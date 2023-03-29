Окупанти завдали авіаудару по Авдіївці, влучили ракетою по дитячому садочку, - ОП. ФОТО

Російські окупанти завдали авіаудару по місту Авдіївка на Донеччині.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмака, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни нанесли авіаудар по місту Авдіївка. Влучили ракетою по дитячому садочку.

На щастя, без жертв. Постраждала багатоповерхівка навпроти", - йдеться в повідомленні ОП.

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