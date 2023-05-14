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Новини Фото Війна
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Ворог бив по Костянтинівці, є загиблі та поранені. Дружківку обстріляно касетними боєприпасами, - ОВА. ФОТОрепортаж

Напередодні росіяни завдали масованого удару по Костянтинівці: загинули 2 людини, поранено 10.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, пошкоджено 8 приватних будинків, 7 багатоповерхівок, 2 промислових об'єкти, 5 інфраструктурних об'єктів. Також ворог обстріляв Дружківку касетними боєприпасами - поранено 2 людини, пошкоджено 2 будинки.

"На Волноваському напрямку у Богоявленці Вугледарської ТГ поранено 2 людини. Під обстрілами Пречистівка, Максимівка та Вугледар. На Донецькому напрямку 4 людини загинули в Авдіївці. Курахівська ТГ зазнала 6 обстрілів: у Кураховому пошкоджено 3 багатоповерхівки, в Острівському - 4 приватні будинки, у Вовченці - 1 будинок", - йдеться у повідомленні.

На Горлівському напрямку у Торецькій ТГ поранено 2 людини, пошкоджено 30 будинків, 4 інфраструктурні об'єкти та адмінбудівлю. У Часовоярській ТГ зруйновано 1 будинок, ще 3 пошкоджено. У Соледарській ТГ пошкоджено 5 будинків у Васюківці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби росіяни вбили 7 жителів Донеччини, ще 16 зазнали поранень, - ОВА

Ворог бив по Костянтинівці, є загиблі та поранені. Дружківку обстріляно касетними боєприпасами, - ОВА 01
Ворог бив по Костянтинівці, є загиблі та поранені. Дружківку обстріляно касетними боєприпасами, - ОВА 02
Ворог бив по Костянтинівці, є загиблі та поранені. Дружківку обстріляно касетними боєприпасами, - ОВА 03
Ворог бив по Костянтинівці, є загиблі та поранені. Дружківку обстріляно касетними боєприпасами, - ОВА 04
Ворог бив по Костянтинівці, є загиблі та поранені. Дружківку обстріляно касетними боєприпасами, - ОВА 05
Ворог бив по Костянтинівці, є загиблі та поранені. Дружківку обстріляно касетними боєприпасами, - ОВА 06
Ворог бив по Костянтинівці, є загиблі та поранені. Дружківку обстріляно касетними боєприпасами, - ОВА 07

На Лисичанському напрямку зруйновано 2 будинки у Званівці.

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обстріл (28472) Донецька область (8459)


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Десь в 14-15 роках зустрічав сім"ю з Дружківки на острові. У них хлопчик в пластунах. Справжній буде козак.
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14.05.2023 09:42 Відповісти
 
 