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Новини Фото Війна
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Ворог ударив "Градами" по Торецьку, Костянтинівка під вогнем зі "Смерчів". ФОТОрепортаж

Поліцейські Донеччини задокументували наслідки російського терору в 12 населених пунктах. Окупаційні війська здійснили 26 атак на цивільне населення. Серед вбитих і поранених - діти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції. 

Як зазначається, ворог обстріляв міста Авдіївка, Бахмут, Дружківка, Костянтинівка, Курахове, Торецьк, смт Велика Новосілка, Нью-Йорк і Північне, села Богоявленка, Вовченка, Времівка.

За даними Нацполіції, армія РФ гатила з авіації, РСЗВ "Смерч", "Ураган" і "Град", артилерії, танків, мінометів.

Знищено та пошкоджено 86 цивільних об’єктів - 61 житловий будинок, з них 19 - багатоквартирні, школу, аптеку, завод, автовокзал, музей, кафе, магазини, ринки, АЗС, склад, автомобілі, ЛЕП, газопроводи, а також службове авто.

"Костянтинівку російські війська накрили вогнем зі "Смерчів" та артилерії, вбили 2 людей, 10 поранили. Серед загиблих - 15-річна дівчина, ще двоє підлітків отримали травми. Руйнувань зазнали 15 будинків та інфраструктура", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Ворог бив по Костянтинівці, є загиблі та поранені. Дружківку обстріляно касетними боєприпасами, - ОВА. ФОТОрепортаж

Ворог ударив Градами по Торецьку, Костянтинівка під вогнем зі Смерчів 01
Ворог ударив Градами по Торецьку, Костянтинівка під вогнем зі Смерчів 02
Ворог ударив Градами по Торецьку, Костянтинівка під вогнем зі Смерчів 03
Ворог ударив Градами по Торецьку, Костянтинівка під вогнем зі Смерчів 04
Ворог ударив Градами по Торецьку, Костянтинівка під вогнем зі Смерчів 05
Ворог ударив Градами по Торецьку, Костянтинівка під вогнем зі Смерчів 06
Ворог ударив Градами по Торецьку, Костянтинівка під вогнем зі Смерчів 07
Ворог ударив Градами по Торецьку, Костянтинівка під вогнем зі Смерчів 08
Ворог ударив Градами по Торецьку, Костянтинівка під вогнем зі Смерчів 09

"Градами" окупанти вдарили по Торецьку. Постраждали дві людини. Пошкоджено 4 багатоквартирних будинки й 14 приватних осель, об’єкти цивільної інфраструктури та поліцейське авто.

Внаслідок ворожих обстрілів є загиблі в Авдіївці та поранені у Дружківці і Богоявленці.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Автор: 

обстріл (28472) Нацполіція (15168) Донецька область (8459) Торецьк (459) Костянтинівка (274)


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У кремлівського упиря замість крові , тече в його жилах гній ,
бо воно не людина , а чортяка рогата 😠
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14.05.2023 12:26 Відповісти
Там всі такі.
Тупикова гілка розвитку приматів з лишньою хромосомою.
В них якщо не буде генетичного підживлення ззовні - через два-три покоління вони вимруть.
Вони це знають, тому вже 700 років ведуть загарбницькі війни з приводу цього - щоб підживлювати здихаючий біофонд.
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14.05.2023 12:45 Відповісти
Там не тільки дикі кацапи ,буряты i тувинцi , є чеченці, дагестанці татари ,башкири ,корейці і ще під сотню національності невже всі вимруть там буде швидше за все громадянська війна та розпад
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14.05.2023 20:32 Відповісти
Хто не встиг отримати лишню хромосому і зберіг ідентичність - мають вижити і створити свої держави.
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14.05.2023 20:37 Відповісти
 
 