Ворог накрив Нікополь вогнем важкої артилерії, тяжко поранено чоловіка, - ОВА. ФОТОрепортаж

Ворог обстріляв із артилерії Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Агресор вчинив черговий військовий злочин. Знову накрив вогнем важкої артилерії Нікополь. Постраждав 57-річний місцевий мешканець. Чоловік перебував у своїй автівці. Нині він у важкому стані госпіталізований до реанімації", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, у місті пошкоджені дві багатоповерхівки, п’ять приватних будинків, декілька господарчих споруд. Понівечені гараж, мікроавтобус і дві лінії електропередач. Наслідки обстрілів з’ясовують надзвичайники.



















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