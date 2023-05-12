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У Росії пенсіонерка замість привітання з 9 травня отримала пропозицію вступити до ПВК "Вагнер". ФОТО

Російська пенсіонерка, яка пережила німецьку окупацію, замість привітання з 9 травня отримала пропозицію вступити до ПВК "Вагнер".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише ASTRA.

Зазначається, що жінка пережила окупацію в українському місті Рубіжне. На 9 травня вона отримала конверт.

"Це, напевно, привітання з Днем Перемоги" - припустила жінка.

Вона відкрила конверт, а в ньому лист із підписом героя РФ Трошева Андрія Миколайовича, розповіла її донька Тетяна Репіна.

Пенсіонерка заплакала та запитала у доньки "За що з нами так, дочко?!".

У конверті виявилася пропозиція вступити до лав найманців ПВК "Вагнер".

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У Росії пенсіонерка замість привітання з 9 травня отримала пропозицію вступити до ПВК Вагнер 01
У Росії пенсіонерка замість привітання з 9 травня отримала пропозицію вступити до ПВК Вагнер 02

Автор: 

День Перемоги (438) пенсіонери (888) росія (65162) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+23
отряды путина ***** нада на передок
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12.05.2023 13:05
+11
Ну и норм ,а шо старая проститутка думала за расею болеть она только при помощи телевизора будет?у Вовы ***** скот заканчивается,так что пусть берет автомат и на убой идёт ,и внучка с собой возьмёт
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12.05.2023 13:02
+11
зачет рабссейскому тупорылизму.
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12.05.2023 13:03
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полковая жена
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12.05.2023 13:02 Відповісти
отряды путина ***** нада на передок
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12.05.2023 13:05 Відповісти
Они уже слабы "на передок", не потянут
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12.05.2023 13:59 Відповісти
у них рот робочий орган
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12.05.2023 15:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=jeMKqI7NGNg "Отряды путина" отчитали БАЙДЕНА из-за приезда в Киев 😁 [Пародия]

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12.05.2023 16:38 Відповісти
Ну и норм ,а шо старая проститутка думала за расею болеть она только при помощи телевизора будет?у Вовы ***** скот заканчивается,так что пусть берет автомат и на убой идёт ,и внучка с собой возьмёт
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12.05.2023 13:02 Відповісти
зачет рабссейскому тупорылизму.
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12.05.2023 13:03 Відповісти
Не здивуюсь, якщо вступить. Прямо під камерами на якомусь пропагандонському шоу.
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12.05.2023 13:03 Відповісти
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12.05.2023 13:03 Відповісти
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12.05.2023 14:00 Відповісти
А чо -- буде жопи підтирати .
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12.05.2023 13:03 Відповісти
Вступай,карга, и не думай!Внукам будет пример. Некуй, чтоб тока дидывоевали...
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12.05.2023 13:07 Відповісти
Ахах... Нарочно не придумаешь)
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12.05.2023 13:14 Відповісти
Российская пенсионерка вместо поздравления с 9 мая получила предложение вступить в ЧВК "Вагнер".

Новая Никита.
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12.05.2023 13:14 Відповісти
К сожалению. , Тут ******** ведут грамотную и целевую информационную компанию . В отличие от нашего совково- зелёного метода меряться мясом. Просто испанский стыд за сайт нашего ведомства . Все ушло в кражу гуманитарки и дороги чонгара.
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12.05.2023 13:17 Відповісти
А чем "совково-зелёный" метод отличается от бутусовского "обоср*м президента и страну, потому что не взял меня советником" или "наш липецко-мальдивский шоколад самый шоколадный в мире! Ура!!!"?
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12.05.2023 14:05 Відповісти
скумбрія, це ти?
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12.05.2023 16:18 Відповісти
Ну а що зробиш, путін в опасності, треба захищати
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12.05.2023 13:20 Відповісти
Пхахахаха. Дайте старушке парабеллум.)
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12.05.2023 13:23 Відповісти
У вагнерів той же принцип що був у зондеркоманд у концтаборах. Ті набиралися з ув'язнених і жили поки заганяли своїх, не таких везучих колег, в газові камери.
У орків теж є кістяк з "досвідчених" урок які відправляють новоприбулих в м'ясні штурми а самі в атаки не ходять. Бабка може легко туди записатися, і її ім'ям назвуть парту...
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12.05.2023 13:31 Відповісти
І як дисциплінована фанатка кацапського міра з пуйлом в голові зібрала речі, і почимчикувала у військкомат.
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12.05.2023 13:42 Відповісти
"За що з нами так?"...
Голосували за гебнявого гомункула?
Ось за ЦЕ!
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12.05.2023 14:41 Відповісти
спочатку вони повинні імплантyвaти цiй бабусі статеві органи дідуся
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12.05.2023 15:47 Відповісти
повар вирішив утилізувати весь непотріб по мордору конкретно. Коли закінчаться зекі і пенсіонери, поженена штурм Бахмуту кацапських дітей.
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12.05.2023 17:56 Відповісти
 
 