Бронеавтомобіль українського виробництва "Варта" витримав близьке влучання ворожого снаряду. ФОТОрепортаж

У мережу потрапили фото бронеавтомобіля "Варта" після потрапляння поряд із ним ворожого снаряду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці компанії "Українська бронетехніка".

У повідмленні зазначається: "Бронеавтомобіль "Варта" з українськими військовими потрапив під артилерійський обстріл під Бахмутом.

Як розповіли військові, автомобіль виконував евакуаційну місію – вивозив снайперську групу після виконання бойового завдання зі знешкодження живої сили противника в місті Бахмут.

О 4 ночі ворог завдав артилерійського удару по автошляху поблизу села Іванівське. Внаслідок близького влучання снаряду бронеавтомобіль отримав пошкодження від уламків снарядів та вогню.

Втім, бронекапсула вціліла і водієві вдалося доставити групу військових в точку дислокації живими та неушкодженими.

Фахівці "Української бронетехніки" вже чекають машину для проведення діагностики та відновлення".

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