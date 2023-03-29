УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10507 відвідувачів онлайн
Новини Фото
12 107 66

Благодаря свойствам украинского чернозема ваши растения будут здоровыми, - у російських магазинах торгують краденою українською землею

У одному з російських торгових центрів продають українську землю. Через певний час цю інформацію зняли з сайту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повдомляють російські ЗМІ.

У рекламному оголошенні зазначається: "З радістю повідомляємо про початок продажу українського чорнозему у нашому торговому центрі"

Ми пропонуємо високоякісний український чорнозем, ретельно перевірений на вміст шкідливих речовин.

Після проведення всіх досліджень, можемо з упевненістю сказати, що завдяки властивостям українського чорнозему Ваші рослини будуть здоровими та швидкорослими".

Також читайте: У Росії печуть "Z-кулічі". ФОТО

Благодаря свойствам украинского чернозема ваши растения будут здоровыми, - у російських магазинах торгують краденою українською землею 01

Автор: 

земля (1678) росія (65162) рашизм (58)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+57
показати весь коментар
29.03.2023 19:08
+45
Русофашисти. Німота теж вивозила до Рейху нашу землю ешелонами.
показати весь коментар
29.03.2023 19:02
+28
Благодаря свойствам украинского чернозема, ваши мужики навсегда останутся молодыми!
показати весь коментар
29.03.2023 19:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Русофашисти. Німота теж вивозила до Рейху нашу землю ешелонами.
показати весь коментар
29.03.2023 19:02 Відповісти
Про німців це тупий радянський фейк. Жодних документальних свідчень тому немає.
показати весь коментар
29.03.2023 19:12 Відповісти
Есть.
показати весь коментар
29.03.2023 20:16 Відповісти
Ты гей! Я сказал! Докажи обратное.
показати весь коментар
29.03.2023 20:23 Відповісти
Все більше переконуюсь, що більшість жахів, які кацапи розповідали про німців то їхній авторський винахід
показати весь коментар
29.03.2023 20:30 Відповісти
Так, моя мати це розказувала.
показати весь коментар
29.03.2023 19:41 Відповісти
Дуже бідні землі у німців, батько батрачив остарбайтером
показати весь коментар
29.03.2023 21:47 Відповісти
вони просто своїх забирали одразу з землею.
тож це не тільки чорнозем, а й ще і гноїво)
показати весь коментар
29.03.2023 19:04 Відповісти
Враховуючи ваші міндобрива таки да.
показати весь коментар
29.03.2023 19:05 Відповісти
Благодаря свойствам украинского чернозема, ваши мужики навсегда останутся молодыми!
показати весь коментар
29.03.2023 19:05 Відповісти
вечно молодыми
показати весь коментар
29.03.2023 19:09 Відповісти
показати весь коментар
29.03.2023 19:08 Відповісти
Кацапська наволоч вірна принципам Адік: звинувачуй ворогів у своїх злочинах. Нещодавно по руснявому зомбоящику показували сюжет як поляки вивозять українські чорноземи.
показати весь коментар
29.03.2023 19:10 Відповісти
з прівкусом вагнера ...
показати весь коментар
29.03.2023 19:10 Відповісти
Щоб ви там потруїлися нею!
показати весь коментар
29.03.2023 19:11 Відповісти
предлагаю продавать кацапам украинский воздух. это не иссякаемый ресурс...
а выручку направить на закупку дронов.
показати весь коментар
29.03.2023 19:11 Відповісти
Тупо конченые. Только в печку.🤦
показати весь коментар
29.03.2023 19:13 Відповісти
Мешок неправильного цвета.
показати весь коментар
29.03.2023 19:13 Відповісти
Что-то пошло не так

показати весь коментар
29.03.2023 19:15 Відповісти
росфігачити бамбас це і була напевно основна ціль..
показати весь коментар
29.03.2023 19:52 Відповісти
це , пля, канібалізм якийсь
показати весь коментар
29.03.2023 19:15 Відповісти
нецікава, по ладі вам на моґилу.
показати весь коментар
29.03.2023 19:21 Відповісти
За задовбали вже відосами про двох зайвохромосомних з кривими лапами!!
показати весь коментар
29.03.2023 19:40 Відповісти
показати весь коментар
29.03.2023 19:20 Відповісти
Те саме робили і фашисти,вивозили чернозем.Все по методичкам,
показати весь коментар
29.03.2023 19:21 Відповісти
І такая "зельоная" травка на етом чєрназьомє растьот...
показати весь коментар
29.03.2023 19:24 Відповісти
-ти там, синку, не коси...
-чому батько ?
-не коси і все.
показати весь коментар
29.03.2023 19:26 Відповісти
там не косять.
показати весь коментар
29.03.2023 19:27 Відповісти
Нацики не меняются
показати весь коментар
29.03.2023 19:29 Відповісти
Не нашел в интернете, данную информацию.

