Суддю з Одеси викрито на одержані 4 тис. дол. хабаря, - НАБУ. ФОТО
29 березня НАБУ і САП спільно з СБУ викрили на одержанні 4 тис. дол. хабаря суддю одного з районних судів Одеси.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.
За даними слідства, служителька Феміди отримала кошти від громадянина за ухвалення позитивного рішення у цивільній справі на його користь. Її викрили одразу після одержання неправомірної вигоди.
Попередня кваліфікація дій судді – ч. 3 ст. 368 КК України. Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання про повідомлення особі про підозру.
Топ коментарі
+16 Andrey Levenov
показати весь коментар29.03.2023 18:30
+14 krot_lub
показати весь коментар29.03.2023 18:27
+11 Алексей Королевский #552373
показати весь коментар29.03.2023 18:29
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Через півроку повернеться і одержиьь компенсацію
А тут щось пішло не так. Системний збій. І ось тобі результат.
Посидить пів року без роботи, на заощаджені.
У нас, в Молдове, тоже полно таких проституток Фемиды! Недаром одним из наиважнейших условий евроинтегации является реформа судебной системы.
вибачте але з такими суддями , депутатами та прокурорами..
...
В жопу а не в європу..
...
вибачте на слові..
Подивитись на одяг цей суч*и, наче з групи супровіда Майкла Джексона.
Судді Одеси це суцільни хабарники, злодії та колоборанти.
Треба 100% скорочення, звільнення та років на 50, судочинство та судів набирати наприклад з Британії.
ВСЕ подстилки кивалова-портнова. О законе тут и речи не идет.