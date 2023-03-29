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Бронеавтомобіль українського виробництва "Варта" витримав близьке влучання ворожого снаряду. ФОТОрепортаж

У мережу потрапили фото бронеавтомобіля "Варта" після потрапляння поряд із ним ворожого снаряду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці компанії  "Українська бронетехніка".

У повідмленні зазначається: "Бронеавтомобіль "Варта" з українськими військовими потрапив під артилерійський обстріл під Бахмутом.

Як розповіли військові, автомобіль виконував евакуаційну місію – вивозив снайперську групу після виконання бойового завдання зі знешкодження живої сили противника в місті Бахмут.

О 4 ночі ворог завдав артилерійського удару по автошляху поблизу села Іванівське. Внаслідок близького влучання снаряду бронеавтомобіль отримав пошкодження від уламків снарядів та вогню.

Втім, бронекапсула вціліла і водієві вдалося доставити групу військових в точку дислокації живими та неушкодженими.

Фахівці "Української бронетехніки" вже чекають машину для проведення діагностики та відновлення".

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Бронеавтомобіль українського виробництва Варта витримав близьке влучання ворожого снаряду 01
Бронеавтомобіль українського виробництва Варта витримав близьке влучання ворожого снаряду 02
Бронеавтомобіль українського виробництва Варта витримав близьке влучання ворожого снаряду 03

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Бронеавтомобіль українського виробництва Варта витримав близьке влучання ворожого снаряду 04
Бронеавтомобіль українського виробництва Варта витримав близьке влучання ворожого снаряду 05
Бронеавтомобіль українського виробництва Варта витримав близьке влучання ворожого снаряду 06

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Бронеавтомобіль українського виробництва Варта витримав близьке влучання ворожого снаряду 07
Бронеавтомобіль українського виробництва Варта витримав близьке влучання ворожого снаряду 08
Бронеавтомобіль українського виробництва Варта витримав близьке влучання ворожого снаряду 09

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Автор: 

техніка (1826) Українська бронетехніка (49)


