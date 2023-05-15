Зранку в Луганську прильоти в районі військового училища, горить казарма: окупанти повідомляють про ракетний удар. ВІДЕО+ФОТО
Зранку 15 травня в окупованому Луганську повідомляють про сильні вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Зокрема, російська пропагандистська агенція РИА-Новости із посиланням на маріонетку Родіона Мірошника інформує про два прильоти в районі автовокзалу в Луганську.
Тим часом у соцмережах поширюються фото, на яких зафіксовано дим після ймовірних прильотів.
Офіційної інформації щодо ситуації у місті наразі немає.
За даними місцевих мешканців, нібито приліт у військову частину. Згодом РИА-Новости із посиланням на власного кореспондента підтвердили, що удар завдано в район колишнього авіаційного училища штурманів.
У мережі стали поширюватися відео з місця прильоту. Як зазначається, після удару по окупованому Луганську горить ворожа казарма.
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-а как же 8 лет бамбили Дамбасс ?
Що ліз у землі козаків.
Протягне голову і лапу,
Посеред степу й будяків.
курка з майонезом.
.......
Макіївка 2.0?
С 14-го года до Луганска из украинских окопов можно было из РПГ-7 дострелить (было бы желание). Во их там "домбили Бамбасс 8 лет", что они расслабились. Самое прикольное: по ходу, они в Луганск и Донецк столько запасов МТО и ремонтным мощностей подтянули, что сейчас не смогут их оттуда вытащить (при более или менее разумной и плановой работе РВиА ВСУ), что обрекает все запасы и мощности на уничтожение...