Попросив засудити російські злочини в Україні, - Зеленський зустрівся із Папою Римським Франциском. ФОТОрепортаж
Ввечері 13 травня президент України Володимир Зеленський зустрівся із Папою Римським Франциском.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у телеграмі.
Він зазначив: "Зустрівся з Папою Римським Франциском. Вдячний за його особисту увагу до трагедії мільйонів українців. Наголосив і на десятках тисяч депортованих дітей.Маємо докласти всіх сил задля повернення їх додому.
Крім цього, попросив засудити російські злочини в Україні. Бо не може бути рівності між жертвою та агресором. Також розказав про нашу формулу миру як єдиний дієвий алгоритм досягнення справедливого миру. Запропонував приєднатися до її реалізації".
Топ коментарі
+11 Onufri Zagloba
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+11 govtva
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+8 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
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летали они очень долго...!!
Хоча, що Папа може зробити? Лише говорити. Чи направить свою охорону на допомогу Україні?
13.05.2023
Зеленського в Італію тягне бажання припинити війну. Юридичну. І Україна тут ні до чого.
Мова йде про розподіл майна цікавої фірми San Tommaso SRL
25.09.2021 https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
02.07.2020 г. 09.07.2020 г. 18.08.2020 г. https://timeze2019.blogspot.com/p/tze-inform-20082019-29072021.html
В Вовиному світі вже не залишилось того, чого ми залишили без висвітлення
Зеленський, "нічого не знаючий" про миротворчі пропозиції Папи римського Франциска, вже помчав до Риму "домовлятись про мир".
Державний секретар США Блінкен мав розмову із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Обговорювалась поточна ситуація.
"Нам потрібні відповіді на питання" Блінкен. Що саме мав на увазі держсекретар США нам невідомо. Про результати розмови було проінформовано президента США Байдена.
але як адекватна людина розумію що принципові вчинки в ******** реал-політік не виживають тому вже що буде те буде.
але всерівно русско-римський папа це ганьбисько греко-католиків.