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У Тернополі пожежу після обстрілів міста ліквідували з використанням робота, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Тернополі вогнеборці ліквідували пожежі у двох складських будівлях на загальній площі 400 м кв, що виникли після обстрілів міста, використовуючи роботизовану систему пожежогасіння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Державна служба надзвичайних ситуацій повідомила в телеграмі.

"14 травня у м. Тернопіль вогнеборці ДСНС ліквідували пожежі у двох складських будівлях на загальній площі 400 м кв, що виникли після обстрілів міста", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, до гасіння було залучено 33 чол. особового складу ДСНС та 6 од. техніки, зокрема тактичний робот Magirus Wolf R1.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Тернополі внаслідок ракетного удару згорів склад з гуманітарною допомогою

"Робот-помічник наших рятувальників вже не перше доводить свою єффективість. З його допомогою рятувальникам вдалося ліквідувати наслідки ворожих атак на Тернопільщині та Хмельниччині. За допомогою пульта керування оператор перебуває на безпечній відстані від робота та осередку пожежі. Наразі пожежі ліквідовані. Дякую кожному за роботу", - прокоментував ситуацію Голова ДСНС Сергій Крук.

У Тернополі пожежу після обстрілів міста ліквідували з використанням робота, - ДСНС 01
У Тернополі пожежу після обстрілів міста ліквідували з використанням робота, - ДСНС 02

Також читайте: "Завдали удару по місцях дислокації ЗСУ", - Міноборони РФ про ракетний удар по Тернополю


У Тернополі пожежу після обстрілів міста ліквідували з використанням робота, - ДСНС 03
У Тернополі пожежу після обстрілів міста ліквідували з використанням робота, - ДСНС 04
У Тернополі пожежу після обстрілів міста ліквідували з використанням робота, - ДСНС 05
У Тернополі пожежу після обстрілів міста ліквідували з використанням робота, - ДСНС 06
У Тернополі пожежу після обстрілів міста ліквідували з використанням робота, - ДСНС 07

Автор: 

обстріл (28428) пожежа (4322) Тернопіль (401) ДСНС (5104)


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Топ коментарі
+8
Стільки добра знищено..навіть війна ,не вчить нічому...роботами вони хваляться..тьфу.
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14.05.2023 19:55
+5
это для русни ,а то они говоря боеприпасы
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14.05.2023 20:20
+3
І щож ти там побачив?Ми поки бачимо,що ви гірше фашистів.
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14.05.2023 20:28
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Німеччина подарувала таких роботів, чи купили?
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14.05.2023 19:52 Відповісти
Стільки добра знищено..навіть війна ,не вчить нічому...роботами вони хваляться..тьфу.
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14.05.2023 19:55 Відповісти
от не було би війни, то і не було би у ДСНС такого робота за десять мільйонів. Тушили б і далі пожежі, як лохи зразка 18-го року.
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14.05.2023 20:08 Відповісти
Čuvstvuiu ruski smard, naverna ot tebia ņesiot......
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14.05.2023 20:09 Відповісти
а тобі курва все не так! чи треба щоб ДСНСівцві бігали тушили відрами з піском?
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14.05.2023 21:50 Відповісти
шкода що там на місці не було тебе експерта, ти б показав як потрібно гасити вогонь, ну нічо може колись ще покажеш, ми в тебе віримо
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15.05.2023 05:26 Відповісти
Все як і раньше на виду, ніхто нічого не збирається якось ховати від очей коригувальників, бомбіть і далі.
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14.05.2023 19:57 Відповісти
это для русни ,а то они говоря боеприпасы
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14.05.2023 20:20 Відповісти
І щож ти там побачив?Ми поки бачимо,що ви гірше фашистів.
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14.05.2023 20:28 Відповісти
Прощавати будеш когось іншого,прощаватель кацапський.І пиши українською,важко зрозуміти.І не доноси.Тиж за собою каки змиваєш,сміття виносиш?Так і тут,повинно бути чисто.🤣🌹
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14.05.2023 20:37 Відповісти
не хрена там не видно ,но точно не боеприпасы
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14.05.2023 20:30 Відповісти
Где это видно?
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14.05.2023 21:29 Відповісти
Феди ?
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14.05.2023 20:19 Відповісти
Заграница нам пришлет еще гуманитарки
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14.05.2023 20:23 Відповісти
Ну ручною циркулярною пилою (четверте фото) кацапам голови можна відрізати. Тому про зброю вони в деякому сенсі не збрехали. Жарт звісно.
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14.05.2023 22:59 Відповісти
Ще з ******** військових розробок на фото можна побачити залишки компресора, а можливо мінібашти (насос для закачки води). Ну для багатьох кацапів це дуже незвичні а тому страшні речі, як для нас НЛО.
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14.05.2023 23:06 Відповісти
 
 