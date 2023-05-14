Ворог накриває артилерією село у Запорізькому районі, - ОВА. ФОТОрепортаж

З ранку ворожа артилерія атакує село Новояковлівку Запорізького району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Запорізької ОВА.

"У Новояковлівці ударом вщент зруйновано будинок, у якому постраждала 48-річна жінка. Її вже доправлено в медичний заклад. Крім того, зайнявся сільський магазин, пошкоджено житлові будинки. Обстріл й досі триває. Інформація про наслідки уточнюється", - йдеться у повідомленні.

















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