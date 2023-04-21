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Родичам замкомбата майже рік платили "бойові", хоча ті не були на фронті, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Працівники ДБР викрили протиправну схему фіктивної виплати "бойових" доплат військовим з Рівненщини, які насправді не несуть службу на передовій. Схема діяла протягом 9 місяців, а завдані державі збитки становлять щонайменше 1 млн грн.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, від початку повномасштабного вторгнення Росії керівництво батальйону систематично преміювали підлеглих, які перебувають у зоні проведення бойових дій. Проте принаймні 2 військових, щомісячно одержуючи виплати від 30 до 100 тис. грн, продовжували перебувати на території Рівненської області. Серед них, зокрема, донька та колишня дружина заступника командира частини, які зараз є військовослужбовцями цієї частини.

20 квітня 2023 року працівники ДБР провели низку обшуків на території військової частини та за місцем проживання військових, які одержували доплати незаконно. У результаті слідчих дій виявлено та вилучено бухгалтерську документацію, кадрові документи, банківські картки, мобільні телефони тощо.

Також читайте: Генштаб про 30 тис. для військових: Виплати мають бути справедливими, не займайтесь популізмом

Крім того, правоохоронці перевірять законність доплат іншим військовослужбовцям цієї частини. За результатами вивчення вилучених документів буде ухвалено рішення щодо повідомлення певним особам про підозри.

Попередня кваліфікація правопорушення: недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

Зловмисникам може загрожувати до 8 років позбавлення волі. Також за рішенням суду вони матимуть відшкодувати державі протиправно виплачені кошти.

Також дивіться: Суд заарештував посадовця військової частини, який відбирав у солдатів бойові доплати, - ДБР. ФОТО

Родичам замкомбата майже рік платили бойові, хоча ті не були на фронті, - ДБР 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 30 тис. військовим, ДСНС та НПУ: повернемо, якщо знайдемо кошти, - Гетманцев. ВIДЕО

Родичам замкомбата майже рік платили бойові, хоча ті не були на фронті, - ДБР 02
Родичам замкомбата майже рік платили бойові, хоча ті не були на фронті, - ДБР 03

Автор: 

виплати (1041) ДБР (3488) Рівненська область (1175)


