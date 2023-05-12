Троє поліцейських поранені під час артобстрілу в Бахмутському районі, - Вигівський. ФОТО
Троє поліцейських були поранені сьогодні у результаті артилерійського обстрілу під час несення служби в Бахмутському районі.
Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків Голови Національної поліції України Іван Вигівський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
"На фото бронежилет, який врятував життя. Так виглядає сьогодні Стійкість та Сміливість всіх захисників України, в тому числі правоохоронців, хто виконує обов’язок з честю. Так виконується робота - заради безпеки і миру", - зазначив він.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чайка Київ
показати весь коментар12.05.2023 17:14 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль