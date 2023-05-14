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Новини Фото Війна
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Ворог ударив ракетами по Харкову та Золочеву. Куп’янськ і Вовчанськ під обстрілами, - ОВА. ФОТО

Минулої ночі ворог завдав ракетних ударів, попередньо ЗРК С-300, по Харкову та смт Золочів Богодухівського району.

У Новобаварському районі Харкова пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури, будівлю гуртожитку та багатоквартирний житловий будинок. Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у смт Золочів дві ракети влучили в землю між житловими будинками. У будинках вибито вікна, зруйновано 2 гаражі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

"Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілював населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. Внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ "Смерч" м. Куп'янськ пошкоджено приватне домоволодіння", - йдеться у повідомленні.

У с. Хатнє Куп'янського району обстрілами пошкоджено щонайменше 4 приватні житлові будинки, сталася пожежа. Зазнала поранення та була госпіталізована 43-річна жінка. У с. Огірцеве Чугуївського району пошкоджено житловий будинок, 61-річний чоловік дістав осколкові поранення, госпіталізований.

Також читайте: Ворог завдав ракетного удару системою С-300 поблизу Борової на Харківщині, - ОВА

Ворог ударив ракетами по Харкову та Золочеву. Куп’янськ і Вовчанськ під обстрілами, - ОВА 01
Ворог ударив ракетами по Харкову та Золочеву. Куп’янськ і Вовчанськ під обстрілами, - ОВА 02

Внаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено щонайменше 3 житлові будинки.

"Продовжуються роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 10 га території та знешкодили 117 вибухонебезпечних предметів", - додає Синєгубов.

"На лінії зіткнення ворог намагався просунутися вперед в районі Масютівки, Новоселівського та Стельмахівки, але зазнав втрат і відступив", - резюмує очільник регіону.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під час нічного ракетного удару по Харкову росіяни цілили в інфраструктурний об’єкт

Автор: 

обстріл (28472) ракети (4023) Харків (5600) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+5
Золочів є також і на Львівщині. Це свідчить, по перше, про справжність назви, а по друге, про її українськість. Слобожанщину ж заселяли українці, і вже потім окацаплювали.
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14.05.2023 09:13
+2
Це від заздрощів. Казали ж кто разрєшал вам так шорошо жіть.
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14.05.2023 08:31
+2
Під Харківським Золочівим у селі Сковородинівка (Пан-Іванівка) похований Григорій Сковорода. Музей з його особистими речами вщент розбомблений.
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14.05.2023 09:34
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Це від заздрощів. Казали ж кто разрєшал вам так шорошо жіть.
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14.05.2023 08:31 Відповісти
Не матюкайся, салага.
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14.05.2023 08:45 Відповісти
Сынок, у тебя забыл просить.
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14.05.2023 10:16 Відповісти
А шо це ти перетворився на хрестик? Пам"ятай що модер не спить. Мона і в бан загриміти під панфари.
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14.05.2023 10:25 Відповісти
А ти подивись на РФ, якщо знаєш шо це таке, бо тобі всього 10 днів на ЦН.
До речі, накарябати це українською не здатен?
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14.05.2023 10:37 Відповісти
Зачем мне на рф смотреть? Что там интересного?
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14.05.2023 10:58 Відповісти
А ти подивись стукаю я модеру, чи ні.
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14.05.2023 11:12 Відповісти
Скільки ж тобі років якщо я для тебе синок?
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14.05.2023 10:45 Відповісти
На запорізькому напрямку як завжди бавовнило.

