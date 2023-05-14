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Українські військові відпрацьовують ведення вогню на навчаннях у Великій Британії, - Генштаб. ФОТОрепортаж

Інструктори з Данії у Великій Британії навчають військових ЗСУ вести вогонь зі стрілецької зброї в оборонному та наступальному бою.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, інформує Цензор.НЕТ.

"Військові інструктори та інструкторки Збройних Сил Королівства Данії Forsvaret в рамках багатонаціональної навчальної операції "Інтерфлекс" з базової загальновійськової підготовки особового складу Збройних Сил України у Великій Британії відпрацьовують з українськими воїнами заняття з ведення вогню бойовими двійками зі стрілецької зброї в оборонному та наступальному бою та виконують вправи стрільб із ведення вогню у складі відділення", - йдеться в повідомленні. 

Ця підготовка дає змогу оволодіти бойовими навичками, підвищити безпеку та сили дій Збройних Сил України, щоб військовослужбовці могли оволодіти необхідними тактичними знаннями для захисту України.

"Під експертним керівництвом інструкторів та інструкторок Збройних Сил Королівства Данії новобранці Збройних Сил України стають підготовленішими до бойових умов", - додали у Генштабі.

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Українські військові відпрацьовують ведення вогню на навчаннях у Великій Британії, - Генштаб 01
Українські військові відпрацьовують ведення вогню на навчаннях у Великій Британії, - Генштаб 02
Українські військові відпрацьовують ведення вогню на навчаннях у Великій Британії, - Генштаб 03
Українські військові відпрацьовують ведення вогню на навчаннях у Великій Британії, - Генштаб 04
Українські військові відпрацьовують ведення вогню на навчаннях у Великій Британії, - Генштаб 05
Українські військові відпрацьовують ведення вогню на навчаннях у Великій Британії, - Генштаб 06
Українські військові відпрацьовують ведення вогню на навчаннях у Великій Британії, - Генштаб 07
Українські військові відпрацьовують ведення вогню на навчаннях у Великій Британії, - Генштаб 08
Українські військові відпрацьовують ведення вогню на навчаннях у Великій Британії, - Генштаб 09
Українські військові відпрацьовують ведення вогню на навчаннях у Великій Британії, - Генштаб 10
Українські військові відпрацьовують ведення вогню на навчаннях у Великій Британії, - Генштаб 11
Українські військові відпрацьовують ведення вогню на навчаннях у Великій Британії, - Генштаб 12

Автор: 

Велика Британія (5581) навчання (579)


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Вчіться дрон-рейс. І параша обі..реться зі своїми наритими окопами в Криму.
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14.05.2023 14:37 Відповісти
Дрон-рейсинг (от англ. drone racing) - гоночные соревнования FPV-квадрокоптеров небольших размеров на специально оборудованных трассах.
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14.05.2023 14:42 Відповісти
на русне тренируйтесь
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14.05.2023 15:03 Відповісти
На ней экзамен сдавать будут.
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14.05.2023 15:37 Відповісти
 
 