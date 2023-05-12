Молебень за загиблими воїнами біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 12 травня, біля Стіни пам’яті полеглих за Україну під Михайлівським Златоверхим монастирем відбувся молебень за загиблими українськими воїнами.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, під Стіною зібралися родичі та знайомі полеглих захисників. Вони принесли квіти, запалили лампадки та провели молебень.

За оцінками нашого кореспондента, у молебні взяли участь близько 200 людей.

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ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук