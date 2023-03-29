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Окупанти завдали авіаудару по Авдіївці, влучили ракетою по дитячому садочку, - ОП. ФОТО

Російські окупанти завдали авіаудару по місту Авдіївка на Донеччині.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмака, інформує Цензор.НЕТ.

Окупанти завдали авіаудару по Авдіївці, влучили ракетою по дитячому садочку, - ОП 01

"Росіяни нанесли авіаудар по місту Авдіївка. Влучили ракетою по дитячому садочку.

Окупанти завдали авіаудару по Авдіївці, влучили ракетою по дитячому садочку, - ОП 02

На щастя, без жертв. Постраждала багатоповерхівка навпроти", - йдеться в повідомленні ОП.

Також дивіться: Доба на Донеччині: ракетний удар по Авдіївці та обстріли Курахового. ФОТОрепортаж

Окупанти завдали авіаудару по Авдіївці, влучили ракетою по дитячому садочку, - ОП 03

Автор: 

обстріл (28472) ракети (4023) Авдіївка (2342)


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Топ коментарі
+7
Трамвайні колії бачите? От по ним вони й гатили, щоб наші захисники трамваями БК, такети і танки не возили. А в дитсадку "азовці" обідали "рускагаварящим младєнцєм".

Не здивуюся, якщо ці виродки наведуть саме таке виправдання своєму звірству.
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29.03.2023 20:41
+4
любить кацапня дітей - тому і бье по них бонбами...
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29.03.2023 20:46
+3
а давайте їх на олімпіяду? - докуда кацапнячий лось дострибне в ширіну...
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29.03.2023 20:50
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Трамвайні колії бачите? От по ним вони й гатили, щоб наші захисники трамваями БК, такети і танки не возили. А в дитсадку "азовці" обідали "рускагаварящим младєнцєм".

Не здивуюся, якщо ці виродки наведуть саме таке виправдання своєму звірству.
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29.03.2023 20:41 Відповісти
Скорее всего выполняли неприцельное бомбометание с большой высоты, как говорится куда попало. ЗРК уж рашисты сильно теперь боятся. Разогнался на высоте побольше, сбросил и тут же разворот и назад. Лишь бы в черту города попало.
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29.03.2023 21:17 Відповісти
любить кацапня дітей - тому і бье по них бонбами...
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29.03.2023 20:46 Відповісти
а давайте їх на олімпіяду? - докуда кацапнячий лось дострибне в ширіну...
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29.03.2023 20:50 Відповісти
дай бог чтобы все кто там был вышли своими ногами до ...
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29.03.2023 20:52 Відповісти
Маріупольський театр - знайдіть сімью того хто віддав наказ...
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29.03.2023 20:54 Відповісти
підривайте всіх.
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29.03.2023 20:55 Відповісти
зло повинно бути наказане.
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29.03.2023 21:05 Відповісти
а як же ми будемо наступати, як що про авіаудари інфа є, а про збиті літаки з яких пускали ракети інфи нема???
чи може МВС притримує зброю для гвардії наступу, яка чомусь підпорядкована мвс а не МО!!!
ні кому не воняє чимось гнилим від цього.
це випадково не противага ЗСУ яке не лягло під зермаків
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29.03.2023 21:18 Відповісти
зелена бубіна ґвардия на с тебе електрічесво здобути....
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29.03.2023 23:23 Відповісти
і пілотчика, який кнопку нажав - такі не повинні жити.
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29.03.2023 22:49 Відповісти
У кацапні нова тактика - злетів якнайвище долетів до кордону дії української ППО, скинув УПАБ куди Бог пошле - і зразу дьору назад додому, доки ЗКР України ***** не дали. І так повторяють кожного дня. Так і знищать прикордоння України та всі окуповані території дотла при своєму ж відступі.
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30.03.2023 14:19 Відповісти
 
 