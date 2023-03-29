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Відомий воїн 92-ї ОМБр Руслан Зубарєв (Хижак) на підприємстві з виробництва військового одягу та спорядження М-ТАС. ФОТОрепортаж

Відомий воїн 92-ї окремої механізованої бригади Руслан Зубарєв (Хижак) після отримання почесної нагрудної відзнаки "Золотий Хрест" та вручення йому заслуженої нагородної зброї завітав на підприємство М-ТАС, яке займається виробництвом доягу для військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал milіtarist.

Зазначається, що Зубарєв у день нагородження потрапив на виробництво M-TAC. Керівництво підприємства радо зустріло гостей та показали справжню кузню українського військового спорядження й одягу - виробництво бренду М-Тас.

"Керівник виробництва, Денис Головко, розповів про виробничі потужності, показав цехи, де відшиваються перші зразки всього військового спорядження, та ознайомив гостя з новітніми технологіями виготовлення продукції.

Хижак навіть самостійно спробував у дії сучасний італійський ультразвуковий ніж, основним завданням якого є повздовжнє ультразвукове різання тканини та одночасне запаювання краю.

Вразили бійця й величезні склади з матеріалами та фурнітурою від провідних світових виробників текстилю. Predator на власні очі побачив як і з чого створюються вироби від бренду М-Тас та особисто переконався в їх високій якості.

Раді бачити таких гостей на виробництві бренду M-TAC!",  -зазначається у повідомленні. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Найадреналіновіший бій 2023: Залужний нагородив "Золотим Хрестом" солдата 92-ї ОМБр Руслана Зубарєва (Хижака). ВІДЕО+ФОТО

Відомий воїн 92-ї ОМБр Руслан Зубарєв (Хижак) на підприємстві з виробництва військового одягу та спорядження М-ТАС 01
Відомий воїн 92-ї ОМБр Руслан Зубарєв (Хижак) на підприємстві з виробництва військового одягу та спорядження М-ТАС 02
Відомий воїн 92-ї ОМБр Руслан Зубарєв (Хижак) на підприємстві з виробництва військового одягу та спорядження М-ТАС 03
Відомий воїн 92-ї ОМБр Руслан Зубарєв (Хижак) на підприємстві з виробництва військового одягу та спорядження М-ТАС 04
Відомий воїн 92-ї ОМБр Руслан Зубарєв (Хижак) на підприємстві з виробництва військового одягу та спорядження М-ТАС 05

Автор: 

одяг (201) виробництво (1631) 92 окрема штурмова бригада (251)


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Топ коментарі
+25
Майте на увазі, скоморох хлопцеві популярності не пробачить…
Не форсуйте подій, бережіть!
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29.03.2023 21:00
+24
испортят хлопца журналюги
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29.03.2023 20:55
+17
Доброго чолов'ягу не можна зіпсувати..хочаб славою..а мені він схожий на дитину у цеху з виготовлення іграшок))
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29.03.2023 21:03
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испортят хлопца журналюги
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29.03.2023 20:55 Відповісти
испортят
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29.03.2023 21:00 Відповісти
Доброго чолов'ягу не можна зіпсувати..хочаб славою..а мені він схожий на дитину у цеху з виготовлення іграшок))
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29.03.2023 21:03 Відповісти
ОП нужны такие люди в своем окружении. Они действуют проторенным путем, находят известного человека, изучают его и предлагают исполнение желаний в обмен на самую малость - агитировать за Зеленского и рассказывать какой он замечательный вождь и учитель, президент, сейчас и станет еще лучше, потренировавшись на кошках, стране и ее жителях в свой первый срок. (Комаровский, Арестович, Гордон, Найем и Лещенко(прости господи), Вирастюк и т.д.) Потом, некоторые, пожалеют и со смешком как бы раскаются, но будет уже слишком поздно. Либо просто реклама производителя. Скоро будет видно.
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30.03.2023 00:50 Відповісти
Може той хлопчина й не такий)
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30.03.2023 00:59 Відповісти
Будемо сподіватись. Час покаже.
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30.03.2023 15:02 Відповісти
продивись відео бою ще раз
зверни увагу, як спокійно він питав чи буде підмога вже в кінці відео
його спортити не можливо...
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29.03.2023 21:08 Відповісти
Можливо все.
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29.03.2023 21:32 Відповісти
Майте на увазі, скоморох хлопцеві популярності не пробачить…
Не форсуйте подій, бережіть!
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29.03.2023 21:00 Відповісти
навіщо його взагалі почали всюди світити?
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29.03.2023 21:04 Відповісти
Таких козаків важко чимсь зіпсувати... країна повинна знати героїв. На Г+Г не позовуть.
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29.03.2023 21:09 Відповісти
Друга Бутусова на ТВ не запросять, це точно.
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29.03.2023 22:36 Відповісти
Щось нагадує радянські практики... "Юрий Гагарин посетил хлебокомбинат в Мытищах"...
Навіщо все це? Чи М-Тас рекламу робить?
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29.03.2023 21:16 Відповісти
Піар. Нічим не прикритий. Чогось гидко.
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29.03.2023 21:19 Відповісти
Завидуешь Герою
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29.03.2023 22:25 Відповісти
Боже збав! Шана Воїну! Гидко від маркетингу на патріотизмі.
І від вашої кацапської мови.
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30.03.2023 14:28 Відповісти
На правах реклами.
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29.03.2023 21:34 Відповісти
Уведут бойца швеи-мотористки, ой уведут....
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29.03.2023 21:20 Відповісти
козачина - добра тобі і любові...- з маленьких хижаків виростають саме ті...
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29.03.2023 21:22 Відповісти
"Enemy at the Gates" кино. Василий Зайцев. Это сильно, это действует. Наши все правильно делают
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29.03.2023 21:36 Відповісти
Дай Бог здоровья бойцу, а лучше увести его с передовой
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29.03.2023 21:37 Відповісти
Он что, кинозвезда, что бы его испортить? Стаханов-алкоголик и Монро на снотворном? Героев надо на руках носить и что б везде почет и уважуха.
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29.03.2023 21:39 Відповісти
Нах..й ці репортажі? Завтра ***** калібром по підриємству вдарить.
Мовчання - золото.
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29.03.2023 21:46 Відповісти
та и у нас координаты есть. Это ближайшее к маскве укрытие *****, не считая дворца возле Геленджика. 54°15'18.0"N 58°06'07.2"E
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29.03.2023 21:59 Відповісти
каранраш в трубу! - заряджай, олень!
"відстелюйся!" - "я не втримаю автомата" - пройшедший підготовку....
але карандаш надав, сцяв але надавав...
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29.03.2023 21:47 Відповісти
сам-то надав????
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29.03.2023 22:02 Відповісти
жінці борща вказував варити
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29.03.2023 22:07 Відповісти
ти б мені надавав як би вцявся.
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29.03.2023 22:09 Відповісти
чудилко, местное..три-пятнадцять)))
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29.03.2023 22:26 Відповісти
січняво подоляцьке не коментує новини - в пицькі лізе...
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29.03.2023 22:33 Відповісти
ах нет..ты б не сцявши надав???))) местное идиото!)))
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29.03.2023 22:28 Відповісти
на *** іди.
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29.03.2023 22:34 Відповісти
Спасти рядового Руслана! Для генофонда! Будет очень жаль его потерять.
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29.03.2023 22:23 Відповісти
ґлеба вже спасен...
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29.03.2023 22:55 Відповісти
Отправить Героя в США на обучение самым современным видам оружия , или Великобританию
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29.03.2023 22:29 Відповісти
3-15 всему тут обучить!))
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29.03.2023 22:50 Відповісти
колян ворошилов за бабкі і мамку свою зґвалтуе
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29.03.2023 22:59 Відповісти
Пелє і кава
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29.03.2023 22:36 Відповісти
сподіваюсь хоч військовим роблять якісно, бо в народ, так собі поки нове гарне, але швидко втрачає нормальний вигляд і стає таке ніби багато років користувався а пройшло всього пару місяців.
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29.03.2023 22:53 Відповісти


