УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4399 відвідувачів онлайн
Новини Фото
2 511 3

Інструктори зі Швеції навчають у Британії військових ЗСУ. ФОТОрепортаж

Шведські інструктори у Британії вчать військових ЗСУ вести позиційні бої.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Військові інструктори Збройних сил Королівства Швеція в рамках багатонаціональної навчальної операції "Інтерфлекс" з базової загальновійськової підготовки особового складу ЗС України у Великій Британії проводять комплексне тактичне заняття з ведення позиційних (траншейних) бойових дій щодо підготовки, захоплення (заняття) окопу, траншеї, позиції та їхнього утримання й оборони", - ідеться у повідомленні.

Читайте: Швеція домагатиметься у ЄС визнання ПВК "Вагнер" терористичною організацією, - МЗС

В Генштабі зазначили, що ця підготовка дає змогу військовослужбовцям опанувати необхідними бойовими навичками та тактичними знаннями для підвищення безпеки та сил дій ЗСУ для захисту України.

Під керівництвом інструкторів Збройних сил Швеції, новобранці Збройних сил України стають підготовленішими до бойових дій.

Також читайте: Сапери з Ірландії тренують українських військових на Кіпрі

Інструктори зі Швеції навчають у Британії військових ЗСУ 01
Інструктори зі Швеції навчають у Британії військових ЗСУ 02
Інструктори зі Швеції навчають у Британії військових ЗСУ 03
Інструктори зі Швеції навчають у Британії військових ЗСУ 04
Інструктори зі Швеції навчають у Британії військових ЗСУ 05
Інструктори зі Швеції навчають у Британії військових ЗСУ 06
Інструктори зі Швеції навчають у Британії військових ЗСУ 07
Інструктори зі Швеції навчають у Британії військових ЗСУ 08
Інструктори зі Швеції навчають у Британії військових ЗСУ 09
Інструктори зі Швеції навчають у Британії військових ЗСУ 10
Інструктори зі Швеції навчають у Британії військових ЗСУ 11
Інструктори зі Швеції навчають у Британії військових ЗСУ 12
Інструктори зі Швеції навчають у Британії військових ЗСУ 13
Інструктори зі Швеції навчають у Британії військових ЗСУ 14
Інструктори зі Швеції навчають у Британії військових ЗСУ 15

Автор: 

Велика Британія (5581) військові навчання (2775) Швеція (955)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оптимістично.
показати весь коментар
12.05.2023 16:09 Відповісти
Дякуємо, друзі.
показати весь коментар
12.05.2023 17:21 Відповісти
Щасти нашим воякам!
p.s. от де вдосталь багнюки-грязюки..
показати весь коментар
12.05.2023 18:41 Відповісти
 
 