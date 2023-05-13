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Двоє приватних детективів в Києві торгували інформацією з державних баз даних. Можуть сісти на 5 років, - СБУ. ФОТО

Приватне детективне агентство продавало конфіденційну інформацію із закритих державних баз даних - дані про номер телефонів та автомобілів, а також про перетин кордону.

Про це повідомили в Службі безпеки України, інформує Цензор.НЕТ.

Агентство організував колишній поліцейський. У 2015 році він не захотів проходити переатестацію і разом зі знайомим почав збирати та продавати конфіденційну інформацію про інших громадян.

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Спільники "в темну" використовували свої старі зв’язки серед чиновників та правоохоронців. Вони діставали з держреєстрів інформацію про паспортні дані, номери телефонів та автомобілів, відомості про перетин кордону та вчинення адмінправопорушень.

Вартість одного "досьє" складала від $800 до $2600 залежно від обсягу даних та терміновості.

Детективів затримали під час отримання грошей за папку з даними.

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Їм повідомили про підозру в несанкціонованому збуті інформації з обмеженим доступом (ч. 2 ст. 361-2 ККУ). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 2 до 5 років.

Двоє приватних детективів в Києві торгували інформацією з державних баз даних. Можуть сісти на 5 років, - СБУ 01
Двоє приватних детективів в Києві торгували інформацією з державних баз даних. Можуть сісти на 5 років, - СБУ 02
Двоє приватних детективів в Києві торгували інформацією з державних баз даних. Можуть сісти на 5 років, - СБУ 03
Двоє приватних детективів в Києві торгували інформацією з державних баз даних. Можуть сісти на 5 років, - СБУ 04

Автор: 

затримання (4339) інформація (290) СБУ (12818) детектив (33)


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Топ коментарі
+5
Вертолет. Брянская область тільки що 🤩Бум!!!нема живих
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13.05.2023 12:53
+5
Можуть сісти. Якщо їм ті 5 років дадуть. А можуть і не сісти. Бо їм нічого не дадуть. Якщо вони не скупі і дадуть раніше.
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13.05.2023 12:57
+4
Ця свора зрадників у МВС - усі аваківські викормиші. А чи не пора цього пана Авакова вже схопити за яйця, накінець.....
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13.05.2023 12:51
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Ця свора зрадників у МВС - усі аваківські викормиші. А чи не пора цього пана Авакова вже схопити за яйця, накінець.....
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13.05.2023 12:51 Відповісти
Зеленський заново починає реформу МВС. Виходить, що Аваков не реформував?
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13.05.2023 13:00 Відповісти
Аваков- партнер Коломойського по посадці у крісло зеоеного короля, але міліція не при Авакову почалася. Міліціонери не зміються десятиріччями.
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13.05.2023 13:12 Відповісти
Авакова? Не смешите Бенины тапочки. Аваков с сынулей спокойно смылись от "не диктатуры Порошенко" и живут на своей вилле в Италии. Мавр сделал свое грязное дело ...

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13.05.2023 13:42 Відповісти
А аваков став міністром при якому президенті?
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13.05.2023 14:51 Відповісти
А той президент мав свою кишенькову монобільшість, щоб від себе призначати міністрів?! .... Боже, як же ці примітивні "а ось П'єтя" вже набридли!
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13.05.2023 15:11 Відповісти
Військовий час.
15 має бути.
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13.05.2023 12:52 Відповісти
Вертолет. Брянская область тільки що 🤩Бум!!!нема живих
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13.05.2023 12:53 Відповісти
А в СБУ є свої "частні детективи"? цікаво...
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13.05.2023 12:54 Відповісти
В СБУ осведомітелі.
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13.05.2023 13:07 Відповісти
Можуть сісти. Якщо їм ті 5 років дадуть. А можуть і не сісти. Бо їм нічого не дадуть. Якщо вони не скупі і дадуть раніше.
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13.05.2023 12:57 Відповісти
Достаточно показателен пример начальницы налоговой, записывающей свои скромные желания на листочка: она на свободе; деньги, найденные в нее, ей не принадлежат; она судится за восстановление на работе и подает иск в ЕСПЧ.
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13.05.2023 13:27 Відповісти
А державні службовці, які продавали приватним детективам дані з державних баз даних, можуть сісти за грати?
Якось в нас все через жопу...
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13.05.2023 13:50 Відповісти
нет, не могут. они платили мзду зеленскому
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13.05.2023 13:52 Відповісти
за то ОП успешно проводит экстракцию (эвакуацию) Богуслаева, что бы прикрыть жопы зеленского и ермака
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13.05.2023 13:51 Відповісти
Богуслая кришував сам улюбленець х......- Мантуров, який вхожий в десятку особистого кола Х......
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13.05.2023 14:06 Відповісти
 
 