УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4399 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
16 663 24

"Вистрілив з пістолета просто у груди": у Харкові судитимуть майора армії РФ, який під час окупації убив жительку Ізюма через помсту за відмову. ФОТОрепортаж

До суду скерували справу щодо військового РФ за вбивство місцевої жительки під час окупації міста Ізюм на Харківщині. Окупант чіплявся до жінки та вирішив помститися їй за відмову.

Про це повідомляють Нацполіція та Харківська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, у травні 2022 року російські військові залицялися до 36-річної жінки. Окупанти бачили, що вона ніяк не реагує на їхні "компліменти", тому вирішили вигадати історії про те, що заберуть її до Росії для "кращого життя".

Зокрема, до жінки неодноразово чіплявся 39-річний майор, заступник командира батальйону з озброєння військової частини 62892, військовий 245-го гвардійського мотострілецького полку збройних сил РФ.

Як установило слідство, 2 червня жінка підійшла до штабу російських військових, оскільки хотіла зателефонувати своєму брату з Івано-Франківської області. Саме у цьому місці був Wi-Fi.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу ЗСУ на Бахмутському напрямку ліквідували 165 загарбників, поранили понад 200, - Череватий

Тоді зі штабу вийшов окупант, який почув українську мову від жінки. Скориставшись нагодою, майор вирішив помститися жінці за відмову. Як зазначає прокуратура, він ревнував її до інших, хоча мав дружину в РФ. Так, російський військовий вистрілив жінці просто у груди з пістолета — українка померла на місці.

Після деокупації населених пунктів поліцейським удалося встановити особу військового, причетного до вбивства місцевої жительки. Йому заочно повідомили підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає до 15 років за ґратами або довічне ув'язнення.

Наразі обвинувальний акт щодо майора російської армії надіслали до суду. Окупанта судитимуть заочно у Дзержинському районному суді м. Харкова.

Вистрілив з пістолета просто у груди: у Харкові судитимуть майора армії РФ, який під час окупації убив жительку Ізюма через помсту за відмову 01
Вистрілив з пістолета просто у груди: у Харкові судитимуть майора армії РФ, який під час окупації убив жительку Ізюма через помсту за відмову 02
Вистрілив з пістолета просто у груди: у Харкові судитимуть майора армії РФ, який під час окупації убив жительку Ізюма через помсту за відмову 03
Вистрілив з пістолета просто у груди: у Харкові судитимуть майора армії РФ, який під час окупації убив жительку Ізюма через помсту за відмову 04

Автор: 

армія рф (17373) суд (11679) Харківщина (6054)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+45
А ліквідуєте уйобка в його рідних ****** нарассіі? Ні? то до сраки ваш заочний суд
показати весь коментар
12.05.2023 17:18
+13
Не має напевно жодної країни де б за вбивство давали 15 років
показати весь коментар
12.05.2023 17:20
+9
крммінальний дебільний кодекс як і всі інші міняти треба було давно, таких немає ні в Європі куди ми рвемось ні в Азії, куди не хочемо. Це так оцінюють життя українців виродки-депутати всіх скликань, яких наш нарід обирав всі 30 років.
показати весь коментар
12.05.2023 17:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ліквідуєте уйобка в його рідних ****** нарассіі? Ні? то до сраки ваш заочний суд
показати весь коментар
12.05.2023 17:18 Відповісти
Так ліквідуй. Такий мощняк як ти тільки пальцями ворухне- той майор в штани накладе.
показати весь коментар
12.05.2023 17:52 Відповісти
100500.
показати весь коментар
12.05.2023 18:36 Відповісти
Не має напевно жодної країни де б за вбивство давали 15 років
показати весь коментар
12.05.2023 17:20 Відповісти
...за навмисне. Так, в США його спалили б на ел.стільці. Чи довічне.
З иншого боку, в наших в'язницях такі умови, що 15 років -- це гірше, ніж у США -- 45.
показати весь коментар
12.05.2023 17:27 Відповісти
21 рік за 77 людей. Норвегія. Терористу.
показати весь коментар
12.05.2023 20:01 Відповісти
це по 3.27 місяця за людину.
показати весь коментар
12.05.2023 20:03 Відповісти
Брат загиблої має помститись за сестру.
показати весь коментар
12.05.2023 17:22 Відповісти
За зелю голосовал?
У вас всегда кто-то должен
показати весь коментар
12.05.2023 17:34 Відповісти
Пропонуєш це зробити мені?
показати весь коментар
12.05.2023 18:42 Відповісти
Нє. порохобот вважає що сама загибла має воскреснути і покарати свого кривдника.
показати весь коментар
12.05.2023 20:05 Відповісти
Припустімо його би якось затримали. То що його годувати, одягати, лікувати і тд.15 років? І ще потім цей нелюд може вийти на волю.А може він ще когось убив?
показати весь коментар
12.05.2023 17:23 Відповісти
от підріла..
показати весь коментар
12.05.2023 17:25 Відповісти
Російські фашисти. Далі від "братів"! Чи "братів" - далі! https://youtu.be/45RV4inUiyg
показати весь коментар
12.05.2023 17:30 Відповісти
крммінальний дебільний кодекс як і всі інші міняти треба було давно, таких немає ні в Європі куди ми рвемось ні в Азії, куди не хочемо. Це так оцінюють життя українців виродки-депутати всіх скликань, яких наш нарід обирав всі 30 років.
показати весь коментар
12.05.2023 17:36 Відповісти
А нащо цей суд?
показати весь коментар
12.05.2023 17:36 Відповісти
Для юридичної констатації факту та надії що ця потвора десь таки попадется. Але я думаю, брат загиблої вирішить це питання скоріше і це буде справедливо та по людьськи. А кожен українець має йому, та таким іншим, максимально в цьому допомагати. Смерть рашистским нелюдям-окупантам.
показати весь коментар
12.05.2023 17:45 Відповісти
юридическая консультация! В военное время без суда и следствия,приговор выносится старшим по щванию на месте события
показати весь коментар
12.05.2023 19:59 Відповісти
На палю його!
показати весь коментар
12.05.2023 19:10 Відповісти
повесить руССоскотобеса проклятого.
показати весь коментар
12.05.2023 19:39 Відповісти
..отрезать яйки вручить в руки и пусть бежит на болота мацковии
показати весь коментар
12.05.2023 19:57 Відповісти
Треба було замість Великого Будівництва та шашликів проводити спеціальний курс стилю макіяжу старіння та потворності для потенційно окупованих територій.
показати весь коментар
13.05.2023 01:37 Відповісти
Підарас з мокшанських боліт
Тварина монголоїдна

Він йшов до вістка,заради вбивства,мародерства та ґвалтування(приклад їбучи1 полковник бу до анов
показати весь коментар
13.05.2023 06:38 Відповісти
Та Світлої пам'яті Ельзи Кунгаєвої

Нехай прийме її Аллах,в свої світлі сади,да буде нею Аллах довольний.
Ти це заслужила дівчинко.
А Буланова,завалили,як скаженноого російського собаку
показати весь коментар
13.05.2023 06:43 Відповісти
 
 