Но федерасты могут и свою землю продавать под видом украинской, маркетинговый ход.
показати весь коментар
29.03.2023 19:32 Відповісти
Знаете, почему земля в Украине такая плодородная ? Здесь русских "освободителей" в три слоя закопано ).
показати весь коментар
29.03.2023 19:33 Відповісти
Гитлеровцы тоже вывозили, а перед ними Кайзер. И где они? Рашка будет там же где и их духовный лидер, дедушка Адик
показати весь коментар
29.03.2023 20:02 Відповісти
А почему засекретили в каком именно торговом центре продают? Очередная Военная тайна, вброс или отвлекают внимание от яблок по 52 грн?
показати весь коментар
29.03.2023 20:07 Відповісти
по 51.
показати весь коментар
29.03.2023 20:10 Відповісти
Тебе трошки ця стаття про кацапів образила?Наговорють на бідненьких?
показати весь коментар
29.03.2023 20:18 Відповісти
Давай разберемся, а почему от тебя засекретили то, что всем доступно в статье? ТЦ Южный, Москва.
показати весь коментар
29.03.2023 21:27 Відповісти
Може і унітази і інші крадені речі-то є фейк?
показати весь коментар
29.03.2023 20:24 Відповісти
русская, в Украине принято вежливое обращение Пан/Пани . А ваши господа - на стране-помойке.
показати весь коментар
29.03.2023 20:27 Відповісти
руzzкая, ты знаешь почему ваш скот в Эстонии зовут *******?
показати весь коментар
29.03.2023 20:38 Відповісти
Так як бути з іншими краденими речами,то правда чи ні?
показати весь коментар
29.03.2023 20:44 Відповісти
Нет, я не русский. Мне, в отличие от тебя, повезло человеком родиться. А тыбли вы потому, шо "Ты, ***" - это вежливое обращение, принятое у русских свиней. Самка, ты любишь своего фюрера?
показати весь коментар
29.03.2023 20:44 Відповісти
Відповідь буде?
показати весь коментар
29.03.2023 20:49 Відповісти
Вже нічого.Допобачення.
показати весь коментар
29.03.2023 20:51 Відповісти
Дикарей-людоедов всегда подклинивает при вопросе за их любовь к *****.
показати весь коментар
29.03.2023 20:52 Відповісти
Слейся за поребрик, руснявая.
показати весь коментар
29.03.2023 21:20 Відповісти
Верно. От руzzких свиней рождаются именно такие руzzкие свиньи, как ты. А мои родители, Слава Богу, были людьми, а не руснявыми животными. Так любишь ты своего фюрера, русмартышка?
показати весь коментар
29.03.2023 20:51 Відповісти
Вам нечем выводы делать, руzzкая. За ваше стадо делает выводы ваш фюрер *****. Так шо там с твоей любовью к *****? Или тебе больше нравится жирный гомосек рамзанка дыров?
показати весь коментар
29.03.2023 20:54 Відповісти
животное, ты никак не можешь уразуметь своим насекомым "мозгом", шо тебе подобные руzzкие свиньи тут нежелательны? Ты никак не понимаешь, шо слово "руzzкий" сегодня значит - оккупант, убийца, садист, насильник и мародер? Или ты, как любое другое руzzкое животное, всем эти гордишься? Свое руzzонацистское гнилое нутро ты уже показало.
показати весь коментар
29.03.2023 21:02 Відповісти
Ты не *********, а опозорилась своим незнанием, откуда берутся позорные прилагательные "русский")
показати весь коментар
29.03.2023 21:17 Відповісти
Элина, русский - это исключительно продукт самоидентификации. Придумали этим прилагательным впервые записывать людей в метриках в 1927 году. В 2023 самоидентифицироваться прилагательным, как минимум позорно.
показати весь коментар
29.03.2023 21:16 Відповісти
Благадаря вашим дохлым мобикам, украинский чернозем такой родючий.
показати весь коментар
29.03.2023 20:53 Відповісти
Орки могут такое сделать, но без "а где именно?" - это пустой вброс.
показати весь коментар
29.03.2023 21:03 Відповісти
Если бы вы не долбились в очи, то увидели бы на скриншоте, что это ТЦ Южный, у м.Южная, ул. Кировоградская (суки) д.9 корп.4
показати весь коментар
29.03.2023 21:25 Відповісти
За такую рекламу, там закрывают быстро и на долго.
показати весь коментар
29.03.2023 21:05 Відповісти
Та ця земля напевно і смачніша за те, що у мордорі називають "руская кухня" - їжте її, ***** гівноголові!!!
показати весь коментар
29.03.2023 22:25 Відповісти
Думаю, що вони обманюють своїх покупців
показати весь коментар
29.03.2023 23:01 Відповісти
2ее31ad6
показати весь коментар
30.07.2023 14:23 Відповісти
 
 