початку повномасштабного вторгнення підтримував дружні відносини з кадровим співробітником російської спецслужби.

"Після 24 лютого ворог дистанційно завербував свого приятеля і визначив йому завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності в регіоні. Джерело:
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29.03.2023 10:35 Відповісти
А як можна Вас "какая разница" індентифікувати ви нічим не відрізняєтесь, крім фейсу, тому і пишуть вам, що мова це зброя!!!
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29.03.2023 11:05 Відповісти
на гіляку дибіла !!!
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29.03.2023 10:18 Відповісти
Курва, навіть на свому, цапському, з помилками пишуть, рівень освіти зашкалює.....про рівень айкью вже мовчу....
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29.03.2023 10:28 Відповісти
Питання одне чому це уйобіще ще живе
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29.03.2023 10:33 Відповісти
Широкомасштабная война--- уже второй год. Задержан с доказательной базой за государственное преступление. Предатель, шпион--- почему не растрелян после первого допроса???
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29.03.2023 10:40 Відповісти
Я теж такого не розумію. Є ж кілька причин, з яких то можна зробити, якщо у нас немає смертної кари. Наприклад, "при спробі втечі" чи "при нападі на співробітника правоохоронної служби з цілью заволодіння зброї"... Для москалів воно не має жодної цінності і для обміну не годне, а годувати цю мерзоту багато років, за рахунок українців, не бачу жодного сенсу.
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29.03.2023 11:13 Відповісти
та напевно арештували живим, щоб розкрутити його iнших колег.
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02.04.2023 16:21 Відповісти
Так він міг "спробувати втекти" вже після того, як його розкрутили. )
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02.04.2023 20:53 Відповісти
Коригувальники ударів ворога по об'єктах є громадяни України члени терористичних угрупувань і вони винні в знищені майна, масової загибелі населення, військових. Вони обміну не повинні підлягати. За такі діяння їм приговор повинен бути один СМЕРТЬ а не смішні терміни 8-15 років. Владо, ви більші терміни присуждаєте воїнам захисникам України за проступки. То займіться врешті-решт за відповідні ЗАКОНИ.
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29.03.2023 10:46 Відповісти
тварі, звідки ви берєтися.
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29.03.2023 10:59 Відповісти
 
 