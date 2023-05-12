У Росії пенсіонерка замість привітання з 9 травня отримала пропозицію вступити до ПВК "Вагнер". ФОТО

Російська пенсіонерка, яка пережила німецьку окупацію, замість привітання з 9 травня отримала пропозицію вступити до ПВК "Вагнер".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише ASTRA.

Зазначається, що жінка пережила окупацію в українському місті Рубіжне. На 9 травня вона отримала конверт.

"Це, напевно, привітання з Днем Перемоги" - припустила жінка.

Вона відкрила конверт, а в ньому лист із підписом героя РФ Трошева Андрія Миколайовича, розповіла її донька Тетяна Репіна.

Пенсіонерка заплакала та запитала у доньки "За що з нами так, дочко?!".

У конверті виявилася пропозиція вступити до лав найманців ПВК "Вагнер".

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