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Бахмут сьогодні: не туман, а задимлення від пожеж та димових снарядів. ФОТОрепортаж

Служба зв’язків з громадськістю 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила показала, який вигляд нині має Бахмут.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку бригади.

"Так виглядає Бахмут. Вам може здатися, що це туман. Але ні. Це задимлення від пожеж та димових снарядів, які використовує ворог у відчайдушних спробах прорвати нашу оборону", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що воїни мотопіхотного батальйону 24 ОМБр імені короля Данила, які прямо зараз героїчно нищать противника, показали ексклюзивні кадри палаючого міста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сирський про обстановку на Бахмутському напрямку: Наші воїни рухаються вперед на деяких ділянках, ворог втрачає техніку та живу силу

Бахмут сьогодні: не туман, а задимлення від пожеж та димових снарядів 01
Бахмут сьогодні: не туман, а задимлення від пожеж та димових снарядів 02
Бахмут сьогодні: не туман, а задимлення від пожеж та димових снарядів 03
Бахмут сьогодні: не туман, а задимлення від пожеж та димових снарядів 04
Бахмут сьогодні: не туман, а задимлення від пожеж та димових снарядів 05
Бахмут сьогодні: не туман, а задимлення від пожеж та димових снарядів 06
Бахмут сьогодні: не туман, а задимлення від пожеж та димових снарядів 07

Раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що за сьогодні на деяких ділянках вдалося нашим підрозділам пройти на глибину до 300 метрів.

За оцінками британської розвідки, українські сили повернули собі щонайменше кілометр території у південній частині Бахмута. Росіяни з 72 ОМСБр, відомі поганою боєздатністю та низьким моральним духом, відступили.

Автор: 

Бахмут (1560) 24 омб імені князя Данила Галицького (252)


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Топ коментарі
+11
Хочуть щоб все було і виглядало як на раССєї..
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13.05.2023 15:47
+7
А було дуже гарне місто
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13.05.2023 15:47
+5
коли кличеш "узкій мір кацапів" або мовчи "сидиш на сраці" (бо какая разніца), то приходить отакий от жахливий Апокаліпсис
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13.05.2023 16:11
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Хочуть щоб все було і виглядало як на раССєї..
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13.05.2023 15:47 Відповісти
А було дуже гарне місто
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13.05.2023 15:47 Відповісти
Місто-привид
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13.05.2023 15:49 Відповісти
коли кличеш "узкій мір кацапів" або мовчи "сидиш на сраці" (бо какая разніца), то приходить отакий от жахливий Апокаліпсис
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13.05.2023 16:11 Відповісти
Апокаліпсис.
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13.05.2023 16:12 Відповісти
Кацапи, вам навіть горіти в Пеклі буде замало.
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13.05.2023 16:16 Відповісти
Жудь... це просто апокаліптичні види на колись зеленаве місто 😿
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13.05.2023 16:20 Відповісти
Silent Hill... рашисти давно рівняються на хоррор сюжети
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13.05.2023 16:48 Відповісти
Це все руский мир. кацапских попів і хароших руских разом з судами і рашен банками треба зачищати під ноль, щоб такого ніколи не було.
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13.05.2023 16:57 Відповісти
Вот суки совковые в чего превратили город,похож на город призрак ужас
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13.05.2023 23:10 Відповісти
Рекламная акция "русского мира". Товар лицом.
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13.05.2023 23:27 Відповісти
А было то.....

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14.05.2023 10:30 Відповісти
 
 