"Сьогодні вночі лагідне українське бавовняткоhttps://sprotyv.info/analitica/storm-shadow-ta-novij-vitok-bavovni-v-okupovanomu-krimu/ завітало в гості до чмобиків, які вирішили, що в селі Завітне Запорізької області їм буде краще жити ніж у свинарнику під назвою рф, - пишуть у Телеграм-каналі РІА-Мелітополь.
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14.05.2023 08:43 Відповісти
Жестяк https://fix.kiev.ua/plivka-na-vikna-udarotrivka-50-mkm/ .
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14.05.2023 08:44 Відповісти
Как они уже достали этими с-300.
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14.05.2023 09:10 Відповісти
А що там під Хмельницким? Хто відповідальний за підрив складів БК? Єрмак? (зєля)
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14.05.2023 09:13 Відповісти
А кто тебя так обманул про Хмельницк? Или это методичка такая?
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14.05.2023 09:32 Відповісти
Зайди в тему 14.05. 00-58 Дрони по кремлю
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14.05.2023 09:40 Відповісти
Пацаки й без зєлі з дєрьмаком могли дізнатися. Кроти працюють, а СБУ щось не дуже.
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18.05.2023 07:31 Відповісти
Золочів є також і на Львівщині. Це свідчить, по перше, про справжність назви, а по друге, про її українськість. Слобожанщину ж заселяли українці, і вже потім окацаплювали.
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14.05.2023 09:13 Відповісти
Під Харківським Золочівим у селі Сковородинівка (Пан-Іванівка) похований Григорій Сковорода. Музей з його особистими речами вщент розбомблений.
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14.05.2023 09:34 Відповісти
Ви неправильно вказали назву "Сковородинівка". Як сказав тоді конашенков, це село зветься "сковородіно", і ракета поцілила не в музей, а в штаб міжнародних найманців.
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18.05.2023 07:29 Відповісти
Окацаплювали, Онуфрій, це тебе. З усіх боків. Тому ти й став таким дурепою )))
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14.05.2023 09:36 Відповісти
Ну там трохи інша ситуація. Десь з 70-х молодь з українських сел масово поїхала у міста. І села Слобожанщини просто почали вимирати, особливо ті що під кордоном. А в тому ж Харкові русифікація йшла гіганськими маштабами. Тому молодь з сел і їхні діти вже були гускоязичними живучи у Харкові. Плюс у Харкові був дуже великий наплив молодих кацапів із Бєлгородщини, Ростовщини, Курщини, які їхали на роботу і навчання у багате і перспективне місто. Мій батько казав, що у його харківському тєхнікумі десь 40% студентів були з парашиї.
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14.05.2023 09:51 Відповісти
Золочів на Харківщині заснували вихідці із Золочева на Львівщині. В совкові часи цього вперто не визнавали й морозили всяку фуйню про золоті скіфські шоломи, знайдені в річці Уди та видатного майстра по золотих виробах, який там начебто жив. А як настала незалежність, то довелося визнати, що Золочів Харківський заснували бандерівці.
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18.05.2023 07:09 Відповісти
"м. Вовчанськ Чугуївського району"

Вовчанськ - це районний центр. Він не відноситься до Чугуївського р-ну. Виправте помилку.
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14.05.2023 09:39 Відповісти
У вас застаріла інфа, зараз це Чугуївський район
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14.05.2023 11:05 Відповісти
До великої війни я жив у харківському Золочеві. Зара' мешкаю неподалік, бо "враги сожгли родную хату", тобто досить сильно пошкодили, і вона потребує ремонту. Часто наїжджаю до тещі, чий будинок також був (разом з моїм авто у дворі) пошкоджений градом. Будинок відрихтували, вставили вікна, авто я теж відремонтував і вставив вибиті вибуховою хвилею вікна. При дев'яти пробоїнах з лівого боку якимось дивним чином вціліли фари й движок з радіатором. Пробоїни заліпив червоним скотчем під колір і задув фарбою. І так згодиться, на швидкість не впливає. Теща відбулася чотирма осколками в ноги та руки і вже через 2 тижні виписалася з лікарні. А на вулиці неподалік від того ж обстрілу загинула жінка мого друга дитинства. Сам я тоді був неподалік, і коли прилетіли олівці, втиснувся в землю й рахував прильоти. Як це не дивно, не всрався, хоча мав би, бо останній олівець впав зовсім недалеко, розбивши тамбур в хаті через дорогу. В той день, коли у Золочів прилетіли дві с-300, я увечері перед прильотом заїздив до свого доброго приятеля, який живе в одному з багатоквартирних будинків буквально метрів за 100 до місця влучання. Йому пофартило, навіть вікна не вибило, як пофартило і мешканцям 4-поверхівки, в яку ці ракети якимось дивом не поцілили. Бува й таке.
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18.05.2023 07:27 Відповісти
 
 