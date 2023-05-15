Зранку в Луганську прильоти в районі військового училища, горить казарма: окупанти повідомляють про ракетний удар. ВІДЕО+ФОТО

Зранку 15 травня в окупованому Луганську повідомляють про сильні вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, російська пропагандистська агенція РИА-Новости із посиланням на маріонетку Родіона Мірошника інформує про два прильоти в районі автовокзалу в Луганську.

Тим часом у соцмережах поширюються фото, на яких зафіксовано дим після ймовірних прильотів.

Офіційної інформації щодо ситуації у місті наразі немає.

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За даними місцевих мешканців, нібито приліт у військову частину. Згодом РИА-Новости із посиланням на власного кореспондента підтвердили, що удар завдано в район колишнього авіаційного училища штурманів.

У мережі стали поширюватися відео з місця прильоту. Як зазначається, після удару по окупованому Луганську горить ворожа казарма.