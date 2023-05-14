Міністр оборони Норвегії Грам відвідав бійців ЗСУ, які тренуються в країні. ФОТОрепортаж

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам відвідав тренування понад сотні українських військовослужбовців разом із виконувачем обов’язків начальника МВС Мортенем Еггенем на одному із полігонів Норвегії.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у твіттері.

"Сильне враження справляє зустріч із деякими з тих, хто незабаром піде воювати, щоб захищати свою Батьківщину та свої цінності від російського вторгнення. Війна наближається, коли ми зустрічаємо воїнів з бойових дій, які тренуються тут і повертаються на війну.

Це потужне нагадування про те, що свобода не приходить сама по собі. Ми підтримували Україну як матеріально, так і навчанням, і будемо підтримувати, скільки буде потрібно", — заявив Грам.

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