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Топ коментарі
+10
Ти хочеш сказати, що ці тварини не винні? Чи що ти хочеш сказати тими яйцями?
Тобто, винні сволоти тільки у владі, а рагулота що нижче стоїть може жрати в два горла на шиї військових, що на фронті?
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21.04.2023 12:25
+10
донька та дружина, хоч і колишня то святе..., мабуть десь є ще коханка..., у другій частині..., отаке військове керівництво, яке сидить глибоко у тилу, виписує собі та своїм дружинам "бойові" сильніше за всіх обурювались, що їх прибрали...
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21.04.2023 12:42
+10
Нарешті, скільки хлопці писали за ті "мертві души" у підрозділах. Свати, куми,брати.
Ще б потрусили тилових мордоворотів за 50% зп, які вже в автівки для "фронту" не влізають.
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21.04.2023 12:47
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Квалификация интересная. Тут зловживання службовим становищем , а не недбале ставлення. Или мычегото не знаем а ДБР нее договорило. Удивляет такая формулировка просто. И это не первый раз. С избитым ссолдатом, офмцером в душе, также квалицикация удивительная, а не покушение на убийство.
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21.04.2023 12:20 Відповісти
Так. І це все "удівітєльноє" називається відмазка, бо частина привласнених грошей йшла на верх.
Таким чином вони не видадуть "папіка" зверху.
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21.04.2023 12:24 Відповісти
Один мільйон за 9 місяців? Це по 110 тисяч на місяць? Аж ЧОТИРИ особи по тридцятці на місяць? Це ж аж по ДВІ ТОНИ ЯБЛУК на місяць або по ТРИ ТИСЯЧІ ЯЄЦЬ!
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21.04.2023 18:46 Відповісти
Ашо там з яйцями по 17 грн? Ілі ета другоє?
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21.04.2023 12:22 Відповісти
Ти хочеш сказати, що ці тварини не винні? Чи що ти хочеш сказати тими яйцями?
Тобто, винні сволоти тільки у владі, а рагулота що нижче стоїть може жрати в два горла на шиї військових, що на фронті?
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21.04.2023 12:25 Відповісти
Та ні навпаки, я хочу сказати що риба гниє з голови
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21.04.2023 12:43 Відповісти
які керманичи такі й підлеглі. цілком можливо частину вкраденого передавали вище, у всякому разі на укрзалізниці так, хабарями пронизано з низу до верхівки
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21.04.2023 12:46 Відповісти
Ні, риба згнила з хвоста. І цей гнилий смердючий хвіст весь час вибирає гнилу голову, починаючи з Кравчука.
І марсіани не висаджуються, щоб брати хабарі і красти. Це все грьобаний гнилий хвіст, і грьобана голова.
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21.04.2023 12:48 Відповісти
Це вже шукають привід щоб знову врізати зарплати солдатам.
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21.04.2023 12:24 Відповісти
Тобто відпустити ту *******, що брала гроші, жінку і дочку? Так чи ні?
Ви взагалі щось розумієт?
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21.04.2023 12:27 Відповісти
Тилові пацюки.
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21.04.2023 12:26 Відповісти
а тепер , всю шоблу : його разом з дочкой і жінкой , відправити на передову...хай відробляють
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21.04.2023 15:17 Відповісти
Нічого їм там робити. А от вліпити по 10 років - саме те! Якраз і вийдуть в один день.
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21.04.2023 15:58 Відповісти
Нікого не оправдовую, але це досить розповсюджена практика. Просто треба більше перевірок і, повірте, подібних випадків буде тисячі
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21.04.2023 12:37 Відповісти
кілька розстрілів і вони припиняться
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21.04.2023 20:01 Відповісти
В тому то й справа, що розстрілів не буде. У нас же діє практика "панять, прастіть і випустить з країни"
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21.04.2023 20:30 Відповісти
донька та дружина, хоч і колишня то святе..., мабуть десь є ще коханка..., у другій частині..., отаке військове керівництво, яке сидить глибоко у тилу, виписує собі та своїм дружинам "бойові" сильніше за всіх обурювались, що їх прибрали...
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21.04.2023 12:42 Відповісти
Нарешті, скільки хлопці писали за ті "мертві души" у підрозділах. Свати, куми,брати.
Ще б потрусили тилових мордоворотів за 50% зп, які вже в автівки для "фронту" не влізають.
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21.04.2023 12:47 Відповісти
ДБР віри немає.....
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21.04.2023 13:28 Відповісти
На Рівненщині самі запеклі бої тривають ?
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21.04.2023 13:34 Відповісти
Перевірте хмельницьку та тернопільську.
У хмельницьку половина міста ходить в уніформі, а в тернопільській - абсолютно всі місцеві курви.
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21.04.2023 13:41 Відповісти
Ще раз кажу перевірити всіх робітників ТЦК і їх майно з родинами,По друге всіх командирів частин .Будуть такі сюрпризи стільки набереться саджати.А по факту пожиттево за грати з конфіскацією всього майна .
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21.04.2023 17:54 Відповісти
Нічого дивного такі чутки ширяться давно... Я думаю що таке в багатьох частинах, як і відпустки за 20-30 К₴.з передової... Комусь війна, хтось поза штат викинутий отримує 700-350 грн. А хтось "своїх" прилаштовує та дере бабло.
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21.04.2023 18:32 Відповісти
Я думаю що це розповсюджене явище просто питання який процент мертвих душ у воюючому підрозділі, БРка нарізається на всіх, і ті що лишились на позиціях тягнуть за себе і тих хто в Києві чи Буковелі, питання по виплатам зрозуміло, це сильний де мотивуючий фактор, а потім цих героїв що не було на фронті нагороджують і дають звання і посади
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22.04.2023 07:15 Відповісти
 
 