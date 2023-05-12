Мешканець Києва знайшов у городі російську крилату ракету Х-55, - ДСНС. ФОТО
Мешканець Києва знайшов у городі російську крилату ракету Х-55.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Сьогодні до Служби порятунку звернувся житель столиці та повідомив, що виявив вибухонебезпечний предмет на своєму городі. Прибувши на місце події, група піротехників ДСНС України ідентифікували небезпечну знахідку як крилату ракету Х-55.
Сапери вилучили вибухонебезпечний предмет та знищили шляхом підриву у спеціально відведеному місці.
Топ коментарі
+37 Максім ХОЙ #398010
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+15 Володимир Шевченко #347198
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+9 Vadim Izumov #511001
показати весь коментар12.05.2023 21:01
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Хоча скоріше за все буде як з Алігатором Ка-52 яких мінімум пару штук захопили якщо судити по відео і по всіх свідченнях потім тупо знищили.
а вообще и в огород теперь выходить страшно. Мало ли чего там найдется на грядке