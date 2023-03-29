Український фотограф Малолєтка отримав премію World Press Photo за знімки з Маріуполя. ФОТО

Український фотограф Євген Малолєтка отримав за серію фото з обложеного росіянами Маріуполя премію World Press Photo 2023.

Про це йдеться у повідомленні на сайті конкурсу, інформує Цензор.НЕТ.

Загалом премію отримали 24 переможці з усього світу. Журі обрали їхні роботи з понад 60 тис. поданих на конкурс світлин від 3 752 фотографів із 127 країн світу.

Малолєтка - один з переможців у категорії "Європа". Лауреатами премії в цій категорії стали, крім нього, ще четверо фотографів. Двоє з них представили фото з війни в Україні.

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Малолєтку відзначили за серію робіт під назвою The Siege of Mariupol ("Облога Маріуполя").

"Ця історія зображує реальність російських атак на Маріуполь, не вдаючись до трагізму та інших візуальних можливостей. Серія сповнена рідкісних та історичних зображень з різних ракурсів та точки зйомки, які бездоганно передають ціну, яку цивільні платять за війну. Кожне зображення справило на журі особливе враження. Вони були вражені тим, як український фотограф ризикував своїм життям, щоб отримати доступ до візуальних зображень російських бойовиків і зробити ці зображення доступними для світу. Ця історія постане як колекція вражаючих іконічних зображень війни, що досі триває", - йдеться на сайті World Press Photo.

Нагадаємо, в грудні 2022 року Малолєтка став фотографом року за версією The Guardian.







