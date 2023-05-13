У центрі Києва згоріла швидка. Одна жінка загинула, в іншої - опіки. ФОТО

На території Олександрівської лікарні в Києві минулої ночі загорілася машина швидкої допомоги.

Про це повідомили в КМВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час ліквідації пожежі було виявлено труп жінки (орієнтовно 92 роки). Також було виявлено жінку (орієнтовно 60 років) з опіками 1-2 ступеня. Пожежа ліквідована", - йдеться у повідомленні.

У КМВА розповіли, що пожежа сталася в час, коли у місті не було ані повітряної тривоги, ані вибухів. І закликали вірити лише перевіреним джерелам інформації.

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