Ворог обстріляв Костянтинівку, загинуло двоє людей, у тому числі 15-річна дівчина, - Офіс генпрокурора. ФОТО

13 травня 2023 року окупаційні війська РФ вкотре обстріляли Костянтинівку Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, внаслідок атаки окупантів на населений пункт загинуло двоє мешканців, у тому числі 15-річна дівчина.

"Десять людей отримали поранення різного ступеня тяжкості - серед них двоє підлітків 15 та 16 років. Їх доставлено до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги. Пошкоджено та зруйновано багатоповерхові та приватні будинки, АЗС, аптеку й магазини", - йдеться у повідомленні.







За попередніми даними, окупанти обстріляли місто з реактивної системи залпового вогню "Смерч".

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Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).