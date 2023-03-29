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Махінації з гумдопомогою для ЗСУ: керівництво відомої мережі військових магазинів постане перед судом, - ДБР

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно засновника та керівника однієї зі столичних мереж магазинів, яка спеціалізується на продажі товарів військового призначення. Вони намагалися збагатитися на продажі гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Встановлено, що у квітні 2022 року фігуранти звернулись до однієї з військових частин із пропозицією безплатно привезти для них гуманітарну допомогу - бронепластини та захисні шоломи.

Для цього вони попросили військових надати їх підприємству сертифікат на ввезення відповідного товару, що дозволяло уникнути проходження митного оформлення та сплати митних платежів.

"Після отримання відповідного сертифікату зловмисники завезли з Польщі до України 1,5 тис. бронепластин та 300 захисних шоломів. Задекларована вартість товару на той момент складала понад 800 тис. гривень, а ринкова вартість орієнтовно 8 млн гривень. Замість того, щоб безоплатно передати товар військовим, підприємці запропонували керівництву частини викупити шоломи та пластини за ринковою вартістю. Коли військові відмовили, підприємці почали продавати бронепластини та шоломи через мережу власних магазинів", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Вилучену амуніцію і медикаменти на 2 млн грн, які ввезли для продажу як "гуманітарку", передали захисникам України. ФОТО

Махінації з гумдопомогою для ЗСУ: керівництво відомої мережі військових магазинів постане перед судом, - ДБР 01
Махінації з гумдопомогою для ЗСУ: керівництво відомої мережі військових магазинів постане перед судом, - ДБР 02
Махінації з гумдопомогою для ЗСУ: керівництво відомої мережі військових магазинів постане перед судом, - ДБР 03

Власник та керівник торгової мережі обвинувачуються у незаконному використанні для отримання прибутку гуманітарної допомоги та порушенні порядку міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (ч. 3 ст. 201-2 КК, ч. 1 ст. 333 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

Автор: 

махінації (416) гуманітарна допомога (991) ДБР (3492)


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Топ коментарі
+24
А коли предстане перед судом рєзніков зі своїми яйцями?
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29.03.2023 12:31
+22
До чого тут "Бог"? Просто покидьків та дебілів багато, амбітних та нахабних.
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29.03.2023 12:46
+12
не розумію як таке може бути в державі народ якої піддається геноциду Захисники гинуть сотнями а якесь падло гріє собі руки .. Невже Бог від нас відвернувся ?
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29.03.2023 12:27
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не розумію як таке може бути в державі народ якої піддається геноциду Захисники гинуть сотнями а якесь падло гріє собі руки .. Невже Бог від нас відвернувся ?
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29.03.2023 12:27 Відповісти
До чого тут "Бог"? Просто покидьків та дебілів багато, амбітних та нахабних.
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29.03.2023 12:46 Відповісти
Бог за людей нічого не робить, а дає свободу вибору!
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29.03.2023 12:57 Відповісти
коли Бог хоче покарати людину то відбирає в неї розум
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29.03.2023 20:41 Відповісти
ну ось Бог і покарав "мудрий нарід", який замість "Армія, мова, віра", вибрав "какая разніца на камом язикє, какая разніца как називаєтся уліца, какая разніца под какім памятніком..."
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29.03.2023 20:53 Відповісти
Мораль руководства -- "война-это война -- хорошая вещь , чем больше крови и трупов ,то больше звонких монет..."
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29.03.2023 12:28 Відповісти
Мерзенні ублюдки не можуть не бути мерзенними ублюдками-бо мерзенні ублюдки...
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29.03.2023 12:30 Відповісти
А коли предстане перед судом рєзніков зі своїми яйцями?
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29.03.2023 12:31 Відповісти
це інше - не на часі

