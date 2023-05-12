Один із командирів військового госпіталя в Одесі затриманий на хабарі 5 тис. дол. за оформлення інвалідності. ФОТО
В Одесі правоохоронці затримали на хабарі за оформлення інвалідності одного із командирів військового госпіталя.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ Нацполіції в Одеській області.
Встановлено, що військовослужбовець, маючи проблеми зі здоров'ям, з метою проходження у встановленому порядку військово-лікарської комісії для отримання статусу особи з інвалідністю, за порадою знайомого звернувся до одного із командирів місцевого військового госпіталя. Той відразу заявив чоловіку, що його діагноз і хвороби "не дотягують" до того, щоб зробити групу інвалідності, але за грошову винагороду розміром 5000 доларів він зможе допомогти у вирішенні цього питання.
Громадянин звернувся у правоохоронні органи.
Вчора, 11 травня, в ході реалізації отриманої інформації, під час проведення оперативних заходів та слідчих дій, правоохоронці затримали зловмисника відразу після отримання ним хабаря через посередника.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення хабарнику про підозру відповідно до ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.
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От ви лаєте тих хито в Польщі. Чи де інде за кордоном. А я часто спілкуюся на ринку з земляками. І багато відстоюють свій вибір зеленої влади, бо барига розворував країну. Один клявся, що йому друг клявся, що валюту фурами тоді возили і не рахували, а просто важили. Скажете - наївні дурники? Ну так, наївні. Але їм не треба приїзжати з Польщі, аби голосувати.
https://dumskaya.net/news/za-staroe-nachalnika-odesskogo-********-gospital-175517/ua/