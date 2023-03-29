Благодаря свойствам украинского чернозема ваши растения будут здоровыми, - у російських магазинах торгують краденою українською землею
У одному з російських торгових центрів продають українську землю. Через певний час цю інформацію зняли з сайту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повдомляють російські ЗМІ.
У рекламному оголошенні зазначається: "З радістю повідомляємо про початок продажу українського чорнозему у нашому торговому центрі"
Ми пропонуємо високоякісний український чорнозем, ретельно перевірений на вміст шкідливих речовин.
Після проведення всіх досліджень, можемо з упевненістю сказати, що завдяки властивостям українського чорнозему Ваші рослини будуть здоровими та швидкорослими".
Топ коментарі
+57 Олександр Дніпро
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+28 Алекс Скела
показати весь коментар29.03.2023 19:05
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тож це не тільки чорнозем, а й ще і гноїво)
а выручку направить на закупку дронов.
-чому батько ?
-не коси і все.
Но федерасты могут и свою землю продавать под видом украинской, маркетинговый ход.