На Старокримському цвинтарі окупованого Маріуполя виявили великий сектор свіжих поховань, - міськрада. ФОТОрепортаж

У тимчасово окупованому Маріуполі збільшується кількість поховань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міськрада.

"На Старокримському цвинтарі великий сектор свіжих поховань. У секторі №21 помітно збільшилася кількість нових могил. Це може свідчити про зростання смертності. Адже в Маріуполі падає рівень медичної допомоги. Відсутність фахівців та сучасного обладнання призводить до того, що люди не отримують необхідного лікування, кваліфікованої допомоги. Це те, що принесли до нашого мирного міста росіяни - смерть, біль та горе", - йдеться в повідомленні.

У міськраді нагадали, що за даними журналістів Associated Press, наприкінці минулого року Маріуполі виявлено понад 10 тисяч нових могил. Супутникові знімки показали, що більшість могил розташовані на кладовищі в селищі Старий Крим. За попередніми даними, у місті загинуло понад 22 тисяч людей. Ця цифра може бути в декілька разів більшою.

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