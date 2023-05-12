У Росії пенсіонерка замість привітання з 9 травня отримала пропозицію вступити до ПВК "Вагнер". ФОТО
Російська пенсіонерка, яка пережила німецьку окупацію, замість привітання з 9 травня отримала пропозицію вступити до ПВК "Вагнер".
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише ASTRA.
Зазначається, що жінка пережила окупацію в українському місті Рубіжне. На 9 травня вона отримала конверт.
"Це, напевно, привітання з Днем Перемоги" - припустила жінка.
Вона відкрила конверт, а в ньому лист із підписом героя РФ Трошева Андрія Миколайовича, розповіла її донька Тетяна Репіна.
Пенсіонерка заплакала та запитала у доньки "За що з нами так, дочко?!".
У конверті виявилася пропозиція вступити до лав найманців ПВК "Вагнер".
Топ коментарі
+23 Підлога Маккартні
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+11 Серьога Харківський
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+11 Сергей Гусаченко #510886
показати весь коментар12.05.2023 13:03
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путина***** нада на передок
Новая Никита.
У орків теж є кістяк з "досвідчених" урок які відправляють новоприбулих в м'ясні штурми а самі в атаки не ходять. Бабка може легко туди записатися, і її ім'ям назвуть парту...
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