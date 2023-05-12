Мешканець Києва знайшов у городі російську крилату ракету Х-55, - ДСНС. ФОТО

Мешканець Києва знайшов у городі російську крилату ракету Х-55.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Сьогодні до Служби порятунку звернувся житель столиці та повідомив, що виявив вибухонебезпечний предмет на своєму городі. Прибувши на місце події, група піротехників ДСНС України ідентифікували небезпечну знахідку як крилату ракету Х-55.

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Сапери вилучили вибухонебезпечний предмет та знищили шляхом підриву у спеціально відведеному місці.