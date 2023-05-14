Ворог ударив ракетами по Харкову та Золочеву. Куп’янськ і Вовчанськ під обстрілами, - ОВА. ФОТО

Минулої ночі ворог завдав ракетних ударів, попередньо ЗРК С-300, по Харкову та смт Золочів Богодухівського району.

У Новобаварському районі Харкова пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури, будівлю гуртожитку та багатоквартирний житловий будинок. Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у смт Золочів дві ракети влучили в землю між житловими будинками. У будинках вибито вікна, зруйновано 2 гаражі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

"Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілював населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. Внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ "Смерч" м. Куп'янськ пошкоджено приватне домоволодіння", - йдеться у повідомленні.

У с. Хатнє Куп'янського району обстрілами пошкоджено щонайменше 4 приватні житлові будинки, сталася пожежа. Зазнала поранення та була госпіталізована 43-річна жінка. У с. Огірцеве Чугуївського району пошкоджено житловий будинок, 61-річний чоловік дістав осколкові поранення, госпіталізований.

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Внаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено щонайменше 3 житлові будинки.

"Продовжуються роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 10 га території та знешкодили 117 вибухонебезпечних предметів", - додає Синєгубов.

"На лінії зіткнення ворог намагався просунутися вперед в районі Масютівки, Новоселівського та Стельмахівки, але зазнав втрат і відступив", - резюмує очільник регіону.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під час нічного ракетного удару по Харкову росіяни цілили в інфраструктурний об’єкт