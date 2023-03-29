Затримано експравоохоронця, який під час окупації Ізюму працював на загарбників, - ДБР. ФОТО
Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому правоохоронцю, який під час окупації міста Ізюм Харківської області влаштувався на роботу до місцевої окупаційної адміністрації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Як зазначається, чоловік почав домовлятися з росіянами одразу після того, як вони окупували місто. Він виторгував собі посаду начальника відділу природних ресурсів та екології місцевої окупаційної адміністрації. Щоб догодити загарбникам, він особисто зустрічався із місцевими мешканцями та вмовляв їх так само працювати на ворога, обіцяючи, що "посад вистачить всім".
"Також він проводив інвентаризацію водних об’єктів, шукав власників місцевих ставків та озер для того аби збивати "данину" для себе та на користь окупантів. Після звільнення Ізюму він почав ховатися і був затриманий у Харкові", - йдеться у повідомленні.
Колишньому правоохоронцю повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.
Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Країна повинна знати своїх героїв.
@UA_Peacemaker
@UaPeacemaker
·
https://twitter.com/UaPeacemaker/status/1640988794806476805 3 хв
КРИВАВІ УРОКИ ДЛЯ НАРІТУ Іноді завелика самовпевненість невігласа в темі, при відповідальності за мільйони життів, творять страшні речі. Жахливі речі. Без переродження охлосу в громадян, маючи такого сусіда, ми щоразу будемо вбивати націю своїми руками.