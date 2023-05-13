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Ворог накрив Нікополь вогнем важкої артилерії, тяжко поранено чоловіка, - ОВА. ФОТОрепортаж

Ворог обстріляв із артилерії Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Агресор вчинив черговий військовий злочин. Знову накрив вогнем важкої артилерії Нікополь. Постраждав 57-річний місцевий мешканець. Чоловік перебував у своїй автівці. Нині він у важкому стані госпіталізований до реанімації", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, у місті пошкоджені дві багатоповерхівки, п’ять приватних будинків, декілька господарчих споруд. Понівечені гараж, мікроавтобус і дві лінії електропередач. Наслідки обстрілів з’ясовують надзвичайники.

Ворог накрив Нікополь вогнем важкої артилерії, тяжко поранено чоловіка, - ОВА 01
Ворог накрив Нікополь вогнем важкої артилерії, тяжко поранено чоловіка, - ОВА 02
Ворог накрив Нікополь вогнем важкої артилерії, тяжко поранено чоловіка, - ОВА 03
Ворог накрив Нікополь вогнем важкої артилерії, тяжко поранено чоловіка, - ОВА 04
Ворог накрив Нікополь вогнем важкої артилерії, тяжко поранено чоловіка, - ОВА 05
Ворог накрив Нікополь вогнем важкої артилерії, тяжко поранено чоловіка, - ОВА 06
Ворог накрив Нікополь вогнем важкої артилерії, тяжко поранено чоловіка, - ОВА 07

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обстріл (28472) Нікополь (1189)


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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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13.05.2023 14:05 Відповісти
Кацапи геть подуріли , бо такими злочинними діями вони нічого не добʼються , а навпаки додають ще більшоі люлі нам , украінцям !😠
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13.05.2023 14:08 Відповісти
 
 