Ворог ударив "Градами" по Торецьку, Костянтинівка під вогнем зі "Смерчів". ФОТОрепортаж

Поліцейські Донеччини задокументували наслідки російського терору в 12 населених пунктах. Окупаційні війська здійснили 26 атак на цивільне населення. Серед вбитих і поранених - діти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, ворог обстріляв міста Авдіївка, Бахмут, Дружківка, Костянтинівка, Курахове, Торецьк, смт Велика Новосілка, Нью-Йорк і Північне, села Богоявленка, Вовченка, Времівка.

За даними Нацполіції, армія РФ гатила з авіації, РСЗВ "Смерч", "Ураган" і "Град", артилерії, танків, мінометів.

Знищено та пошкоджено 86 цивільних об’єктів - 61 житловий будинок, з них 19 - багатоквартирні, школу, аптеку, завод, автовокзал, музей, кафе, магазини, ринки, АЗС, склад, автомобілі, ЛЕП, газопроводи, а також службове авто.

"Костянтинівку російські війська накрили вогнем зі "Смерчів" та артилерії, вбили 2 людей, 10 поранили. Серед загиблих - 15-річна дівчина, ще двоє підлітків отримали травми. Руйнувань зазнали 15 будинків та інфраструктура", - йдеться у повідомленні.

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"Градами" окупанти вдарили по Торецьку. Постраждали дві людини. Пошкоджено 4 багатоквартирних будинки й 14 приватних осель, об’єкти цивільної інфраструктури та поліцейське авто.

Внаслідок ворожих обстрілів є загиблі в Авдіївці та поранені у Дружківці і Богоявленці.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.