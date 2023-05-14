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Новини Фото Війна
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Уже цього року можемо зробити поразку агресора незворотною, - Зеленський

У межах офіційного візиту до Німеччини Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Федеральним канцлером ФРН Олафом Шольцом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Як зазначається, глава Української держави висловив щиру подяку Олафу Шольцу та всьому німецькому народові за кожне життя українця, яке було врятоване завдяки підтримці Німеччини.

"Я хочу наголосити: допомога Німеччини - це захист життя. Життя наших людей у містах, у селах, які надійно захищає, зокрема, надана вами ППО. Життя наших воїнів на полі бою, які береже надана вами бронетехніка. Соціальне життя в Україні, яке береже ваша фінансова - дуже важлива - підтримка. Україна вміє бути вдячною й завжди буде вдячною вашій країні", - сказав Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами переговорів із головою німецького уряду в Берліні.

"Я вірю, що ваше лідерство - твоє, Олафе, та всієї Німеччини, - лідерство в захисті миру здатне зробити світ безпечнішим. Що більше буде співпраці між нами заради миру, що більше Німеччина буде лідером у захисті миру, то більше буде стабільності в міжнародних відносинах", - додав він.

Уже цього року можемо зробити поразку агресора незворотною, - Зеленський 01
Уже цього року можемо зробити поразку агресора незворотною, - Зеленський 02
Уже цього року можемо зробити поразку агресора незворотною, - Зеленський 03

Президент України наголосив: щоб ця війна закінчилася справедливим і чесним миром, Україна та вся Європа були вільними, а територіальна цілісність і безпека усіх європейських народів - гарантовані, треба діяти вже зараз.

"Уже цього року ми можемо зробити поразку агресора незворотною. Я дякую за найбільший безпековий пакет для нас від початку повномасштабного вторгнення Росії обсягом понад 2,7 мільярда євро. Це потужна підтримка. Це додаткові системи ППО та ракети до них, нові гармати, снаряди… Все, що є в цьому безпековому пакеті, значно посилить наш захист від російського терору. Дякую за це!" - сказав глава Української держави.

Зеленський також зазначив, що Німеччина зарезервувала понад 11 мільярдів євро на поточний і майбутні роки для продовження безпекової підтримки України. Крім того, надзвичайно істотною є участь Німеччини у Європейському фонді миру.

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"Сьогодні за обсягом допомоги Німеччина - на другому місці після Сполучених Штатів. Це дуже потужно", - розповів він.

Як повідомлялося, коментуючи готовність України до контрнаступу, Зеленський заявив: "Ще кілька візитів - і все"

Нагадаємо, 13 травня міноборони ФРН анонсувало новий пакет військової допомоги для України на €2,7 млрд. Як повідомив Глава Офісу президента України Андрій Єрмак, до пакету ввійдуть 20 БМП Marder, 30 танків Leopard, чотири ЗРК IRIS-T, 200 розвідувальних БПЛА, 100 бронемашин, 100 автомобілів тилового забезпечення, 15 Gepard і велика кількість боєприпасів.

Зеленський прибув до Німеччини 14 травня.

Автор: 

Німеччина (7353) Зеленський Володимир (23829) допомога (8345) Шольц Олаф (1136)


