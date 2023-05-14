Уже цього року можемо зробити поразку агресора незворотною, - Зеленський

У межах офіційного візиту до Німеччини Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Федеральним канцлером ФРН Олафом Шольцом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Як зазначається, глава Української держави висловив щиру подяку Олафу Шольцу та всьому німецькому народові за кожне життя українця, яке було врятоване завдяки підтримці Німеччини.

"Я хочу наголосити: допомога Німеччини - це захист життя. Життя наших людей у містах, у селах, які надійно захищає, зокрема, надана вами ППО. Життя наших воїнів на полі бою, які береже надана вами бронетехніка. Соціальне життя в Україні, яке береже ваша фінансова - дуже важлива - підтримка. Україна вміє бути вдячною й завжди буде вдячною вашій країні", - сказав Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами переговорів із головою німецького уряду в Берліні.

"Я вірю, що ваше лідерство - твоє, Олафе, та всієї Німеччини, - лідерство в захисті миру здатне зробити світ безпечнішим. Що більше буде співпраці між нами заради миру, що більше Німеччина буде лідером у захисті миру, то більше буде стабільності в міжнародних відносинах", - додав він.







Президент України наголосив: щоб ця війна закінчилася справедливим і чесним миром, Україна та вся Європа були вільними, а територіальна цілісність і безпека усіх європейських народів - гарантовані, треба діяти вже зараз.

"Уже цього року ми можемо зробити поразку агресора незворотною. Я дякую за найбільший безпековий пакет для нас від початку повномасштабного вторгнення Росії обсягом понад 2,7 мільярда євро. Це потужна підтримка. Це додаткові системи ППО та ракети до них, нові гармати, снаряди… Все, що є в цьому безпековому пакеті, значно посилить наш захист від російського терору. Дякую за це!" - сказав глава Української держави.

Зеленський також зазначив, що Німеччина зарезервувала понад 11 мільярдів євро на поточний і майбутні роки для продовження безпекової підтримки України. Крім того, надзвичайно істотною є участь Німеччини у Європейському фонді миру.

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"Сьогодні за обсягом допомоги Німеччина - на другому місці після Сполучених Штатів. Це дуже потужно", - розповів він.

Як повідомлялося, коментуючи готовність України до контрнаступу, Зеленський заявив: "Ще кілька візитів - і все"

Нагадаємо, 13 травня міноборони ФРН анонсувало новий пакет військової допомоги для України на €2,7 млрд. Як повідомив Глава Офісу президента України Андрій Єрмак, до пакету ввійдуть 20 БМП Marder, 30 танків Leopard, чотири ЗРК IRIS-T, 200 розвідувальних БПЛА, 100 бронемашин, 100 автомобілів тилового забезпечення, 15 Gepard і велика кількість боєприпасів.



Зеленський прибув до Німеччини 14 травня.