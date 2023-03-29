Окупанти завдали авіаудару по Авдіївці, влучили ракетою по дитячому садочку, - ОП. ФОТО
Російські окупанти завдали авіаудару по місту Авдіївка на Донеччині.
Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмака, інформує Цензор.НЕТ.
"Росіяни нанесли авіаудар по місту Авдіївка. Влучили ракетою по дитячому садочку.
На щастя, без жертв. Постраждала багатоповерхівка навпроти", - йдеться в повідомленні ОП.
Топ коментарі
+7 Evgeny N
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Не здивуюся, якщо ці виродки наведуть саме таке виправдання своєму звірству.
чи може МВС притримує зброю для гвардії наступу, яка чомусь підпорядкована мвс а не МО!!!
ні кому не воняє чимось гнилим від цього.
це випадково не противага ЗСУ яке не лягло під зермаків