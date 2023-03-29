Відомий воїн 92-ї ОМБр Руслан Зубарєв (Хижак) на підприємстві з виробництва військового одягу та спорядження М-ТАС. ФОТОрепортаж

Відомий воїн 92-ї окремої механізованої бригади Руслан Зубарєв (Хижак) після отримання почесної нагрудної відзнаки "Золотий Хрест" та вручення йому заслуженої нагородної зброї завітав на підприємство М-ТАС, яке займається виробництвом доягу для військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал milіtarist.

Зазначається, що Зубарєв у день нагородження потрапив на виробництво M-TAC. Керівництво підприємства радо зустріло гостей та показали справжню кузню українського військового спорядження й одягу - виробництво бренду М-Тас.

"Керівник виробництва, Денис Головко, розповів про виробничі потужності, показав цехи, де відшиваються перші зразки всього військового спорядження, та ознайомив гостя з новітніми технологіями виготовлення продукції.

Хижак навіть самостійно спробував у дії сучасний італійський ультразвуковий ніж, основним завданням якого є повздовжнє ультразвукове різання тканини та одночасне запаювання краю.

Вразили бійця й величезні склади з матеріалами та фурнітурою від провідних світових виробників текстилю. Predator на власні очі побачив як і з чого створюються вироби від бренду М-Тас та особисто переконався в їх високій якості.

Раді бачити таких гостей на виробництві бренду M-TAC!", -зазначається у повідомленні.

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