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Затримано експравоохоронця, який під час окупації Ізюму працював на загарбників, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому правоохоронцю, який під час окупації міста Ізюм Харківської області влаштувався на роботу до місцевої окупаційної адміністрації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, чоловік почав домовлятися з росіянами одразу після того, як вони окупували місто. Він виторгував собі посаду начальника відділу природних ресурсів та екології місцевої окупаційної адміністрації. Щоб догодити загарбникам, він особисто зустрічався із місцевими мешканцями та вмовляв їх так само працювати на ворога, обіцяючи, що "посад вистачить всім".

"Також він проводив інвентаризацію водних об’єктів, шукав власників місцевих ставків та озер для того аби збивати "данину" для себе та на користь окупантів. Після звільнення Ізюму він почав ховатися і був затриманий у Харкові", - йдеться у повідомленні.

Затримано експравоохоронця, який під час окупації Ізюму працював на загарбників, - ДБР 01

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Колишньому правоохоронцю повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

Автор: 

Ізюм (331) державна зрада (1686) колабораціонізм (1158) ДБР (3492)


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Чергова мерзенна гнида...
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29.03.2023 10:43 Відповісти
А у нас в Херсоне крысу слившую списки тро и работавшую на рашку никто не трогает....
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29.03.2023 10:45 Відповісти
Бісить, що їхні обличчя приховують пікселями.
Країна повинна знати своїх героїв.
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29.03.2023 10:45 Відповісти
Тримай👇

@UA_Peacemaker

@UaPeacemaker

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https://twitter.com/UaPeacemaker/status/1640988794806476805 3 хв

КРИВАВІ УРОКИ ДЛЯ НАРІТУ Іноді завелика самовпевненість невігласа в темі, при відповідальності за мільйони життів, творять страшні речі. Жахливі речі. Без переродження охлосу в громадян, маючи такого сусіда, ми щоразу будемо вбивати націю своїми руками.

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29.03.2023 11:11 Відповісти
ну вот якого хера морду ХЕРоя не показують --- хай знають люди цю тварюку
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29.03.2023 11:02 Відповісти
На обычную зону мусора.
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29.03.2023 11:23 Відповісти
а зачем харю закрывать?................................в водные ресурсы бросить его и всех делов......пущай плавает любитель свинособак болотных.............
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29.03.2023 11:36 Відповісти
 
 