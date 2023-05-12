Жінку, яка відправляла знайомій з "ДНР" дані про особовий склад та техніку ЗСУ, засудили до 5 років тюрми, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Жінку з Донеччини, яка відправляла знайомій з окупованого Донбасу інформацію про переміщення і розташування особового складу ЗСУ у містах Новогродівка та Селидове, засудили до 5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Відомо, що з квітня по вересень 2022 року жінка через "Telegram" передавала знайомій із псевдореспубліки "ДНР" інформацію про переміщення і розташування особового складу ЗСУ у містах Новогродівка та Селидове.

Під час переписки засуджена також надсилала дані про рух населеними пунктами реактивних систем залпового вогню, вантажівок та іншої техніки, яку українські військовослужбовці використовують для оборони.

За шість місяців вона відправила 12 таких повідомлень.

Жінку засуджено до 5 років 3 місяців позбавлення волі за несанкціоноване поширення інформації про розміщення Збройних Сил України (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

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