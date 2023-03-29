Суддю з Одеси викрито на одержані 4 тис. дол. хабаря, - НАБУ. ФОТО

29 березня НАБУ і САП спільно з СБУ викрили на одержанні 4 тис. дол. хабаря суддю одного з районних судів Одеси.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

За даними слідства, служителька Феміди отримала кошти від громадянина за ухвалення позитивного рішення у цивільній справі на його користь. Її викрили одразу після одержання неправомірної вигоди.

Попередня кваліфікація дій судді – ч. 3 ст. 368 КК України. Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання про повідомлення особі про підозру.

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