У Тернополі пожежу після обстрілів міста ліквідували з використанням робота, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Тернополі вогнеборці ліквідували пожежі у двох складських будівлях на загальній площі 400 м кв, що виникли після обстрілів міста, використовуючи роботизовану систему пожежогасіння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Державна служба надзвичайних ситуацій повідомила в телеграмі.

"14 травня у м. Тернопіль вогнеборці ДСНС ліквідували пожежі у двох складських будівлях на загальній площі 400 м кв, що виникли після обстрілів міста", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, до гасіння було залучено 33 чол. особового складу ДСНС та 6 од. техніки, зокрема тактичний робот Magirus Wolf R1.

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"Робот-помічник наших рятувальників вже не перше доводить свою єффективість. З його допомогою рятувальникам вдалося ліквідувати наслідки ворожих атак на Тернопільщині та Хмельниччині. За допомогою пульта керування оператор перебуває на безпечній відстані від робота та осередку пожежі. Наразі пожежі ліквідовані. Дякую кожному за роботу", - прокоментував ситуацію Голова ДСНС Сергій Крук.





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