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Топ коментарі
+18
З клоуном може бути тільки поразка. Я хочу бачити його в клітці на Майдані. Оглядовий експонат такий
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14.05.2023 16:12
+17
Два дні на Цензорі цей клоун весь ефір займає. З а є б а в!
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14.05.2023 16:10
+13
Товариш Сталін був простим хлопцем з народу та ******** військовий стиль одягу, ще в нього була "Ставка ВГК", та словосполучення "Слуга Народу". А ще він дуже не любив опонентів...
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14.05.2023 16:00
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Товариш Сталін був простим хлопцем з народу та ******** військовий стиль одягу, ще в нього була "Ставка ВГК", та словосполучення "Слуга Народу". А ще він дуже не любив опонентів...
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14.05.2023 16:00 Відповісти
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14.05.2023 16:04 Відповісти
це все НАТО і космічні прибульці
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14.05.2023 16:13 Відповісти
А чего Луганск мирный ?его хунта 9 лет дамбила
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14.05.2023 16:15 Відповісти
what the fucking 9 asses?
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14.05.2023 16:54 Відповісти
Я думаю, що це наші ракети Петріот. Жоден пілот не вижив, а падаючий Су-34 в штопорі без носа на відео. Ракети Петріот заточені на кабіну літака, щоб знищити пілотів.
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14.05.2023 16:56 Відповісти
The missile itself is also designed to bias its impact on the nose of the aircraft so as to kill the pilot.
----Lt Cdr Ron Candiloro, VFA-151's F/A-18 Hornet pilot
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14.05.2023 16:58 Відповісти
Да, возможно и скорее всего. Только у меня вопрос к вове, - а сколько Хаймарсов или Леопардов в 2023 году ты закатаешь в асфальт и свои офшоры? Судя по бюджету и в пересчеие на Хаймарсы получается более 400 шт.
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14.05.2023 16:05 Відповісти
В мене вас лише одне запитання, - ви дебiл вiд народження чi це у вас розвинулось пiд впливом перегляду телепередач та гiвносерiалiв на кшталт "Вечерний Квартал" та " Слуга народа"?
Впрочем могу задать еще один вопрос, - а вот когда некий вор, трус уклонист и просто чмо без высшего образования с фальшивым дипломом, которое вы по своему дебилизму сегодня называете родным вам правительством, до 2019 года обсирало на русском языке Украину, вы высказывали ему свое ффффееее и если нет то почему?
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14.05.2023 19:04 Відповісти
Ви не вiдповили менi на моэ перше запитання. Шо заважае? Ваша розумова вiдсталiсть вiд народження? Чi сiльске-пролетарське-колхозне походження?
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14.05.2023 20:23 Відповісти
На вiдмiну вiд вас, я був 24.02.2022 та ще тричi. А ви там жодного разу не були та настiлькi тупi шо даже не у курсi, шо в Украiнi НЕМА вiйськоматiв. НЕМА. ЖОДНОГО ВIЙСКОМАТА НЕМА.
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14.05.2023 20:26 Відповісти
Та ви, як лебiо, були у военкоматi? Я розумiю, шо вас, як дебiла, з той причини не зарахували до лав ЗСУ.
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14.05.2023 20:46 Відповісти
А я дiйсно у вiйськоматi не був. Бо у нас вiйськоматiв НЕМА. А у вас бачу э.
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14.05.2023 20:50 Відповісти
Доречi, пiсля москальского слова "гнiда", шо ви необережно використали, треба було ставити кому.
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14.05.2023 20:31 Відповісти
Уже пройшло 4 роки...
Вже всі побачили як Зеленський зруйнував систему та побудував, розбудував Україну - країну своєї мрії...
Але чи всі це зрозуміли чому ми зараз "маємо те що маємо"?.
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14.05.2023 16:06 Відповісти
Нуда -- треба ім яиця відбити .
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14.05.2023 16:07 Відповісти
З клоуном може бути тільки поразка. Я хочу бачити його в клітці на Майдані. Оглядовий експонат такий
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14.05.2023 16:12 Відповісти
хто рішає зелула, та що впиралась рогами коли до вторгнення нам перли джави і стінгери? воно ніхрена не вирішує,так попка для тб на Заході.
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14.05.2023 17:44 Відповісти
Ви маєте рацію. Це бажають багато людей в країні.
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14.05.2023 16:25 Відповісти
Два дні на Цензорі цей клоун весь ефір займає. З а є б а в!
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14.05.2023 16:10 Відповісти
А какие новости ты хотел бы видеть на Цензоре?
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14.05.2023 16:16 Відповісти
а ти?
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14.05.2023 16:24 Відповісти
И боты тоже.
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14.05.2023 16:30 Відповісти
Чим я тобі мішаю. Чесно скажи.
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14.05.2023 16:57 Відповісти
Ти ж зебіл. Ворог України
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14.05.2023 16:58 Відповісти
зараз приеднаються-кулеба ігнат зеданов ветеринар і давай хвалитися
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14.05.2023 16:14 Відповісти
Шо, опять "прекратить стрелять"?!
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14.05.2023 16:20 Відповісти
Нам цікаво, що скаже Залужний, що а не Зленський
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14.05.2023 16:22 Відповісти
"не сотвори себе кумира".
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14.05.2023 16:34 Відповісти
Пуйла?
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14.05.2023 16:39 Відповісти
Бахиню, Юльку.
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14.05.2023 19:05 Відповісти
пасматреть в глаза увидеть мир
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14.05.2023 16:23 Відповісти
Знову ''вангує''. Недавно Залужний казав -"на швидке завершення війни сподіватися не варто''. Чогось в мене більше довіри Залужному...
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14.05.2023 16:23 Відповісти
Це залежить від того, що розуміти під словосполученням "завершення війни".

Навіть у разі виходу на кордони 1991 року кацапи продовжать нас тероризувати з повітря.
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14.05.2023 16:35 Відповісти
Війна не закінчиться виходом на кордон 91 року/ще треба до нього дойти,того кордону 91 року/.
Війна може ,закінчитись тільки --зміною правління в кремлі ,капітуляцією і підписання мируну,і на остаток розвалом рашистської імперії...Інакше це буде довготривалий військовий конфлікт ,як Ізраїль і Палестина.
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14.05.2023 16:42 Відповісти
почалось....побєдобєсіє.
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14.05.2023 16:37 Відповісти
Може треба скинутись йому на костюм?
Кумарить вже від цьго його вигляду.
Зніміть з нього вже цю піжаму.
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14.05.2023 16:43 Відповісти
Який у ФРН правильний прапор. Кольори радують око 😉
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14.05.2023 17:07 Відповісти
Війна не закінчиться скоро, тому вава камуфляжну піжаму не зніме, як і вся його героїчна опа.
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14.05.2023 17:12 Відповісти
Зашийте блазню рота, там і без цього сіпатого дурнів повно. ,,Дякую ", що ще ахренію не обрали препіздента.
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14.05.2023 17:13 Відповісти
Хусейн Джамбетов, доверенный помощник Закаева, воевавший в составе группы закаевцев в Украине (ОБОН), которую патронирует глава ГУР Буданов, неожиданно объявился в оккупированной Чечне.О н записал видео, в котором утверждает, что приехал в Чечню к Кадырову добровольно, «чтобы прояснить обстановку дома» и затем, если «все хорошо», то он будет говорить об этом «всему миру» и призывать всех вернуться в Чечню.
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14.05.2023 17:19 Відповісти
прапор за Шольцом гарно виглядає
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14.05.2023 20:26 Відповісти
уменяестьплан... и гашиш... янелохмнесорокдва речь задвинул... сейчас по Европам шастает и боится вернуться... чувствует или ощущает кончину...
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14.05.2023 20:42 Відповісти
 
 