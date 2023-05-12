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Із сержантом ЗСУ Олексієм Хабатюком, який загинув у Бахмуті, попрощалися у Михайлівському соборі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 12 травня, в Михайлівському Золотоверхому соборі відбулося прощання із сержантом Збройних Сил України Олексієм Хабатюком, який загинув у Бахмуті, захищаючи Україну.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Першим про його загибель повідомив ексголова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Згодом донька Юлія написала, що, за останньою інформацією, Олексій Хабатюк загинув унаслідок уламку від міни під час завдання в Бахмуті.

Із сержантом ЗСУ Олексієм Хабатюком, який загинув у Бахмуті, попрощалися у Михайлівському соборі 01
Із сержантом ЗСУ Олексієм Хабатюком, який загинув у Бахмуті, попрощалися у Михайлівському соборі 02
Із сержантом ЗСУ Олексієм Хабатюком, який загинув у Бахмуті, попрощалися у Михайлівському соборі 03
Із сержантом ЗСУ Олексієм Хабатюком, який загинув у Бахмуті, попрощалися у Михайлівському соборі 04

Із сержантом ЗСУ Олексієм Хабатюком, який загинув у Бахмуті, попрощалися у Михайлівському соборі 05
Із сержантом ЗСУ Олексієм Хабатюком, який загинув у Бахмуті, попрощалися у Михайлівському соборі 06
Із сержантом ЗСУ Олексієм Хабатюком, який загинув у Бахмуті, попрощалися у Михайлівському соборі 07
Із сержантом ЗСУ Олексієм Хабатюком, який загинув у Бахмуті, попрощалися у Михайлівському соборі 08
Із сержантом ЗСУ Олексієм Хабатюком, який загинув у Бахмуті, попрощалися у Михайлівському соборі 09
Із сержантом ЗСУ Олексієм Хабатюком, який загинув у Бахмуті, попрощалися у Михайлівському соборі 10
Із сержантом ЗСУ Олексієм Хабатюком, який загинув у Бахмуті, попрощалися у Михайлівському соборі 11
Із сержантом ЗСУ Олексієм Хабатюком, який загинув у Бахмуті, попрощалися у Михайлівському соборі 12
Із сержантом ЗСУ Олексієм Хабатюком, який загинув у Бахмуті, попрощалися у Михайлівському соборі 13
Із сержантом ЗСУ Олексієм Хабатюком, який загинув у Бахмуті, попрощалися у Михайлівському соборі 14
Із сержантом ЗСУ Олексієм Хабатюком, який загинув у Бахмуті, попрощалися у Михайлівському соборі 15
Із сержантом ЗСУ Олексієм Хабатюком, який загинув у Бахмуті, попрощалися у Михайлівському соборі 16
Із сержантом ЗСУ Олексієм Хабатюком, який загинув у Бахмуті, попрощалися у Михайлівському соборі 17
Із сержантом ЗСУ Олексієм Хабатюком, який загинув у Бахмуті, попрощалися у Михайлівському соборі 18
Із сержантом ЗСУ Олексієм Хабатюком, який загинув у Бахмуті, попрощалися у Михайлівському соборі 19
Із сержантом ЗСУ Олексієм Хабатюком, який загинув у Бахмуті, попрощалися у Михайлівському соборі 20
Із сержантом ЗСУ Олексієм Хабатюком, який загинув у Бахмуті, попрощалися у Михайлівському соборі 21
Із сержантом ЗСУ Олексієм Хабатюком, який загинув у Бахмуті, попрощалися у Михайлівському соборі 22
Із сержантом ЗСУ Олексієм Хабатюком, який загинув у Бахмуті, попрощалися у Михайлівському соборі 23
Із сержантом ЗСУ Олексієм Хабатюком, який загинув у Бахмуті, попрощалися у Михайлівському соборі 24
Із сержантом ЗСУ Олексієм Хабатюком, який загинув у Бахмуті, попрощалися у Михайлівському соборі 25
Із сержантом ЗСУ Олексієм Хабатюком, який загинув у Бахмуті, попрощалися у Михайлівському соборі 26
Із сержантом ЗСУ Олексієм Хабатюком, який загинув у Бахмуті, попрощалися у Михайлівському соборі 27
Із сержантом ЗСУ Олексієм Хабатюком, який загинув у Бахмуті, попрощалися у Михайлівському соборі 28
Із сержантом ЗСУ Олексієм Хабатюком, який загинув у Бахмуті, попрощалися у Михайлівському соборі 29
Із сержантом ЗСУ Олексієм Хабатюком, який загинув у Бахмуті, попрощалися у Михайлівському соборі 30
Із сержантом ЗСУ Олексієм Хабатюком, який загинув у Бахмуті, попрощалися у Михайлівському соборі 31
Із сержантом ЗСУ Олексієм Хабатюком, який загинув у Бахмуті, попрощалися у Михайлівському соборі 32

Із сержантом ЗСУ Олексієм Хабатюком, який загинув у Бахмуті, попрощалися у Михайлівському соборі 33
Із сержантом ЗСУ Олексієм Хабатюком, який загинув у Бахмуті, попрощалися у Михайлівському соборі 34
Із сержантом ЗСУ Олексієм Хабатюком, який загинув у Бахмуті, попрощалися у Михайлівському соборі 35

Як повідомлялося, український експерт з енергетики і сержант Збройних Сил України Олексій Хабатюк загинув 4 травня в Бахмуті.

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Олексій Хабатюк працював у сфері відновлювальної енергетики, працював у Держагентстві екоінвестицій, очолював Фонд цільових екологічних інвестицій. У 2016-2021 роках працював у департаменті енергоефективності "Нафтогазу".

У травні 2022 року став сержантом ЗСУ.

ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук

Автор: 

похорон (1284) втрати (4398) Богачук Олег1 (58)


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Топ коментарі
+14
показати весь коментар
12.05.2023 14:45
+5
Сльози.. Спочивай у мирі, Герой ! Твоя війна закінчилась.. Схиляю голову.
Господи, вбережи українських Воїнів !
показати весь коментар
12.05.2023 15:34
+4
дуже боляче дивитися, як українські жінки проваджають своїх чоловіків та синів до могили 😪

після стількох втрат ніхто не повинен терпіти беззаконня, крадіжки та корупцію в країні 😠

ці воїни віддали своє життя за краще життя народу України, а не за крадіiв та злодіїв

владa має нарешті це зрозуміти
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12.05.2023 15:13
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12.05.2023 14:45 Відповісти
дуже боляче дивитися, як українські жінки проваджають своїх чоловіків та синів до могили 😪

після стількох втрат ніхто не повинен терпіти беззаконня, крадіжки та корупцію в країні 😠

ці воїни віддали своє життя за краще життя народу України, а не за крадіiв та злодіїв

владa має нарешті це зрозуміти
показати весь коментар
12.05.2023 15:13 Відповісти
Сльози.. Спочивай у мирі, Герой ! Твоя війна закінчилась.. Схиляю голову.
Господи, вбережи українських Воїнів !
показати весь коментар
12.05.2023 15:34 Відповісти
С.У.М.
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12.05.2023 15:43 Відповісти
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12.05.2023 16:04 Відповісти
Царство Небесне Воїну! Ще одне ім'я до Книги Пам'яті.
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12.05.2023 16:28 Відповісти
Матусю, не плач!… Я вже їду додому… Сьогодні моя закінчИлась війна… Від снайперів куль і від вибухів грому я їду туди, де твоя сивина. Де борщ у печІ, молоко з пиріжками, де батькова сильна й згрубіла рука. Я їду додому… стрічай мене, мамо! Тримайся, рідненька, бо зустріч…тяжкА. Пробач мені, мамо! Пробач мені, тату, що сам собі вибрав я долю таку, що пахне свічками і ладаном хата й гойдається смуток у кожнім кутку. Пробачте, що в зоряну вись небокраю весільні мої простяглись рушники, що, не скуштувавши й шматка короваю, розбилось кохання моє на шматки! Пробачте за цю безкінечну розлуку, за сотні моїх, ще не сказаних слів, що не дочекались ми діток-онуків, що кулю ворожу так рано зустрів. Матусю рідненька, я ж так хотів жити! О, скільки я мрій там собі нагадав! Хоч смерть і літала над нами щомиті, що буду наступний,- думки відганяв. О, як я хотів дочекатися літа, з розгону упасти в духмяну траву, в футбол поганяти, всіх друзів зустріти і дякувать Богу за те, що живу. Чи ж думав, що ТАК стрінуть друзі, родина? Чи ж знав, що обняти не зможе ніхто? Лиш квітами болю цвіте домовина, гіркий "подарунок" із зони АТО. Матусю, не плач, не болить вже нічого. Своїх побратимів у небі знайду… Живим коридором' стрічає дорога…Дорога …якою ….уже не пройду…Душа незабаром за обрій полине… Хтось гірко заплаче, добром пом'яне… Я ж кров'ю тебе захищав, Україно! Чому ж вберегти не змогла ти мене ???!

Автор: Олена Філончук.
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14.05.2023 12:26 Відповісти
Спочивай у Господі, дорогий наш захіснику. Українці, залишаємося людьми, допомагаємо один одному, або, хоча би, як учила мене моя розумна мама: " Якщо не можеш зробити чогось доброго- краще не роби нічого"
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14.05.2023 20:29 Відповісти
https://petition.president.gov.ua/petition/192256?fbclid=IwAR2AvbHgGt78t2e2mQsDMg-BcwO6MHs6ahJZdKFjazz6numDbrUQNJErZlE Надати Олексію Хабатюку звання Героя України (посмертно)

Підтримайте петицію, будь ласка
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14.05.2023 21:00 Відповісти
Вічна Память, Родині Співчуття
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15.05.2023 01:18 Відповісти
 
 