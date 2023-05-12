Із сержантом ЗСУ Олексієм Хабатюком, який загинув у Бахмуті, попрощалися у Михайлівському соборі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 12 травня, в Михайлівському Золотоверхому соборі відбулося прощання із сержантом Збройних Сил України Олексієм Хабатюком, який загинув у Бахмуті, захищаючи Україну.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Першим про його загибель повідомив ексголова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Згодом донька Юлія написала, що, за останньою інформацією, Олексій Хабатюк загинув унаслідок уламку від міни під час завдання в Бахмуті.









































































Як повідомлялося, український експерт з енергетики і сержант Збройних Сил України Олексій Хабатюк загинув 4 травня в Бахмуті.

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Олексій Хабатюк працював у сфері відновлювальної енергетики, працював у Держагентстві екоінвестицій, очолював Фонд цільових екологічних інвестицій. У 2016-2021 роках працював у департаменті енергоефективності "Нафтогазу".

У травні 2022 року став сержантом ЗСУ.

ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук