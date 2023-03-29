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Росіяни з авіації обстріляли території промислових підприємств Берислава, є поранений. ФОТО

29 березня російські загарбники знову обстріляли промислові підприємства Берислава Херсонської області.

Про це повідомив  голова Бериславської районної державної адміністрації Володимир Літвінов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні окупанти завдали чергового авіаційного обстрілу по територіях промислових підприємств м.Берислав. Під ударом опинилися колишні виробничі цехи заводів. Також, від вибухової хвилі зазнали ураження близько 15 будинків, у домівках пошкоджені дахи та вибиті вікна", - йдеться в повідомленні. 

Відомо про одного постраждалого внаслідок обстрілів. Пораненого чоловіка доставлено до лікарні.

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Росіяни з авіації обстріляли території промислових підприємств Берислава, є поранений 01
Росіяни з авіації обстріляли території промислових підприємств Берислава, є поранений 02

Автор: 

обстріл (28472) Берислав (186) Херсонська область (5756)


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