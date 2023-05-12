УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4399 відвідувачів онлайн
Новини Фото
1 794 1

Троє поліцейських поранені під час артобстрілу в Бахмутському районі, - Вигівський. ФОТО

Троє поліцейських були поранені сьогодні у результаті артилерійського обстрілу під час несення служби в Бахмутському районі.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків Голови Національної поліції України Іван Вигівський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

"На фото бронежилет, який врятував життя. Так виглядає сьогодні Стійкість та Сміливість всіх захисників України, в тому числі правоохоронців, хто виконує обов’язок з честю. Так виконується робота - заради безпеки і миру", - зазначив він.

Троє поліцейських поранені під час артобстрілу в Бахмутському районі, - Вигівський 01
Троє поліцейських поранені під час артобстрілу в Бахмутському районі, - Вигівський 02
Троє поліцейських поранені під час артобстрілу в Бахмутському районі, - Вигівський 03
Троє поліцейських поранені під час артобстрілу в Бахмутському районі, - Вигівський 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оборонна операція на Бахмутському напрямку триває успішно, ворог виснажується та знекровлюється, - Череватий

Автор: 

Нацполіція (15168) Бахмут (1560) Вигівський Іван (72)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Швидкого одужання хлопцям.
показати весь коментар
12.05.2023 17:14 Відповісти
 
 