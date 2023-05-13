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Новини Фото Війна
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Ворог обстріляв Костянтинівку, загинуло двоє людей, у тому числі 15-річна дівчина, - Офіс генпрокурора. ФОТО

13 травня 2023 року окупаційні війська РФ вкотре обстріляли Костянтинівку Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, внаслідок атаки окупантів на населений пункт загинуло двоє мешканців, у тому числі 15-річна дівчина.

"Десять людей отримали поранення різного ступеня тяжкості - серед них двоє підлітків 15 та 16 років. Їх доставлено до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги. Пошкоджено та зруйновано багатоповерхові та приватні будинки, АЗС, аптеку й магазини", - йдеться у повідомленні.

Ворог обстріляв Костянтинівку, загинуло двоє людей, у тому числі 15-річна дівчина, - Офіс генпрокурора 01
Ворог обстріляв Костянтинівку, загинуло двоє людей, у тому числі 15-річна дівчина, - Офіс генпрокурора 02
Ворог обстріляв Костянтинівку, загинуло двоє людей, у тому числі 15-річна дівчина, - Офіс генпрокурора 03

За попередніми даними, окупанти обстріляли місто з реактивної системи залпового вогню "Смерч".

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Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Автор: 

обстріл (28472) Офіс Генпрокурора (3250) Костянтинівка (274)


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Ось з ким рашиська мерзота воює з дітьми і жінками ,що б ви виздихали варварська орда.
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13.05.2023 16:26 Відповісти
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13.05.2023 16:40 Відповісти
Suki paganije
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13.05.2023 17:09 Відповісти
А если бы где нибудь на КИПРЕ в ответ грохнули пятерых кацапских сучек , то кацапы начали бы задумыватся , а пока мы играем в стаждальцев ..............и так будудет еще долго , пока не начнем вырезать их самок по всему миру в ответ.
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13.05.2023 20:00 Відповісти
 
 