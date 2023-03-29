Бронеавтомобіль українського виробництва "Варта" витримав близьке влучання ворожого снаряду. ФОТОрепортаж
У мережу потрапили фото бронеавтомобіля "Варта" після потрапляння поряд із ним ворожого снаряду.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці компанії "Українська бронетехніка".
У повідмленні зазначається: "Бронеавтомобіль "Варта" з українськими військовими потрапив під артилерійський обстріл під Бахмутом.
Як розповіли військові, автомобіль виконував евакуаційну місію – вивозив снайперську групу після виконання бойового завдання зі знешкодження живої сили противника в місті Бахмут.
О 4 ночі ворог завдав артилерійського удару по автошляху поблизу села Іванівське. Внаслідок близького влучання снаряду бронеавтомобіль отримав пошкодження від уламків снарядів та вогню.
Втім, бронекапсула вціліла і водієві вдалося доставити групу військових в точку дислокації живими та неушкодженими.
Фахівці "Української бронетехніки" вже чекають машину для проведення діагностики та відновлення".
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Не хвилюйся, всі живі, це тобі не кацапські новини з аналоговнєтом.
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Згорів поролон-поміняють,яка проблема?
Увы, это близко к поражению !!!!