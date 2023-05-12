"Воля до свободи — як у вашому, так і в нашому ДНК", - Кулеба на саміті Асоціації Карибських держав. ФОТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вперше в історії виступив на саміті Асоціації Карибських держав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МЗС.

Зазначається, що Асоціація об’єднує 25 країн регіону та є впливовим дипломатичним майданчиком Латинської Америки.

Кулеба наголосив на нових можливостях відносин України з країнами Карибського басейну, серед яких розвиток економічної співпраці, бізнесових і міжлюдських контактів, технологічних партнерств, обмін технологіями та досвідом у сферах, що становлять взаємний інтерес.

"Між нашими країнами тисячі миль, але у нас багато спільного, і ще більше ми можемо досягти разом. Ваші горді країни постали у боротьбі за свободу. Воля до свободи — як у вашому, так і в нашому ДНК. Водночас свобода має бути підкріплена безпекою, урядуванням та економічним зростанням. Люди мають почуватися в безпеці та мати можливості. Міжнародна співпраця здатна цьому сприяти, навіть якщо країни розділяє океан і тисячі миль. Саме тому сьогодні я тут", — зазначив він.

Основну частину виступу міністр приділив шляхам досягнення стійкого та справедливого миру в Україні. Він детально ознайомив карибських колег із Формулою миру, запропонованою Президентом Володимиром Зеленським, та закликав держави регіону приєднатися до втілення її елементів. Глава МЗС України наголосив, що Формула є єдиним шляхом до реального миру та повторив, що будь-які мирні ініціативи мають поважати два основні принципи: не передбачати територіальних поступок і не вести до заморозки конфлікту замість завершення війни. Він вкотре наголосив, що Росія прагне війни, а не миру, тому наразі дипломатичний шлях врегулювання не є можливим.

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Кулеба запевнив, що Україна готова бути надійним партнером у забезпеченні продовольчої безпеки для острівних країн Карибського басейну, які залежать від імпорту продовольства. Він також окремо закликав держави регіону виступити на захист Чорноморської зернової ініціативи та підтримати відновлення свободи судноплавства у Чорному морі.

Він також запропонував розвивати наукову взаємодію та проєкти в технологічній, аерокосмічній, інноваційній та освітній сферах. Зокрема Кулеба відзначив зацікавленість низки держав регіону у наукових дослідженнях в Антарктиці. Він запропонував тим країнам, які не мають власних антарктичних станцій, дослідницькі можливості на станції "Вернадський" та на борту українського науково-дослідного криголаму "Ноосфера".

Окремо він закликав держави регіону укласти угоди про безвізові режими задля стимулювання туристичних подорожей після перемоги України.

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