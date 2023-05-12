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Жінку, яка відправляла знайомій з "ДНР" дані про особовий склад та техніку ЗСУ, засудили до 5 років тюрми, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Жінку з Донеччини, яка відправляла знайомій з окупованого Донбасу інформацію про переміщення і розташування особового складу ЗСУ у містах Новогродівка та Селидове, засудили до 5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Відомо, що з квітня по вересень 2022 року жінка через "Telegram" передавала знайомій із псевдореспубліки "ДНР" інформацію про переміщення і розташування особового складу ЗСУ у містах Новогродівка та Селидове.

Під час переписки засуджена також надсилала дані про рух населеними пунктами реактивних систем залпового вогню, вантажівок та іншої техніки, яку українські військовослужбовці використовують для оборони.

За шість місяців вона відправила 12 таких повідомлень.

Жінку засуджено до 5 років 3 місяців позбавлення волі за несанкціоноване поширення інформації про розміщення Збройних Сил України (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

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Жінку, яка відправляла знайомій з ДНР дані про особовий склад та техніку ЗСУ, засудили до 5 років тюрми, - Офіс Генпрокурора 01
Жінку, яка відправляла знайомій з ДНР дані про особовий склад та техніку ЗСУ, засудили до 5 років тюрми, - Офіс Генпрокурора 02
Жінку, яка відправляла знайомій з ДНР дані про особовий склад та техніку ЗСУ, засудили до 5 років тюрми, - Офіс Генпрокурора 03

Автор: 

Донецька область (8459) Офіс Генпрокурора (3250)


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Топ коментарі
+23
Це - зрада державі.
15 років має бути. Люди найцінніші гинуть. Як так можна?
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12.05.2023 17:07
+18
Мало. Пожиттєве.
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12.05.2023 17:05
+11
Не розумію я цього.
Вуйку, який вкрав 8 дезодорантів в магазині, дають 5.
І вражині, що зрадила свою країну, дають 5.
де логіка, *****?
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12.05.2023 17:20
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Мало. Пожиттєве.
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12.05.2023 17:05 Відповісти
Це - зрада державі.
15 років має бути. Люди найцінніші гинуть. Як так можна?
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12.05.2023 17:07 Відповісти
кароче,наказали налогоплательщиков Украины...
годуйтэ,вдивайтэ,обигривайтэ...
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12.05.2023 17:08 Відповісти
Я вибачаюсь.Ви білорус,це білоруська мова?
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12.05.2023 17:45 Відповісти
саме яке слово вам незрозуміло?
чи вас цікавить національність?
просто мені впадлу переключати часто розкладку клави...
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12.05.2023 17:49 Відповісти
Просто думав то білоруська мова.Бачу що не кацапська і не українська,ось і здивувався.
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12.05.2023 17:51 Відповісти
просто не переймайтесь,не це зараз головне..
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12.05.2023 17:54 Відповісти
Невже в нас немає патріотичних злодіїв в законі, щоб на зоні ці тварюки довго не жили?
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12.05.2023 17:13 Відповісти
у нас лише добродушні робінгуди...кацапи за рогом..
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12.05.2023 17:25 Відповісти
Агов ''гєнапрокурора'', а коли ОПівськими кротами займетеся?!!!
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12.05.2023 17:14 Відповісти
"ну пытаются черти еще отбиться..." --- чергове росіянське створіння котрому промили мозги про "непобєдімую вяликую российскую армию", вона думала напевно що це щира правда, і ще місяць два і кацапська армія переможе
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12.05.2023 17:18 Відповісти
Не розумію я цього.
Вуйку, який вкрав 8 дезодорантів в магазині, дають 5.
І вражині, що зрадила свою країну, дають 5.
де логіка, *****?
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12.05.2023 17:20 Відповісти
А лєнку скумбрію коли судитимуть?
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12.05.2023 17:27 Відповісти
мало дали! я бы 20-ку паял этим сволочам
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12.05.2023 17:44 Відповісти
,насмешка над погибшими, 5 лет😠
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12.05.2023 18:53 Відповісти
Ця курка повинна висіти на палі.
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12.05.2023 19:07 Відповісти
На палi сидят, обычно.
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12.05.2023 23:30 Відповісти
Изменникам родины должно быть минимальное наказание десять лет... СЛАВА УКРАИНЕ!
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12.05.2023 21:37 Відповісти
На хіба? Куля в потилицю, і допобачення гуси. Ще годувати цю гниду півстоліття, лікувати, витрачати на неї обмежені ресурси планети Земля. Воно не пройшло тест на людину.
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15.05.2023 09:47 Відповісти
Я понимаю, в Украине сильные разрушения, но неужели не осталось ни одного фонарного столба?! Какие найух 5 лет? Их, выб.ядей, нужно за ноги брать и об угол бить.
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12.05.2023 23:29 Відповісти
Судей самих надо садить за такие приговоры.
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12.05.2023 23:59 Відповісти
...а где логика? Сидит,ест, пользует бюджет , Вон з Ukrainy.....
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13.05.2023 07:05 Відповісти
пять лет крытки и поражения в правах на всю оставшуюся подлую жизнь.
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20.09.2023 07:47 Відповісти
 
 