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На Старокримському цвинтарі окупованого Маріуполя виявили великий сектор свіжих поховань, - міськрада. ФОТОрепортаж

У тимчасово окупованому Маріуполі збільшується кількість поховань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міськрада.

"На Старокримському цвинтарі великий сектор свіжих поховань. У секторі №21 помітно збільшилася кількість нових могил. Це може свідчити про зростання смертності. Адже в Маріуполі падає рівень медичної допомоги. Відсутність фахівців та сучасного обладнання призводить до того, що люди не отримують необхідного лікування, кваліфікованої допомоги. Це те, що принесли до нашого мирного міста росіяни - смерть, біль та горе", - йдеться в повідомленні.

У міськраді нагадали, що за даними журналістів Associated Press, наприкінці минулого року Маріуполі виявлено понад 10 тисяч нових могил. Супутникові знімки показали, що більшість могил розташовані на кладовищі в селищі Старий Крим. За попередніми даними, у місті загинуло понад 22 тисяч людей. Ця цифра може бути в декілька разів більшою.

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На Старокримському цвинтарі окупованого Маріуполя виявили великий сектор свіжих поховань, - міськрада 01
На Старокримському цвинтарі окупованого Маріуполя виявили великий сектор свіжих поховань, - міськрада 02
На Старокримському цвинтарі окупованого Маріуполя виявили великий сектор свіжих поховань, - міськрада 03
На Старокримському цвинтарі окупованого Маріуполя виявили великий сектор свіжих поховань, - міськрада 04
На Старокримському цвинтарі окупованого Маріуполя виявили великий сектор свіжих поховань, - міськрада 05

Автор: 

цвинтар (193) Маріуполь (3230)


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Топ коментарі
+7
Как бы это по-кощунски не звучало, но ***** сделал нам отдолжение в становлении нашей нации. Во-первых он уничтожил домбас. Уничтожил ватку. Часть ватки поехала жрать кровасаны в Париж, часть ватки асимилируется в тылу и их потомки станут похожими на людей, часть ватки тупо депортировали в руцкие *****, ну а остальную часть ватки просто пустили на фарш. Он получается вырезал эту ватную опухоль с тела Украины хоть и очень страшной ценой. Но это даст позитивные плоды в будущем, ведь всю эту скотобазу завезли сюда товарняками, как быдлоскот, в теплушках и шапках ушанках сто лет назад. Пришло время кровавых жныв!!!
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12.05.2023 17:38
+5
герои антимайдана и ждуны получили столь страстно и долго ожидаемое - русский мир
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12.05.2023 17:41
+5
Ну так вот даже в ситуации "мануфактуры" - Мариуполь оставался украинским пока мог. Там и митинги были проукраинские. Вата головы не поднимала, как в Донецке. И "Азов" маршировал на день города.

Не нужно мешать Мариуполь и бамбас. Они всегда были разными.

Любой мариуполец скажет Вам, что понемногу начали выползать из "Совка". Реально. Медленно. Болезненно. Но все же начали.

И тут пришли "братья". ****.
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12.05.2023 18:57
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По Мариуполю двоякие у меня ощущения. Вроде и часть домбаса и там куча ваты была, но и там были марши за Украину и как бы куча патриотично настроенного населения. С флагами ходили, кричали: "Слава Украине. Героям Слава". Но видимо или держали при этом дулю в кармане, либо это личная заслуга зелибоба, шо случилась такая беда. я хз
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12.05.2023 17:29 Відповісти
Маріуполь це не донбасс.Маріуполь це пріазовьє.Ні кажи так ніколи.Багато маріупольців в цій віні відали життя,щоб не бути донбассом.Поважай загиблих за нашу країну,багатьох з яких я знав особисто.
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12.05.2023 21:12 Відповісти
Тупі дебіли журналісти. На статистику гляньте. До війни в Маріуполі жило близько 500 тис. Тепер - 80. Куди інші поділися? Так. Багато хто втік. Але я думаю, що не менше ніж 100 тисяч маріупольців просто вбили росіяни.
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12.05.2023 17:32 Відповісти
Как бы это по-кощунски не звучало, но ***** сделал нам отдолжение в становлении нашей нации. Во-первых он уничтожил домбас. Уничтожил ватку. Часть ватки поехала жрать кровасаны в Париж, часть ватки асимилируется в тылу и их потомки станут похожими на людей, часть ватки тупо депортировали в руцкие *****, ну а остальную часть ватки просто пустили на фарш. Он получается вырезал эту ватную опухоль с тела Украины хоть и очень страшной ценой. Но это даст позитивные плоды в будущем, ведь всю эту скотобазу завезли сюда товарняками, как быдлоскот, в теплушках и шапках ушанках сто лет назад. Пришло время кровавых жныв!!!
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12.05.2023 17:38 Відповісти
Я теж один із тієї завезеної маси. Прізвище ясно видно? Я не буду з Вами сперечатися.
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12.05.2023 17:41 Відповісти
Единственное что жалко это тех людей, которые были нормальными, любили Украину и свой дом с землей. Но они, к сожалению, попали между молотом и наковальней в самое горнило войны с ее ужасами и реалиями. Но такая судьба значит, что ж поделать уже теперь...
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12.05.2023 17:43 Відповісти
Ну, конечно, в любом правиле есть исключения. Но это лишь исключения. Это не показатель общей картины ниразу. Отдельная судьба конкретного человека это его личная драма, или счастье, или трагедия. Но основная масса ты понял о чем я (написано выше) ? Я ярлыки не вешаю конкретно на кого-то лично. И как говорил товарищ Сралин, которого так любят на домбасе: "Смерть человека - трагедия, смерть миллионов - статистика". ну вот она - статистика... что ж теперь...
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12.05.2023 17:50 Відповісти
Не подменяйте понятия и не ведитесь на пропаганду. Мариуполь был обычным. Обычным южноукраинским городом. И даже русский у нас - очень узнаваем и отличается от исконно-посконного. Любой русак из глубинки будет у нас "светиться" как полярная звезда. Сразу будет видно.

