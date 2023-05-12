УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4399 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
9 206 30

У Джанкої окупанти відкрили пам’ятник ліквідованим в Україні пілотам 39-го гелікоптерного полку ЗС РФ: на ньому 16 імен і 9 збитих гелікоптерів, - Бутусов. ФОТО

У Джанкої окупанти відкрили пам’ятник ліквідованим в Україні пілотам 39-го гелікоптерного полку ЗС РФ.

Про це розповів у своєму телеграм-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"На пам'ятнику 16 імен із зображенням 9 збитих гелікоптерів, які вони пілотували на момент знищення. 3 березня 2022 року - збитий Мі-35, 2 трупи, 5 березня - збиті Мі-35 та Мі-8АМТШ - 5 трупів, 8 березня збитий Ка-52 - 2 трупи, 17 травня збитий Мі-8АМТШ - 1 труп, 30 червня збитий Мі-8АМТШ – 3 трупи, 15 липня збито Ка-52 – 1 труп, 12 жовтня збито Ка-52 разом із начальником вогневої та тактичної підготовки полку підполковником Максимом Ковальовим, 20 квітня 2023 року втрачено Ка-52 – 1 труп. Сьогодні в день відкриття пам'ятника в Криму знищено разом з екіпажем ще один російський бойовий гелікоптер Мі-28, заявлено два трупи, швидше за все також зі складу 39-го полку. Місця для нових табличок на пам'ятнику завбачливо заготовлені", - розповів журналіст.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Криму впав російський гелікоптер Мі-28Н: окупанти кажуть, що відмовила техніка

У Джанкої окупанти відкрили пам’ятник ліквідованим в Україні пілотам 39-го гелікоптерного полку ЗС РФ: на ньому 16 імен і 9 збитих гелікоптерів, - Бутусов 01

Автор: 

армія рф (17373) Бутусов Юрій (3589) вертоліт (878)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+34
показати весь коментар
12.05.2023 19:30
+21
Дегенераты думали что их будут цветами встречать как освабадителей, а в итоге прийдеться копать сотни тысяч могил, проиграть войну, вернуть все окупированные територии включая Крым, выплачивать репарации и быть под санкциями еще нкоторое время, пуйло просто гений-многоходовочник, войдет в историю как единственный президент в мире который удосужился просрать все
показати весь коментар
12.05.2023 19:29
+12
І одразу ще одна новина "

Ляпота!
показати весь коментар
12.05.2023 19:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Выслать цветы их женам и шлю...ам
показати весь коментар
12.05.2023 19:28 Відповісти
Маловато, трєбую прааадалжєнія банкєта
показати весь коментар
12.05.2023 19:52 Відповісти
Дегенераты думали что их будут цветами встречать как освабадителей, а в итоге прийдеться копать сотни тысяч могил, проиграть войну, вернуть все окупированные територии включая Крым, выплачивать репарации и быть под санкциями еще нкоторое время, пуйло просто гений-многоходовочник, войдет в историю как единственный президент в мире который удосужился просрать все
показати весь коментар
12.05.2023 19:29 Відповісти
І одразу ще одна новина "

Ляпота!
показати весь коментар
12.05.2023 19:29 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2023 19:30 Відповісти
Похоже эти лохи думают что им не придётся оттуда скоро сваливать.
показати весь коментар
12.05.2023 19:36 Відповісти
после освобождения Крыма эту хрень оставим, как памятник оккупантам "сверхдежавы"
показати весь коментар
12.05.2023 21:47 Відповісти
запишите - еще один сегодня и два лаптя
показати весь коментар
12.05.2023 19:39 Відповісти
Пам'ятник не на довго. ******** кацапи.
показати весь коментар
12.05.2023 19:42 Відповісти
Я розумію що п'ятниця це неймовірне свято,але краще не починай.
показати весь коментар
12.05.2023 19:48 Відповісти
клали б вже ті плити одна над одною і не у Джанкої, а у своему лапотному задрищенску - скільки б місця зекономили?
а воно їм знадобиться...
показати весь коментар
12.05.2023 19:42 Відповісти
Нічого, коли недобитки рашистські, хто зможе здриснути за поребрик, після деокупації півострова, ці плити можна буде скинути на кацапську сторону Кримського мосту. На хрена українцям рашистська писанина в Україні. А щодо мосту, то його слід розвернути у напрямку Тузли.
показати весь коментар
12.05.2023 19:42 Відповісти
Пропоную вимостити підлогу в привокзальному туалеті залізничної станції Джанкой 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
12.05.2023 19:54 Відповісти
Да это праздник, какой-то! Гойда рашисты, Гойда бл@ди путинские
показати весь коментар
12.05.2023 19:46 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2023 19:49 Відповісти
Это после посещения Бучи?
показати весь коментар
12.05.2023 20:59 Відповісти
Оригінальний підпис "коли стало відомо, що відстань від лінії фронту до бази чф рф в Севастополі 298 км."(С)
показати весь коментар
12.05.2023 21:33 Відповісти
А на палках їх вже носили?
показати весь коментар
12.05.2023 19:56 Відповісти
у них все еще впереди
показати весь коментар
12.05.2023 20:20 Відповісти
...зато у нас вАйньі нЄт... (с)
показати весь коментар
12.05.2023 19:57 Відповісти
ну вот +1 материал для Гаагского военного Трибунала
показати весь коментар
12.05.2023 20:02 Відповісти
Сегодня ещё два кацманавта с неба упали. Надо расширять могилку...
показати весь коментар
12.05.2023 20:13 Відповісти
Воздушно комические силы.
показати весь коментар
12.05.2023 20:25 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2023 20:44 Відповісти
А унітазів? унітазів там не виставили?
показати весь коментар
12.05.2023 20:58 Відповісти
По визволеню, переробимо на пам'ятник досягнень ЗСУ...
показати весь коментар
12.05.2023 21:42 Відповісти
а шо с ними случилася? ани же бранированые были
показати весь коментар
12.05.2023 22:26 Відповісти
Я надеюсь когда Украина освободит свои территории -она бульдозером снесет все кацапские захоронения и "памятники" , а на их месте поставить общественные туалеты!!!
И туалеты должны быть в кацапском стиле ( что бы тем самым показать отношение к ним) - с выгребными ямами !!! Что бы если какая то с.ка захочет прийти принести цветы - то ей придется бросать их а выгребную яму в дерьмо !!!
показати весь коментар
13.05.2023 00:30 Відповісти
Після деокупації Криму треба поламати це лайно
показати весь коментар
24.05.2023 23:00 Відповісти
 
 