ми повинні все згуртуватися у цей тяжкий час біля Боневтіка та його призначенців
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29.03.2023 12:34 Відповісти
домоможемо їм розкрадати країну?
ps Ваш сарказм зрозумів!
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29.03.2023 12:37 Відповісти
супермаркети теж торують гуманітаркою.Сумніваюсь я що щось зроблять їм
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29.03.2023 12:38 Відповісти
Знаючи середовище бізнесюків. зовсім не здивований. Жадібність, або рузским язигом алчность, українських бариг не має меж.
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29.03.2023 12:41 Відповісти
твоя тюльа тим сами керувалась, коли на поклон до х..ла їздила, ікеш валізами вивозила, між іншим їй тоді мертвечук вирішував проблему.
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29.03.2023 13:42 Відповісти
Який жаль, що у нашому законодавстві не передбачено винесення загального вироку, у якому визначається термін ув'язнення у якому плюсуються строки по кожній статті. Вже б було тварюкам не сім, а чотирнадцять років. Між іншим, у багатьох країнах діє саме такий принцип, не поглинання строків, а плюсування.
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29.03.2023 12:44 Відповісти
Алчность українською буде "пожадливість", єслі шо.
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29.03.2023 12:45 Відповісти
А що за мережа? Чи сектрет?
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29.03.2023 12:50 Відповісти
,,Гаврилівськи курчата" або ,,Наша Ряба" ! .
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29.03.2023 16:39 Відповісти
Купляли вони за свої кошти , але не розмитнили , провели як гуманітарку , за жадібність і поплатилися .
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29.03.2023 12:51 Відповісти
Задекларована вартість товару на той момент складала понад 800 тис. гривень, а ринкова вартість орієнтовно 8 млн гривень. Джерело:... Ви ж не хочете сказати що вони купили ті шоломи та пластини за 8 міліонів гривень?
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29.03.2023 13:03 Відповісти
Мда.. Не для всіх в країні війна. Сцуки. Люди останні копійки перераховують на ЗСУ, скидуються, купляють своїм друзям та знайомим обмундирування, а ці сцуки гуманітраку їм продають, "бізнесмени" *****. Нещодавно звернувся хлопець, цілий список написав що йому потрібно. Щось купили, передали з того списку, на кевлар вже не вистачало, то хлопцю все село зібрало гроші, та купляли самі. От сцуки. Ненавиджу.
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29.03.2023 12:58 Відповісти
наївне питання: "А рапорт керівництву не пробував писати ? А керівництву вище ?"
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29.03.2023 13:15 Відповісти
думаю, що спочатку саме так і робив. Але. Довелося збирати всим селом.
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29.03.2023 14:00 Відповісти
а по-друге: поки ті докладні пройдуть всі дев"ять кіл пекла, хлопець може загинути. Тож, вибір очевидний.
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29.03.2023 14:02 Відповісти
брехня...!!!- на передку є ВСЕ)))- а на задку, щоб бути крутішим..= ну то й труси скидайте свойому суперрейнджеру\понторєзу...
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30.03.2023 01:55 Відповісти
...та то пойнЯтно.. шо там "по яйцям"?.. порєшалі ужЕ?..
-о-о-о-О!, навіть у танку покатали балакучого Володаря Яєць?!
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29.03.2023 13:20 Відповісти
Цікаво то все ... якось.
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29.03.2023 13:28 Відповісти
КИЇВ. 29 березня. УНН. У мережі Facebook поширили рекламний фейк начебто іноземних видань, у якому йдеться про розпродаж гуманітарної допомоги в Україні, що є черговим ІПСО росіян, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Telegram, пише УНН.

Деталі
"Повідомлення в соцмережах про перепродаж західної допомоги українцями - чергова ІПСО росіян", - вказують у Центрі.

То виходить, що ДБР поширює хвейки?
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29.03.2023 13:30 Відповісти
Наскільки зрозуміло зі статті - це афера з ухиляння від сплати митних платежів. Незрозуміло гуманітарка тут до чого? "Гуманітарку" тільки обіцяли, щоб видурити дозвіл. Суддя таке не прийме (а може так і задумано).
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29.03.2023 13:37 Відповісти
бізнес єрака зачепили?
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29.03.2023 14:35 Відповісти
боже, що це робиться , з нашими українцями? пір під час чуми? крадемо у наших, воїнів, які кладуть своє життя за нас, крадуть у дітей , в людей які втратили все в результаті цієї війни. крадуть всі -міністри, депутати, деякі волонтери, пересічні українці, підприємці наживаються на поставках продукції для армії. за що вмирають на фронті кращі представники націїї і що буде з Україною, якщо ми переможемо. молох війни поступово перемолює наші людські ресурси, а захід не дуже спішить з допомогою,виділяючи її по чайній ложці. а влада, на чолі з Зеленським, поступово втілює в усі сфери суспільства зачатки диктатури. вся країна поступово переходить під вплив Єрмака і інших агентів російського впливу.
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29.03.2023 14:56 Відповісти
А чому не написали як Епіцентр гуманітарну допомогу продає. Сам був свідком, як машину з ящиками UNISEF. Розгружали. На ящиках було написано Не для продажу, гуманітарна допомога, шкільне приладдя. А потім раптом з'явилися в торговій залі. І це було в листопаді 2022р.
І люди на Західній Європі просто в шоці коли я переслав їм свої світлини
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29.03.2023 20:07 Відповісти
Купили за свои деньги, попытались сэкономить таможню. Возможно яйцепатриоты с МО с них попросило откат, они психанули, их и слили для статистики.
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29.03.2023 22:57 Відповісти
 
 