Да. Много было "ваты". Но не думаю, что сильно больше, чем в Киеве.

Но Мариуполю подписали приговор.
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12.05.2023 18:24 Відповісти
Ну Кийов эта сталица. Вам любой переселенц скажет, а что эта я должен в вашу мануфактуру ехать? Мне сталицу падавай. Так концентрация белого пухнастого вещества и увиличивается...
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12.05.2023 18:47 Відповісти
Ну так вот даже в ситуации "мануфактуры" - Мариуполь оставался украинским пока мог. Там и митинги были проукраинские. Вата головы не поднимала, как в Донецке. И "Азов" маршировал на день города.

Не нужно мешать Мариуполь и бамбас. Они всегда были разными.

Любой мариуполец скажет Вам, что понемногу начали выползать из "Совка". Реально. Медленно. Болезненно. Но все же начали.

И тут пришли "братья". ****.
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12.05.2023 18:57 Відповісти
Я сам з Маріуполя.Як ти прав.Вирок,біль,жах,гнів.Гнів більш всього.
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12.05.2023 21:16 Відповісти
Привіт брате. І я вірю, що Маріуполь відродиться. Ну, хороше ж місто було. І МОРЕ.
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12.05.2023 21:32 Відповісти
Трагедія в тому, що разом із пухлиною "під ніж" завжди іде частина здорової тканини...😢
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12.05.2023 18:04 Відповісти
Так це сумно. Але інакше не буває. Тим паче, шо це вибір мудрого наріду. Я лишень констатую ситуацію так як вона є, і нажаль так вона і мала бути, бо ми попереджали, не голосуйте за клована, благали, ледь не на коліна тут на цензорі ставали перед зебілами...
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12.05.2023 18:07 Відповісти
Ту я с тобою повністю згоден.Гнів...
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12.05.2023 21:17 Відповісти
І якої ж ти нації, кацапощелепне?
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12.05.2023 21:58 Відповісти
карочє по любому погребальная кантора мацковского каганата працюйэ и заробляйе...
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12.05.2023 17:33 Відповісти
православная **** могла бы поросить окупантов хотябы крест поставить, всетаки он же звал русский мир в мариуполь там же был избран в ВР - или ахметову мертвый лохторат уже не нужен?
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12.05.2023 17:40 Відповісти
А хіба Ах...какой бізнесмен "рускоправославний"?
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12.05.2023 18:07 Відповісти
герои антимайдана и ждуны получили столь страстно и долго ожидаемое - русский мир
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12.05.2023 17:41 Відповісти
ээээ, вобщето это луганчане не хотели кормить нахлебников из Евро Союза
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12.05.2023 17:51 Відповісти
Фільтруй базар на виході.
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12.05.2023 21:19 Відповісти
Ті, що виживуть у цьому пеклі, нехай потім "подякують" Гундосому за розмінований Чонгар, але спершу нехай деякі з них пригадають, ЯК вони проголосували у 2019-у.
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12.05.2023 17:57 Відповісти
Да хєр там, оні скажут шо єта всьо Біндери вінавати
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12.05.2023 18:09 Відповісти
Рівно рік тому "дефачькі с Маріупаля" тут у черзі за "гуманітаркой" так і казали ("а іщьо вінавати Омєріка с НАТОй"). На питання "а чому ж ви сюди приперлися?" відповідали, що волонтери обіцяли відвезти їх на росію, "а ачьнулісь ані только на польской граніце. ****@лі, бл@ді"
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12.05.2023 18:45 Відповісти
Є і такі.Різні є.Но це не привід ображати всіх.
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12.05.2023 21:21 Відповісти
Вони і досі сцють від нього кип'ятком. "Хоть камні снєба! Лишбинєпарашенко"!
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12.05.2023 18:10 Відповісти
Сруський мир це цвинтарі усюди
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12.05.2023 19:55 Відповісти
Город мой не только лиш мартен,
И не труд,где слава и почет,
Город мой измученые вены,
По которым с ядом кровь течет.
Город мой родное пепилище,
Всех надежд и чаяний моих,
Город Сторокрыское кладбище,
Слышу стоны мертвых,
Как живых.
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12.05.2023 21:06 Відповісти
 
 