Затримано російського агента, який "полював" на склади з боєприпасами Сил оборони під Авдіївкою, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки викрила ще одного агента ФСБ під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, ним виявився місцевий житель, який ще до початку повномасштабного вторгнення підтримував дружні відносини з кадровим співробітником російської спецслужби.

"Після 24 лютого ворог дистанційно завербував свого приятеля і визначив йому завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності в регіоні. Насамперед агресора цікавила інформація про місця розташування складів з боєприпасами та баз військової техніки Сил оборони на Авдіївському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Для збору розвідданих російських агент об’їжджав місцевість і намагався приховано фіксувати українські об’єкти.

Одержані відомості він мав передавати до ФСБ через анонімний месенджер у вигляді електронних координат, а також медіафайлів з прив’язкою до місцевості і детальним описом.

Розвіддані потрібні були окупантам для планування тактичних операцій проти Сил оборони на східному фронті.











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Втім співробітники СБУ спрацювали на випередження - своєчасно викрили, поетапно задокументували і затримали зловмисника під час виконання ним розвідувального завдання.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ у Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.