Бахмут сьогодні: не туман, а задимлення від пожеж та димових снарядів. ФОТОрепортаж

Служба зв’язків з громадськістю 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила показала, який вигляд нині має Бахмут.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку бригади.

"Так виглядає Бахмут. Вам може здатися, що це туман. Але ні. Це задимлення від пожеж та димових снарядів, які використовує ворог у відчайдушних спробах прорвати нашу оборону", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що воїни мотопіхотного батальйону 24 ОМБр імені короля Данила, які прямо зараз героїчно нищать противника, показали ексклюзивні кадри палаючого міста.

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Раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що за сьогодні на деяких ділянках вдалося нашим підрозділам пройти на глибину до 300 метрів.

За оцінками британської розвідки, українські сили повернули собі щонайменше кілометр території у південній частині Бахмута. Росіяни з 72 ОМСБр, відомі поганою боєздатністю та низьким моральним духом, відступили.