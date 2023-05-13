Ворог накрив Нікополь вогнем важкої артилерії, тяжко поранено чоловіка, - ОВА. ФОТОрепортаж
Ворог обстріляв із артилерії Нікополь Дніпропетровської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Агресор вчинив черговий військовий злочин. Знову накрив вогнем важкої артилерії Нікополь. Постраждав 57-річний місцевий мешканець. Чоловік перебував у своїй автівці. Нині він у важкому стані госпіталізований до реанімації", - йдеться у повідомленні.
За даними ОВА, у місті пошкоджені дві багатоповерхівки, п’ять приватних будинків, декілька господарчих споруд. Понівечені гараж, мікроавтобус і дві лінії електропередач. Наслідки обстрілів з’ясовують надзвичайники.
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Чайка Київ
показати весь коментар13.05.2023 14:05 Відповісти Мені подобається 3
Amber
показати весь коментар13.05.2023 14:08 Відповісти Мені подобається 1
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