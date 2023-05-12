Інструктори зі Швеції навчають у Британії військових ЗСУ. ФОТОрепортаж

Шведські інструктори у Британії вчать військових ЗСУ вести позиційні бої.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Військові інструктори Збройних сил Королівства Швеція в рамках багатонаціональної навчальної операції "Інтерфлекс" з базової загальновійськової підготовки особового складу ЗС України у Великій Британії проводять комплексне тактичне заняття з ведення позиційних (траншейних) бойових дій щодо підготовки, захоплення (заняття) окопу, траншеї, позиції та їхнього утримання й оборони", - ідеться у повідомленні.

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В Генштабі зазначили, що ця підготовка дає змогу військовослужбовцям опанувати необхідними бойовими навичками та тактичними знаннями для підвищення безпеки та сил дій ЗСУ для захисту України.

Під керівництвом інструкторів Збройних сил Швеції, новобранці Збройних сил України стають підготовленішими до бойових дій.

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