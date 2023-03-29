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Наслідки обстрілів Сумщини, ворог завдав понад 100 ударів. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби війська РФ знову обстрілювали прикордонні населені пункти Сумської області. Загалом зафіксовано понад 100 ударів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Сумської області.

Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, 11 приватних домоволодінь, будинок культури, дитячий майданчик, приміщення ліцею, церкви та лінію електропередач.

За даними фактами відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Протягом 28 березня росіяни обстріляли 4 громади на Сумщині

Наслідки обстрілів Сумщини, ворог завдав понад 100 ударів 01
Наслідки обстрілів Сумщини, ворог завдав понад 100 ударів 02
Наслідки обстрілів Сумщини, ворог завдав понад 100 ударів 03
Наслідки обстрілів Сумщини, ворог завдав понад 100 ударів 04
Наслідки обстрілів Сумщини, ворог завдав понад 100 ударів 05
Наслідки обстрілів Сумщини, ворог завдав понад 100 ударів 06

Автор: 

обстріл (28472) Сумська область (3678)


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Які закони, які звичаї війни? Це війна, а не футбольний матч! Тут мета фізичне знищення
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29.03.2023 10:37 Відповісти
Живу в Сумах. Щодня ці обстріли прикордонних сіл та містечок. Щодня, а то й по кілька разів на день. Цікаво, коли кацапи за це отримають по рогах так, щоб більше не хотілося повторити і навіть думати. Ще цікаво, а президент - ну, той що не втік, в курсі усього цього, чи й досі в теплій ванні хлюпається?
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29.03.2023 11:42 Відповісти
 
 