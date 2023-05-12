"Вистрілив з пістолета просто у груди": у Харкові судитимуть майора армії РФ, який під час окупації убив жительку Ізюма через помсту за відмову. ФОТОрепортаж

До суду скерували справу щодо військового РФ за вбивство місцевої жительки під час окупації міста Ізюм на Харківщині. Окупант чіплявся до жінки та вирішив помститися їй за відмову.

Про це повідомляють Нацполіція та Харківська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, у травні 2022 року російські військові залицялися до 36-річної жінки. Окупанти бачили, що вона ніяк не реагує на їхні "компліменти", тому вирішили вигадати історії про те, що заберуть її до Росії для "кращого життя".

Зокрема, до жінки неодноразово чіплявся 39-річний майор, заступник командира батальйону з озброєння військової частини 62892, військовий 245-го гвардійського мотострілецького полку збройних сил РФ.

Як установило слідство, 2 червня жінка підійшла до штабу російських військових, оскільки хотіла зателефонувати своєму брату з Івано-Франківської області. Саме у цьому місці був Wi-Fi.

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Тоді зі штабу вийшов окупант, який почув українську мову від жінки. Скориставшись нагодою, майор вирішив помститися жінці за відмову. Як зазначає прокуратура, він ревнував її до інших, хоча мав дружину в РФ. Так, російський військовий вистрілив жінці просто у груди з пістолета — українка померла на місці.

Після деокупації населених пунктів поліцейським удалося встановити особу військового, причетного до вбивства місцевої жительки. Йому заочно повідомили підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає до 15 років за ґратами або довічне ув'язнення.

Наразі обвинувальний акт щодо майора російської армії надіслали до суду. Окупанта судитимуть заочно у Дзержинському районному суді м. Харкова.







