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Новини Фото Війна
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Український фотограф Малолєтка отримав премію World Press Photo за знімки з Маріуполя. ФОТО

Український фотограф Євген Малолєтка отримав за серію фото з обложеного росіянами Маріуполя премію World Press Photo 2023.

Про це йдеться у повідомленні на сайті конкурсу, інформує Цензор.НЕТ.

Загалом премію отримали 24 переможці з усього світу. Журі обрали їхні роботи з понад 60 тис. поданих на конкурс світлин від 3 752 фотографів із 127 країн світу.

Малолєтка - один з переможців у категорії "Європа". Лауреатами премії в цій категорії стали, крім нього, ще четверо фотографів. Двоє з них представили фото з війни в Україні.

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Малолєтку відзначили за серію робіт під назвою The Siege of Mariupol ("Облога Маріуполя").

"Ця історія зображує реальність російських атак на Маріуполь, не вдаючись до трагізму та інших візуальних можливостей. Серія сповнена рідкісних та історичних зображень з різних ракурсів та точки зйомки, які бездоганно передають ціну, яку цивільні платять за війну. Кожне зображення справило на журі особливе враження. Вони були вражені тим, як український фотограф ризикував своїм життям, щоб отримати доступ до візуальних зображень російських бойовиків і зробити ці зображення доступними для світу. Ця історія постане як колекція вражаючих іконічних зображень війни, що досі триває", - йдеться на сайті World Press Photo.

Нагадаємо, в грудні 2022 року Малолєтка став фотографом року за версією The Guardian.

Український фотограф Малолєтка отримав премію World Press Photo за знімки з Маріуполя 01
Український фотограф Малолєтка отримав премію World Press Photo за знімки з Маріуполя 02
Український фотограф Малолєтка отримав премію World Press Photo за знімки з Маріуполя 03
Український фотограф Малолєтка отримав премію World Press Photo за знімки з Маріуполя 04

Автор: 

Маріуполь (3231) премія (384) фото (174)


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Топ коментарі
+7
Закрий свого чорного рота, якщо не в курсі долі, яка спіткала саме цю вагітну на ношах.

"На одном из фото, сделанных на месте обстрела, видно, как беременная женщина лежит на носилках. Этот кадр опубликовали многие мировые СМИ.

Сотрудник агентства Ассошиэйтед пресс, работающий в Мариуполе, со ссылкой на врачей сообщил, что беременная женщина и ребенок, ранее попавшие под обстрел больницы, умерли. Гибель женщины подтвердил и фотограф Евгений Малолетка, чью съемку последствия обстрела роддома публиковали СМИ."
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29.03.2023 15:48
+6
Це інша, та кацапська ******* на ношах не лежала, просто стояла у щось закутана, наскільки я пам'ятаю.
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29.03.2023 16:13
+4
Малолєтка, а премію заробив.
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29.03.2023 15:20
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Малолєтка, а премію заробив.
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29.03.2023 15:20 Відповісти
Закрий свого чорного рота, якщо не в курсі долі, яка спіткала саме цю вагітну на ношах.

"На одном из фото, сделанных на месте обстрела, видно, как беременная женщина лежит на носилках. Этот кадр опубликовали многие мировые СМИ.

Сотрудник агентства Ассошиэйтед пресс, работающий в Мариуполе, со ссылкой на врачей сообщил, что беременная женщина и ребенок, ранее попавшие под обстрел больницы, умерли. Гибель женщины подтвердил и фотограф Евгений Малолетка, чью съемку последствия обстрела роддома публиковали СМИ."
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29.03.2023 15:48 Відповісти
Це інша, та кацапська ******* на ношах не лежала, просто стояла у щось закутана, наскільки я пам'ятаю.
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29.03.2023 16:13 Відповісти
Іноді краще жувати (с)
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29.03.2023 16:16 Відповісти
Так, я помилився, а ти мудак.
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29.03.2023 18:41 Відповісти
памятаю як глисти розповідали про постанову. родичі з московії буи впевненні
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29.03.2023 17:49 Відповісти
То інша жінка, яка дійсно модель. Яку сфотографували у роддомі. Але чомусь вона добровільно залишилась у Маріуполі і себе оговорила. Хтозна чим їй погрожували. Але якщо вона дійсно працювала на ЗСУ то чому не евакуювалася? (тоді ще була така можливість для цивільних). Логіки нуль, але для свинособачих іпсо це норма.
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09.05.2023 09:45 Відповісти
 
 