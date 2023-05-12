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Молебень за загиблими воїнами біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 12 травня, біля Стіни пам’яті полеглих за Україну під Михайлівським Златоверхим монастирем відбувся молебень за загиблими українськими воїнами.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, під Стіною зібралися родичі та знайомі полеглих захисників. Вони принесли квіти, запалили лампадки та провели молебень. 

За оцінками нашого кореспондента, у молебні взяли участь близько 200 людей.

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Молебень за загиблими воїнами біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі 01
Молебень за загиблими воїнами біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі 02
Молебень за загиблими воїнами біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі 03
Молебень за загиблими воїнами біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі 04
Молебень за загиблими воїнами біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі 05
Молебень за загиблими воїнами біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі 06
Молебень за загиблими воїнами біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі 07
Молебень за загиблими воїнами біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі 08
Молебень за загиблими воїнами біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі 09
Молебень за загиблими воїнами біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі 10
Молебень за загиблими воїнами біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі 11
Молебень за загиблими воїнами біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі 12
Молебень за загиблими воїнами біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі 13
Молебень за загиблими воїнами біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі 14
Молебень за загиблими воїнами біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі 15
Молебень за загиблими воїнами біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі 16
Молебень за загиблими воїнами біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі 17
Молебень за загиблими воїнами біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі 18
Молебень за загиблими воїнами біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі 19
Молебень за загиблими воїнами біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі 20
Молебень за загиблими воїнами біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі 21
Молебень за загиблими воїнами біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі 22
Молебень за загиблими воїнами біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі 23
Молебень за загиблими воїнами біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі 24
Молебень за загиблими воїнами біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі 25
Молебень за загиблими воїнами біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі 26
Молебень за загиблими воїнами біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі 27
Молебень за загиблими воїнами біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі 28
Молебень за загиблими воїнами біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі 29
Молебень за загиблими воїнами біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі 30
Молебень за загиблими воїнами біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі 31
Молебень за загиблими воїнами біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі 32
Молебень за загиблими воїнами біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі 33
Молебень за загиблими воїнами біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі 34
Молебень за загиблими воїнами біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі 35
Молебень за загиблими воїнами біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі 36
Молебень за загиблими воїнами біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі 37
Молебень за загиблими воїнами біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі 38
Молебень за загиблими воїнами біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі 39
Молебень за загиблими воїнами біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі 40
Молебень за загиблими воїнами біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі 41

ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук

Автор: 

пам’ять (1187) військовослужбовці (4749) втрати (4398) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+12
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
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12.05.2023 15:27
+10
на це неможливо дивитися без слiз
😪
там найкращі українські сини 💛💙

співчуття сім'ям, родичaм та близьким 🖤
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12.05.2023 15:32
+5
чума на кацапію та всіх кацапів!
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12.05.2023 15:41
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ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
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12.05.2023 15:27 Відповісти
на це неможливо дивитися без слiз
😪
там найкращі українські сини 💛💙

співчуття сім'ям, родичaм та близьким 🖤
показати весь коментар
12.05.2023 15:32 Відповісти
після стількох втрат ніхто не повинен терпіти беззаконня, крадіжки та корупцію в країні 😠

ці воїни віддали своє життя за краще життя народу України, а не за крадіiв та злодіїв

владa має нарешті це зрозуміти
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12.05.2023 15:34 Відповісти
чума на кацапію та всіх кацапів!
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12.05.2023 15:41 Відповісти
хто її нашле?
чи не Яхве?
Довідка - Яхве це те саме створіння якому Шойгу відкрив капище, там вроді кальсони Гітлера є в якості реліквії. Може і від Сраліна кальсони є, але там запах ще тримається, тож приховали під .... як то, вівтарем шолі, ну, там де Гундяй стоїть і зомбує чиновничків.
я просто не розумію таких побажань і їх "бажунів" - не думаєте що кажете. просто тупо написав і доволєн.
ну ок, але Яхве скорше на нас нашле все що схоче, а не на русню. хм., тупо можна почитати "Старий заповіт" - от ТАКИЙ божок, точно на нашому боці??
ясно шо всі сумуємо, але це лицемірство такого ....... та й то вигаданого чудачка, просити шоб типу покарав своїх найкращих рабів(найжорстокіших, найпідліших, "найпротивочоловіконелюбивоненависніших")
якось так, соррі.
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12.05.2023 16:03 Відповісти
Все у ваших руках. Саме нічого не відбудеться.
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12.05.2023 16:25 Відповісти
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12.05.2023 15:50 Відповісти
Царство небесне і вічна пам'ять полеглим Героям.
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12.05.2023 16:15 Відповісти
Слава Героям! Вічна пам"ять і вічна шана! Закликаю всіх бути гідними їх подвигу! Ні -корупції! Ні хабарництву! Ні - кумовству! Ні - беззаконню! Інакше не можна! Величезну ціну платить Україна!
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12.05.2023 16:24 Відповісти
Матусі та їх синочки, бабусі та онучата, дружини та їх чоловіки, дівчата та парубки( - сум невимовний((.. , жага до помсти!! , надія, що втрати будуть не марні!! ВІЧНА СЛАВА ГЕРОЯМ!!!
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12.05.2023 17:27 Відповісти
 
 