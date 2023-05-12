Молебень за загиблими воїнами біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 12 травня, біля Стіни пам’яті полеглих за Україну під Михайлівським Златоверхим монастирем відбувся молебень за загиблими українськими воїнами.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За його словами, під Стіною зібралися родичі та знайомі полеглих захисників. Вони принесли квіти, запалили лампадки та провели молебень.
За оцінками нашого кореспондента, у молебні взяли участь близько 200 людей.
ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук
Топ коментарі
+12 Чайка Київ
показати весь коментар12.05.2023 15:27
+10 Lis Pedersen #555472
показати весь коментар12.05.2023 15:32
+5 Tommy Lee
показати весь коментар12.05.2023 15:41
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
😪
там найкращі українські сини 💛💙
співчуття сім'ям, родичaм та близьким 🖤
ці воїни віддали своє життя за краще життя народу України, а не за крадіiв та злодіїв
владa має нарешті це зрозуміти
чи не Яхве?
Довідка - Яхве це те саме створіння якому Шойгу відкрив капище, там вроді кальсони Гітлера є в якості реліквії. Може і від Сраліна кальсони є, але там запах ще тримається, тож приховали під .... як то, вівтарем шолі, ну, там де Гундяй стоїть і зомбує чиновничків.
я просто не розумію таких побажань і їх "бажунів" - не думаєте що кажете. просто тупо написав і доволєн.
ну ок, але Яхве скорше на нас нашле все що схоче, а не на русню. хм., тупо можна почитати "Старий заповіт" - от ТАКИЙ божок, точно на нашому боці??
ясно шо всі сумуємо, але це лицемірство такого ....... та й то вигаданого чудачка, просити шоб типу покарав своїх найкращих рабів(найжорстокіших, найпідліших, "найпротивочоловіконелюбивоненависніших")
якось так, соррі.