На Старокримському цвинтарі окупованого Маріуполя виявили великий сектор свіжих поховань, - міськрада. ФОТОрепортаж
У тимчасово окупованому Маріуполі збільшується кількість поховань.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міськрада.
"На Старокримському цвинтарі великий сектор свіжих поховань. У секторі №21 помітно збільшилася кількість нових могил. Це може свідчити про зростання смертності. Адже в Маріуполі падає рівень медичної допомоги. Відсутність фахівців та сучасного обладнання призводить до того, що люди не отримують необхідного лікування, кваліфікованої допомоги. Це те, що принесли до нашого мирного міста росіяни - смерть, біль та горе", - йдеться в повідомленні.
У міськраді нагадали, що за даними журналістів Associated Press, наприкінці минулого року Маріуполі виявлено понад 10 тисяч нових могил. Супутникові знімки показали, що більшість могил розташовані на кладовищі в селищі Старий Крим. За попередніми даними, у місті загинуло понад 22 тисяч людей. Ця цифра може бути в декілька разів більшою.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Да. Много было "ваты". Но не думаю, что сильно больше, чем в Киеве.
Но Мариуполю подписали приговор.
Не нужно мешать Мариуполь и бамбас. Они всегда были разными.
Любой мариуполец скажет Вам, что понемногу начали выползать из "Совка". Реально. Медленно. Болезненно. Но все же начали.
И тут пришли "братья". ****.
И не труд,где слава и почет,
Город мой измученые вены,
По которым с ядом кровь течет.
Город мой родное пепилище,
Всех надежд и чаяний моих,
Город Сторокрыское кладбище,
Слышу стоны мертвых,
Как живых.