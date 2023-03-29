Махінації з гумдопомогою для ЗСУ: керівництво відомої мережі військових магазинів постане перед судом, - ДБР

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно засновника та керівника однієї зі столичних мереж магазинів, яка спеціалізується на продажі товарів військового призначення. Вони намагалися збагатитися на продажі гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Встановлено, що у квітні 2022 року фігуранти звернулись до однієї з військових частин із пропозицією безплатно привезти для них гуманітарну допомогу - бронепластини та захисні шоломи.

Для цього вони попросили військових надати їх підприємству сертифікат на ввезення відповідного товару, що дозволяло уникнути проходження митного оформлення та сплати митних платежів.

"Після отримання відповідного сертифікату зловмисники завезли з Польщі до України 1,5 тис. бронепластин та 300 захисних шоломів. Задекларована вартість товару на той момент складала понад 800 тис. гривень, а ринкова вартість орієнтовно 8 млн гривень. Замість того, щоб безоплатно передати товар військовим, підприємці запропонували керівництву частини викупити шоломи та пластини за ринковою вартістю. Коли військові відмовили, підприємці почали продавати бронепластини та шоломи через мережу власних магазинів", - йдеться у повідомленні.

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Власник та керівник торгової мережі обвинувачуються у незаконному використанні для отримання прибутку гуманітарної допомоги та порушенні порядку міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (ч. 3 ст. 201-2 КК, ч. 1 ст. 333 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.