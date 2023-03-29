Відомий воїн 92-ї ОМБр Руслан Зубарєв (Хижак) на підприємстві з виробництва військового одягу та спорядження М-ТАС. ФОТОрепортаж
Відомий воїн 92-ї окремої механізованої бригади Руслан Зубарєв (Хижак) після отримання почесної нагрудної відзнаки "Золотий Хрест" та вручення йому заслуженої нагородної зброї завітав на підприємство М-ТАС, яке займається виробництвом доягу для військових.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал milіtarist.
Зазначається, що Зубарєв у день нагородження потрапив на виробництво M-TAC. Керівництво підприємства радо зустріло гостей та показали справжню кузню українського військового спорядження й одягу - виробництво бренду М-Тас.
"Керівник виробництва, Денис Головко, розповів про виробничі потужності, показав цехи, де відшиваються перші зразки всього військового спорядження, та ознайомив гостя з новітніми технологіями виготовлення продукції.
Хижак навіть самостійно спробував у дії сучасний італійський ультразвуковий ніж, основним завданням якого є повздовжнє ультразвукове різання тканини та одночасне запаювання краю.
Вразили бійця й величезні склади з матеріалами та фурнітурою від провідних світових виробників текстилю. Predator на власні очі побачив як і з чого створюються вироби від бренду М-Тас та особисто переконався в їх високій якості.
Раді бачити таких гостей на виробництві бренду M-TAC!", -зазначається у повідомленні.
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вождь и учитель,президент, сейчас и станет еще лучше, потренировавшись на кошках,стране и ее жителях в свой первый срок. (Комаровский, Арестович, Гордон, Найем и Лещенко(прости господи), Вирастюк и т.д.) Потом, некоторые, пожалеют и со смешком как бы раскаются, но будет уже слишком поздно. Либо просто реклама производителя. Скоро будет видно.
зверни увагу, як спокійно він питав чи буде підмога вже в кінці відео
його спортити не можливо...
Не форсуйте подій, бережіть!
Навіщо все це? Чи М-Тас рекламу робить?
І від вашої кацапської мови.
Мовчання - золото.
"відстелюйся!" - "я не втримаю автомата" - пройшедший підготовку....
але карандаш надав, сцяв але надавав...
perekreslenya
Z
Мой коммент на их сайте тут же стерли. На письмо не ответили.
Я купил то, что они производят и продают, за ту сумму, которую они указали !
Я не виноват, что они , выпускают гоано, но об этом не пишут !
Типа, эта модель, по этой цене - говно, для "нищебродов"...
БЕРЕГИ СЕБЯ !!!!
Где я писал про конкретную фирму М-Так?