Наслідки обстрілів Сумщини, ворог завдав понад 100 ударів. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби війська РФ знову обстрілювали прикордонні населені пункти Сумської області. Загалом зафіксовано понад 100 ударів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Сумської області.

Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, 11 приватних домоволодінь, будинок культури, дитячий майданчик, приміщення ліцею, церкви та лінію електропередач.

За даними фактами відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

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