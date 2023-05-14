УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7769 відвідувачів онлайн
Новини Фото
5 479 1

Міністр оборони Норвегії Грам відвідав бійців ЗСУ, які тренуються в країні. ФОТОрепортаж

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам відвідав тренування понад сотні українських військовослужбовців разом із виконувачем обов’язків начальника МВС Мортенем Еггенем на одному із полігонів Норвегії.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у твіттері.

"Сильне враження справляє зустріч із деякими з тих, хто незабаром піде воювати, щоб захищати свою Батьківщину та свої цінності від російського вторгнення. Війна наближається, коли ми зустрічаємо воїнів з бойових дій, які тренуються тут і повертаються на війну.

Це потужне нагадування про те, що свобода не приходить сама по собі. Ми підтримували Україну як матеріально, так і навчанням, і будемо підтримувати, скільки буде потрібно", — заявив Грам.

Також дивіться: Інструктори зі Швеції навчають у Британії військових ЗСУ. ФОТОрепортаж

Міністр оборони Норвегії Грам відвідав бійців ЗСУ, які тренуються в країні 01
Міністр оборони Норвегії Грам відвідав бійців ЗСУ, які тренуються в країні 02
Міністр оборони Норвегії Грам відвідав бійців ЗСУ, які тренуються в країні 03
Міністр оборони Норвегії Грам відвідав бійців ЗСУ, які тренуються в країні 04
Міністр оборони Норвегії Грам відвідав бійців ЗСУ, які тренуються в країні 05

Автор: 

Норвегія (765) військові навчання (2775)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Весь цивілізований світ з нами , та дбає про підготовку наших
воінів для якнайшвидшоі перемоги над русоФашистами 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
15.05.2023 00:41 Відповісти
 
 