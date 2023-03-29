Російські загарбники обстріляли громади Донеччини, 5 осіб дістали поранення, - ОВА. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські війська продовжили обстрілювати громади Донеччини по всій лінії фронту.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"На Волноваському напрямку відбувалися обстріли Вугледара та прилеглих сіл - без постраждалих. На Донецькому напрямку у Курахівській громаді пошкоджено будинок у Вовченці, під обстрілами околиці Курахового. Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки та Мар'їнської громади: Мар'їнки, Красногорівки та Новомихайлівки", - йдеться в повідомленні.

28 березня внаслідок ворожих обстрілів у Бахмуті зазнали поранень 3 особи та у Часів Яр - двоє. У Костянтинівці пошкоджено 1 будинок. У Соледарській громаді під вогнем Міньківка та Оріхово-Василівка, у Торецькій — околиці громади.

Минулої доби було зафіксовано поодинокі обстріли Сіверської громади.

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