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Новини Фото Хабарники
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Один із командирів військового госпіталя в Одесі затриманий на хабарі 5 тис. дол. за оформлення інвалідності. ФОТО

В Одесі правоохоронці затримали на хабарі за оформлення інвалідності одного із командирів військового госпіталя.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ Нацполіції в Одеській області.

Один із командирів військового госпіталя в Одесі затриманий на хабарі 5 тис. дол. за оформлення інвалідності 01

Встановлено, що військовослужбовець, маючи проблеми зі здоров'ям, з метою проходження у встановленому порядку військово-лікарської комісії для отримання статусу особи з інвалідністю, за порадою знайомого звернувся до одного із командирів місцевого військового госпіталя. Той відразу заявив чоловіку, що його діагноз і хвороби "не дотягують" до того, щоб зробити групу інвалідності, але за грошову винагороду розміром 5000 доларів він зможе допомогти у вирішенні цього питання.

Громадянин звернувся у правоохоронні органи.

Вчора, 11 травня, в ході реалізації отриманої інформації, під час проведення оперативних заходів та слідчих дій, правоохоронці затримали зловмисника відразу після отримання ним хабаря через посередника.

Один із командирів військового госпіталя в Одесі затриманий на хабарі 5 тис. дол. за оформлення інвалідності 02
Один із командирів військового госпіталя в Одесі затриманий на хабарі 5 тис. дол. за оформлення інвалідності 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командира відділення військової частини, який видавав себе за посадовця ТЦК, затримали на хабарі у $2,5 тис. в Одесі, - Офіс Генпрокурора. ФОТО


Один із командирів військового госпіталя в Одесі затриманий на хабарі 5 тис. дол. за оформлення інвалідності 04

Наразі вирішується питання щодо повідомлення хабарнику про підозру відповідно до ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

Автор: 

хабар (4703) Одеса (5458) інвалідність (267)


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12.05.2023 17:08 Відповісти
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12.05.2023 17:18 Відповісти
Ага, за 5000 він ''підрихтує'' чоловіку здоров'я щоб той дотягнув до групи.
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12.05.2023 17:11 Відповісти
В Польщі наших бугаїв уже більше ніж жінок з дітьми, а після війни приїдуть і знову підуть і будуть голосувати за дебілів
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12.05.2023 17:15 Відповісти
Приедут, проголосуют... и уедут).
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12.05.2023 17:41 Відповісти
не всі голосували по приколу. І виїхали з сім'ями бо переживали за дітей. адже не всі такі як оті батьки, що ховають дітей від евакувації із зони бойових дій. І якщо зелені остануться при владі, то навряд чи й повернуться. Дехто, хто виїхали ще після 2014, вже й громадянство отримали.
От ви лаєте тих хито в Польщі. Чи де інде за кордоном. А я часто спілкуюся на ринку з земляками. І багато відстоюють свій вибір зеленої влади, бо барига розворував країну. Один клявся, що йому друг клявся, що валюту фурами тоді возили і не рахували, а просто важили. Скажете - наївні дурники? Ну так, наївні. Але їм не треба приїзжати з Польщі, аби голосувати.
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12.05.2023 18:14 Відповісти
Випустять під заставу... тільки в нашій країні корупціонерів відпускають під заставу, після того як вони домовляться і відлистають кому потрібно...
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12.05.2023 17:17 Відповісти
Так в 2020 году его уже задерживали, тока в Мариуполе, а назначение в Одессу, походу было премией для него
https://dumskaya.net/news/za-staroe-nachalnika-odesskogo-********-gospital-175517/ua/
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12.05.2023 17:19 Відповісти
мерзота-шакали..
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12.05.2023 19:07 Відповісти
 
 