Один із командирів військового госпіталя в Одесі затриманий на хабарі 5 тис. дол. за оформлення інвалідності. ФОТО

В Одесі правоохоронці затримали на хабарі за оформлення інвалідності одного із командирів військового госпіталя.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ Нацполіції в Одеській області.

Встановлено, що військовослужбовець, маючи проблеми зі здоров'ям, з метою проходження у встановленому порядку військово-лікарської комісії для отримання статусу особи з інвалідністю, за порадою знайомого звернувся до одного із командирів місцевого військового госпіталя. Той відразу заявив чоловіку, що його діагноз і хвороби "не дотягують" до того, щоб зробити групу інвалідності, але за грошову винагороду розміром 5000 доларів він зможе допомогти у вирішенні цього питання.

Громадянин звернувся у правоохоронні органи.

Вчора, 11 травня, в ході реалізації отриманої інформації, під час проведення оперативних заходів та слідчих дій, правоохоронці затримали зловмисника відразу після отримання ним хабаря через посередника.





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Наразі вирішується питання щодо повідомлення хабарнику про підозру відповідно до ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.