Благодаря свойствам украинского чернозема ваши растения будут здоровыми, - у російських магазинах торгують краденою українською землею

У одному з російських торгових центрів продають українську землю. Через певний час цю інформацію зняли з сайту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повдомляють російські ЗМІ.

У рекламному оголошенні зазначається: "З радістю повідомляємо про початок продажу українського чорнозему у нашому торговому центрі"

Ми пропонуємо високоякісний український чорнозем, ретельно перевірений на вміст шкідливих речовин.

Після проведення всіх досліджень, можемо з упевненістю сказати, що завдяки властивостям українського чорнозему Ваші рослини будуть здоровими та швидкорослими".

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