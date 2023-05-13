Ворог ударив ракетами по Дружківці, Краматорськ під обстрілами, - ОВА. ФОТОрепортаж

Напередодні ввечері росіяни завдали ракетного удару по Дружківці - пошкоджено 7 багатоповерхівок. Крім того, вночі ворог обстріляв Краматорськ - пошкодив 2 будинки та тролейбусні лінії.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Волноваському напрямку Вугледар зазнав авіаудару. У Новоукраїнці пошкоджено 4 будинки - село обстрілювали з артилерії, "Градів" та мінометів.

"На Донецькому напрямку у Курахівській громаді пошкоджено 4-поверхівку в Кураховому, під обстрілами - Курахівка і Гірник. Зафіксовано обстріли Мар'їнки та Максимільянівки. На Горлівському напрямку у Костянтинівці поранено 1 людину, пошкоджено 32 приватні будинки, 2 багатоповерхівки, 2 крамниці і 2 газогони. На території громади також пошкоджено будинок у Миколаївці та складські приміщення у Новомарковому", - йдеться у повідомленні.

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На Лисичанському напрямку 1 будинок зруйновано у Ямполі і 1 будинок пошкоджено у Зарічному Лиманської громади.

Кириленко також зазначив, що всього за добу росіяни поранили 4 жителів Донеччини.