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Мешканець Києва знайшов у городі російську крилату ракету Х-55, - ДСНС. ФОТО

Мешканець Києва знайшов у городі російську крилату ракету Х-55.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Мешканець Києва знайшов у городі російську крилату ракету Х-55, - ДСНС 01

Сьогодні до Служби порятунку звернувся житель столиці та повідомив, що виявив вибухонебезпечний предмет на своєму городі. Прибувши на місце події, група піротехників ДСНС України ідентифікували небезпечну знахідку як крилату ракету Х-55.

Мешканець Києва знайшов у городі російську крилату ракету Х-55, - ДСНС 02

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Сапери вилучили вибухонебезпечний предмет та знищили шляхом підриву у спеціально відведеному місці.

Мешканець Києва знайшов у городі російську крилату ракету Х-55, - ДСНС 03

Автор: 

Київ (19466) крилаті ракети (1073) ДСНС (5106) Повітряні атаки на Київ (755)


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Топ коментарі
+37
в Луганску сьогодні тривожно
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12.05.2023 20:59
+15
Кажуть що москалі почали процесори з закордонних пралок використовувати в ракетобудуванні, бо санкції заборонили їх постачати. Схоже на правду. На одному з фото видно що ймовірно процесор дав збій і включив режим віджиму.
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12.05.2023 21:14
+9
нихерово так
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12.05.2023 21:01
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в Луганску сьогодні тривожно
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12.05.2023 20:59 Відповісти
нихерово так
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12.05.2023 21:01 Відповісти
Видно, що ця ракета, як і всі кацапи п"яною була.
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12.05.2023 21:01 Відповісти
Кажуть що москалі почали процесори з закордонних пралок використовувати в ракетобудуванні, бо санкції заборонили їх постачати. Схоже на правду. На одному з фото видно що ймовірно процесор дав збій і включив режим віджиму.
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12.05.2023 21:14 Відповісти
Ага, після того, як наша С-300 чарочку піднесла.
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12.05.2023 21:18 Відповісти
А где он был, когда ракета прилетела к нему на огород?
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12.05.2023 21:21 Відповісти
...нууу як..у кума, або у справах, це ж українці
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12.05.2023 21:43 Відповісти
мирно спал ночью. Утром вышел - а тут такое
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13.05.2023 01:27 Відповісти
ото привалило "щастячко"!
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12.05.2023 21:24 Відповісти
Мешканець Києва зайшов на своєму городі. Мабуть на Печерську Щось мені пісенька згадалася - А що я їм, а їм я осетрину, звичайну так собі їду, ловлю її в своєму ставку. (Переклад мій)...
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12.05.2023 21:40 Відповісти
скумбрию по 7 грн
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13.05.2023 11:40 Відповісти
Спустя несколько дней только нашел? Ну ладно, не был дома, но соседи то могли видеть что туда ракета, я так понимаю сбитая, упала или он там в округе сам живет?
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12.05.2023 21:44 Відповісти
він живе в Києві, а ракета впала на його дачному участку під Києвом - приїхав на вихідні відпочити, а тут таке
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12.05.2023 23:10 Відповісти
Майже ціла ракета. Ех було б у нас ефективне ОПК... Це прям казка сиди собі ідентифікуй компоненти та їх виробників (щоб замовити самому, або розбобити чи страти відповідних інженерів чи їх родичів, логістів і т.п.), знімай заміри для реверсивного інжинірингу, визначай матеріали і їх ТТХ. Китайці в такий спосіб наш Авіаносець клонували і поставили на конвеєр.

Хоча скоріше за все буде як з Алігатором Ка-52 яких мінімум пару штук захопили якщо судити по відео і по всіх свідченнях потім тупо знищили.
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12.05.2023 21:57 Відповісти
захоплені к52 вже давно в штатах на розборі польотів
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12.05.2023 22:08 Відповісти
Було щось в новинах? Хочеться вірити. І якщо все ж успішно вивезли, то треба було розпіарити як з тим танком що "випадково" засвітився США чи з тими цілими іранськими бпла що у нас показують журналістам.
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13.05.2023 00:47 Відповісти
"Значить саджаю я картоплю на городі, лопата дзеньк об щось, а це виявляється ракета" 😁
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12.05.2023 23:54 Відповісти
кто понимает- она взорвалась или нет?
а вообще и в огород теперь выходить страшно. Мало ли чего там найдется на грядке
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13.05.2023 01:29 Відповісти
там же клубника и буряки!
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13.05.2023 03:53 Відповісти
 
 