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Топ коментарі
+26
Автомобілі "варта" були виготовлені 2018-го. Zeленський жодне оборонне замовлення не робив для ЗСУ, бо так йому наказали в омані.
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29.03.2023 19:25
+24
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29.03.2023 19:33
+20
Розроблено у 2015, до 2019 виготовили 200+ одиниць. Дякую Петру Олексійовичу за якісну техніку.
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29.03.2023 20:06
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Попробуйте сообразить,что рядом с автомобилем был разрыв снаряда. Вы профессиональный взрывотехник? Нет? Ну так и нех#й пи#деть.
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29.03.2023 20:31 Відповісти
Повторюсь, попробуйте подумать головой. Какова температура должна быть в салоне (с выдержавшей капсулой), чтобы поплавились кресла и т.д. А затем спросите себя о состоянии экипажа в этом салоне. Не грубите окружающим, если это конечно не единственная ваша цель.
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29.03.2023 21:50 Відповісти
Всі живі, не нагнітай кацапських настроїв.
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01.04.2023 20:18 Відповісти
і точно, салон як тільки із заводу, цілий-ціленький -- так??,
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29.03.2023 19:41 Відповісти
і який сенс, від такого непробиття??, (
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29.03.2023 19:43 Відповісти
Ви їхали в цьому авто в момент влучання снаряду?
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29.03.2023 20:34 Відповісти
Бронеавтомобіль українського виробництва "Варта" витримав близьке влучання ворожого снаряду,далы фото---що не зрозуміло??,,це може у вас там,якась там своя фантазія,,то то таке,
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29.03.2023 20:53 Відповісти
А я думаю,що фантазія розгулялася у декотрих,кого не влаштовує вигляд салону після обстрілу.
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29.03.2023 21:12 Відповісти
Чего вы спорите? Если на креслах были бойцы, то навряд бы они не получили контузий(ранений). А то что он сам доехал, то слава Богу. Хорошая машина.
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29.03.2023 21:34 Відповісти
Контузія максимум, для поранення повинна бути відкрита площа бронестінки, чого немає.
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01.04.2023 20:13 Відповісти
Сенс такий що тебе осоклками не розірвало у салоні такого бронеавто.
Не хвилюйся, всі живі, це тобі не кацапські новини з аналоговнєтом.
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01.04.2023 20:12 Відповісти
Видео сегодня смотрел от военных. Говорят - своим ходом доехали, немного от рихтуем и дальше воевать.
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29.03.2023 19:33 Відповісти
Дійсно, з сидіннями щось не так. Якісь пошматовані всі. Дивно все це вигляжає, якщо бронекапсула витримала...
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29.03.2023 19:35 Відповісти
А фарба пузирями? Й попіл
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29.03.2023 19:36 Відповісти
Після розриву снарядів зблизька завжди пилюка, то не попіл.
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01.04.2023 20:15 Відповісти
Може й так. Я бачила тільки згорівші авто після ДТП, схоже просто.
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01.04.2023 21:52 Відповісти
Автомобілі "варта" були виготовлені 2018-го. Zeленський жодне оборонне замовлення не робив для ЗСУ, бо так йому наказали в омані.
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29.03.2023 19:25 Відповісти
Так сколько "Варт" было построено с 2019 года?
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29.03.2023 19:46 Відповісти
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29.03.2023 19:33 Відповісти
а коли Шабунін став мільйонером?
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29.03.2023 21:21 Відповісти
шину на Банкову
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29.03.2023 19:39 Відповісти
переймаємося заздалегідь, навчені бо.
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29.03.2023 19:42 Відповісти
Салон певно вигорів після того як його покинули люди, до того ж автор репортажу і не приховував, що бронеавтомобіль постраждав від вогню. Те що водієві вдалося доставити військових у точку дислокації, це софізм, адже репортер не стверджує прямо, що він їх доставив саме на цьому бронеавтомобілі.
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29.03.2023 19:42 Відповісти
Дай, Боже, щоб у такому салоні хлопці залишилися живими... молимося.
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29.03.2023 19:51 Відповісти
Розроблено у 2015, до 2019 виготовили 200+ одиниць. Дякую Петру Олексійовичу за якісну техніку.
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29.03.2023 20:06 Відповісти
У подоляка уточни.
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29.03.2023 20:36 Відповісти
Щось не правильно написано?
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29.03.2023 20:38 Відповісти
Дійсно! Сам розробив, сам збирав за власний кошт всі детальки власними руками! Ну як такому не вклонитися до землі?
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29.03.2023 21:10 Відповісти
асфальтируй приграничные с россиянцами дороги и бегом на шашлыки
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29.03.2023 21:22 Відповісти
Не могу не согласиться, Петя слабак. Настоящий вдохновитель всех наших побед и достижений ******* - В. В. Зеленский
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29.03.2023 21:34 Відповісти
Мости МАЗ. Білорусь.
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29.03.2023 20:34 Відповісти
Шина Бел-95
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29.03.2023 20:43 Відповісти
Понятно что салон выгорел, понятно что это произошло не мгновенно и люди не пострадали, чё не так ботам? Иль они думают что вражеские снаряды из пластилина?
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29.03.2023 20:57 Відповісти
Внутри все трупы. А по их мнению, авто должно было на молекулы разлететься?
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29.03.2023 21:08 Відповісти
Якщо вигорів салон, то чому не згоріла поролона сідушка і шини, а головне дерев'яний черепок від лопати ? Подивіться інші відео, в тих машинах возять і залізяки і боєкомплект, будматеріали. Десь є свіже відео з прифронтового рембату, там детально показують підірвані і обстріляні броньовики
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29.03.2023 21:18 Відповісти
Я думаю що поролон та будь які легкозаймисті матеріали не повинні бути у військових машинах. Комфорт комфортом, але безпека важливіша
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29.03.2023 22:00 Відповісти
Чугунні сидіння краще будуть,якщо зняти,можно використати ,як щит .

Згорів поролон-поміняють,яка проблема?
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29.03.2023 23:23 Відповісти
Внутри 1000% был пожар !!!
Увы, это близко к поражению !!!!
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30.03.2023 00:20 Відповісти
Скільки таких бронеавтівок виготовили при зеленському ?
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01.04.2023 20:16 Відповісти
 
 