perekreslenya Z
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29.03.2023 23:16 Відповісти
Подошва и шнурки у них ДЕРМЕЙШИЕ !!!
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30.03.2023 00:15 Відповісти
Підошва Вібрам то лайно?!!! Ото новина!
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30.03.2023 08:01 Відповісти
Ты ее называй как хочешь, от этого она лучше не станет... У меня существенной износ получила за ОДИН день интенсивной носки в городе.
Мой коммент на их сайте тут же стерли. На письмо не ответили.
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30.03.2023 08:52 Відповісти
Ти навіть не розумієш про що я написав. Добре. Для тупих. Ти, вочевидь, купив найдешевшу модель в лінійці, як кінчений ніщеброд, і цей досвід проектуєш на всю продукцію виробника, а потім сперечаєшся з людиною, що юзав вісім моделей взуття цього бренду. І на останок, спитай у Гугла що таке підошва Вібрам, дурнику
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30.03.2023 10:59 Відповісти
Ты рассказываешь о своем опыте, а я о своем !
Я купил то, что они производят и продают, за ту сумму, которую они указали !
Я не виноват, что они , выпускают гоано, но об этом не пишут !
Типа, эта модель, по этой цене - говно, для "нищебродов"...
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30.03.2023 11:03 Відповісти
Виробники Запорожців теж повинні писати що це не Порш?!!!
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30.03.2023 12:01 Відповісти
А ты с людьми, говорящими, что запорожец - это гуано - тоже спросишь о то этом?!
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30.03.2023 12:22 Відповісти
Или может порш выпускает запорожец но выдает его ща порш ?
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30.03.2023 12:23 Відповісти
Молодец парень !!!
БЕРЕГИ СЕБЯ !!!!
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30.03.2023 00:16 Відповісти
Можливо хоч справжній воїн дасть рекомендації тим хто відшиває камуфляж а саме:військові штани не для стійки струнко,в них треба рухатися сідати лягати робити вільний широкий крок-;військові бувають не тільки36 розміру але і66 (такого розміру не знайти),тактичні перчатки потрібні не тільки М а ще2ххl, плитоноски можна відшивати на обєм грудної клітки не тільки 90см.а ще і145см бушлати і куртки великих розмірів взагалі не існують...
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30.03.2023 01:52 Відповісти
Ти явно не знайома з продукцією М-Так.
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30.03.2023 08:02 Відповісти
Ему бы лучше не на раскройке прикалываться, а прочитать руководству лекцию о проблемах в амуниции....
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30.03.2023 10:30 Відповісти
А які проблеми з амуніією від М-Так? Чи аби насрать…
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30.03.2023 11:01 Відповісти
Прежде чем пытаться писать - читать выучись!
Где я писал про конкретную фирму М-Так?
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30.03.2023 12:54 Відповісти
То може ти навчися читати? В статті йдеться про конкретну фірму - М-Так.
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30.03.2023 13:24 Відповісти
 
 