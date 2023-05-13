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У центрі Києва згоріла швидка. Одна жінка загинула, в іншої - опіки. ФОТО

На території Олександрівської лікарні в Києві минулої ночі загорілася машина швидкої допомоги.

Про це повідомили в КМВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час ліквідації пожежі було виявлено труп жінки (орієнтовно 92 роки). Також було виявлено жінку (орієнтовно 60 років) з опіками 1-2 ступеня. Пожежа ліквідована", - йдеться у повідомленні.

У КМВА розповіли, що пожежа сталася в час, коли у місті не було ані повітряної тривоги, ані вибухів. І закликали вірити лише перевіреним джерелам інформації.

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У центрі Києва згоріла швидка. Одна жінка загинула, в іншої - опіки 01
У центрі Києва згоріла швидка. Одна жінка загинула, в іншої - опіки 02
У центрі Києва згоріла швидка. Одна жінка загинула, в іншої - опіки 03

Автор: 

Київ (19466) пожежа (4327) швидка (267)


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Топ коментарі
+9
странно... ни врача... ни фельдшера... ни водителя бабка 100 почти и за 60 смахивает на умышленный пожар поджег.. поражает что ни одна ни вторая не вышли из автомобилдя не покинули его хотя бы одна..ожог 1-2 стапении это 50-80 процентов тела обгорело после такого и в возрасте не выживают.... криминалом попахивает.. как минимум халатность повторю ГДЕ И КАК И ПОЧЕМУ ОТ АВТОМОБИЛЯ "ИСПАРИЛСЯ" ВОДИТЕЛЬ СКОРОЙ?!
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13.05.2023 10:11
+6
Дочка могла с мамой в больницу ехать или, наоборот, домой маму доставлять. Врачи часто предлагают родственникам сопровождать, если нет критического состояния (тогда каждый сантиметр машины на вес золота).
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13.05.2023 11:24
+5
Тоді був би вибух.
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13.05.2023 10:06
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Кисень
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13.05.2023 09:38 Відповісти
Кисень та масло. Не палила ж бабця...
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13.05.2023 09:50 Відповісти
Тоді був би вибух.
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13.05.2023 10:06 Відповісти
Може й був
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13.05.2023 10:18 Відповісти
Балон вибухає як бімба і швидку рознесло б на друзки.
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13.05.2023 10:24 Відповісти
Дякуючи Богу, навласнооч не бачила..але про приколяси такого плану ще в детективах старих написано було..
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13.05.2023 11:05 Відповісти
після вибуху картина була б інша. припускаю, що міг бути витік кисню, а в його атмосфері горить все настільки епічно, що не встигнеш і оговтатитись. Варік з тим, що одна людина вирішила покурити - цілком ймовірний. Взагалі система швидких як працювала уйо-но так і працює. те саме стосується державних міськиих
лікарень.
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13.05.2023 12:10 Відповісти
странно... ни врача... ни фельдшера... ни водителя бабка 100 почти и за 60 смахивает на умышленный пожар поджег.. поражает что ни одна ни вторая не вышли из автомобилдя не покинули его хотя бы одна..ожог 1-2 стапении это 50-80 процентов тела обгорело после такого и в возрасте не выживают.... криминалом попахивает.. как минимум халатность повторю ГДЕ И КАК И ПОЧЕМУ ОТ АВТОМОБИЛЯ "ИСПАРИЛСЯ" ВОДИТЕЛЬ СКОРОЙ?!
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13.05.2023 10:11 Відповісти
А что они вообще делали в этой машине вдвоём?
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13.05.2023 10:35 Відповісти
Дочка могла с мамой в больницу ехать или, наоборот, домой маму доставлять. Врачи часто предлагают родственникам сопровождать, если нет критического состояния (тогда каждый сантиметр машины на вес золота).
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13.05.2023 11:24 Відповісти
Ожоги 1-2 степени-это местное покраснение кожи,местами с папулами,заполненными лимфой.К процентному поражению поверхности тела это не имеет никакого отношения.
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13.05.2023 10:55 Відповісти
Ожог 1-2 степени - это покраснение и волдыри. То, о чём вы говорите, - 3-4 степень.
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13.05.2023 11:20 Відповісти
И, как верно заметил предыдущий оратор, к процентам поражения степень ожога отношения не имеет.
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13.05.2023 11:21 Відповісти
Как ты думаешь, если в машине скорой помощи лежит бабка возрастом 92 года. Она же не просто так там лежала. Какие шансы, что она может самостоятельно ходить?
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13.05.2023 11:27 Відповісти
Розбіглись. Тільки родичка намагалась бабу витягнути(моя версія)
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13.05.2023 14:06 Відповісти
Ганьба тіпа куди дивиться Кличко Єрмак Зеленький це ганьба
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13.05.2023 12:45 Відповісти
Дуже дивна історія …
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13.05.2023 20:42 Відповісти
 
 