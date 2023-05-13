Двоє приватних детективів в Києві торгували інформацією з державних баз даних. Можуть сісти на 5 років, - СБУ. ФОТО

Приватне детективне агентство продавало конфіденційну інформацію із закритих державних баз даних - дані про номер телефонів та автомобілів, а також про перетин кордону.

Про це повідомили в Службі безпеки України, інформує Цензор.НЕТ.

Агентство організував колишній поліцейський. У 2015 році він не захотів проходити переатестацію і разом зі знайомим почав збирати та продавати конфіденційну інформацію про інших громадян.

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Спільники "в темну" використовували свої старі зв’язки серед чиновників та правоохоронців. Вони діставали з держреєстрів інформацію про паспортні дані, номери телефонів та автомобілів, відомості про перетин кордону та вчинення адмінправопорушень.

Вартість одного "досьє" складала від $800 до $2600 залежно від обсягу даних та терміновості.

Детективів затримали під час отримання грошей за папку з даними.

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Їм повідомили про підозру в несанкціонованому збуті інформації з обмеженим доступом (ч. 2 ст. 361-2 ККУ). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 2 до 5 років.







