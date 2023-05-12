У Джанкої окупанти відкрили пам’ятник ліквідованим в Україні пілотам 39-го гелікоптерного полку ЗС РФ: на ньому 16 імен і 9 збитих гелікоптерів, - Бутусов. ФОТО

У Джанкої окупанти відкрили пам’ятник ліквідованим в Україні пілотам 39-го гелікоптерного полку ЗС РФ.

Про це розповів у своєму телеграм-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"На пам'ятнику 16 імен із зображенням 9 збитих гелікоптерів, які вони пілотували на момент знищення. 3 березня 2022 року - збитий Мі-35, 2 трупи, 5 березня - збиті Мі-35 та Мі-8АМТШ - 5 трупів, 8 березня збитий Ка-52 - 2 трупи, 17 травня збитий Мі-8АМТШ - 1 труп, 30 червня збитий Мі-8АМТШ – 3 трупи, 15 липня збито Ка-52 – 1 труп, 12 жовтня збито Ка-52 разом із начальником вогневої та тактичної підготовки полку підполковником Максимом Ковальовим, 20 квітня 2023 року втрачено Ка-52 – 1 труп. Сьогодні в день відкриття пам'ятника в Криму знищено разом з екіпажем ще один російський бойовий гелікоптер Мі-28, заявлено два трупи, швидше за все також зі складу 39-го полку. Місця для нових табличок на пам'ятнику завбачливо заготовлені", - розповів журналіст.

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