У центрі Києва згоріла швидка. Одна жінка загинула, в іншої - опіки. ФОТО
На території Олександрівської лікарні в Києві минулої ночі загорілася машина швидкої допомоги.
Про це повідомили в КМВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час ліквідації пожежі було виявлено труп жінки (орієнтовно 92 роки). Також було виявлено жінку (орієнтовно 60 років) з опіками 1-2 ступеня. Пожежа ліквідована", - йдеться у повідомленні.
У КМВА розповіли, що пожежа сталася в час, коли у місті не було ані повітряної тривоги, ані вибухів. І закликали вірити лише перевіреним джерелам інформації.
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лікарень.