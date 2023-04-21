Родичам замкомбата майже рік платили "бойові", хоча ті не були на фронті, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Працівники ДБР викрили протиправну схему фіктивної виплати "бойових" доплат військовим з Рівненщини, які насправді не несуть службу на передовій. Схема діяла протягом 9 місяців, а завдані державі збитки становлять щонайменше 1 млн грн.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, від початку повномасштабного вторгнення Росії керівництво батальйону систематично преміювали підлеглих, які перебувають у зоні проведення бойових дій. Проте принаймні 2 військових, щомісячно одержуючи виплати від 30 до 100 тис. грн, продовжували перебувати на території Рівненської області. Серед них, зокрема, донька та колишня дружина заступника командира частини, які зараз є військовослужбовцями цієї частини.



20 квітня 2023 року працівники ДБР провели низку обшуків на території військової частини та за місцем проживання військових, які одержували доплати незаконно. У результаті слідчих дій виявлено та вилучено бухгалтерську документацію, кадрові документи, банківські картки, мобільні телефони тощо.

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Крім того, правоохоронці перевірять законність доплат іншим військовослужбовцям цієї частини. За результатами вивчення вилучених документів буде ухвалено рішення щодо повідомлення певним особам про підозри.

Попередня кваліфікація правопорушення: недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).



Зловмисникам може загрожувати до 8 років позбавлення волі. Також за рішенням суду вони матимуть відшкодувати державі протиправно виплачені кошти.

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