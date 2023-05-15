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Новини Фото Війна
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Зранку в Луганську прильоти в районі військового училища, горить казарма: окупанти повідомляють про ракетний удар. ВІДЕО+ФОТО

Зранку 15 травня в окупованому Луганську повідомляють про сильні вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, російська пропагандистська агенція РИА-Новости із посиланням на маріонетку Родіона Мірошника інформує про два прильоти в районі автовокзалу в Луганську.

Тим часом у соцмережах поширюються фото, на яких зафіксовано дим після ймовірних прильотів.

Офіційної інформації щодо ситуації у місті наразі немає.

Також читайте: Ввечері 13 травня у окупованому Луганську пролунали вибухи. ФОТО

Зранку в Луганську прильоти в районі військового училища, горить казарма: окупанти повідомляють про ракетний удар 01
Зранку в Луганську прильоти в районі військового училища, горить казарма: окупанти повідомляють про ракетний удар 02

За даними місцевих мешканців, нібито приліт у військову частину. Згодом РИА-Новости із посиланням на власного кореспондента підтвердили, що удар завдано в район колишнього авіаційного училища штурманів. 

У мережі стали поширюватися відео з місця прильоту. Як зазначається, після удару по окупованому Луганську горить ворожа казарма.

Автор: 

Луганськ (576) обстріл (28428)


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Топ коментарі
+45
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15.05.2023 08:40
+41
Таких жестких прилетов еще не было
-а как же 8 лет бамбили Дамбасс ?
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15.05.2023 08:45
+36
Укропи дамбят Бамбас.
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15.05.2023 08:36
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Укропи дамбят Бамбас.
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15.05.2023 08:36 Відповісти
бімбамі.
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15.05.2023 10:48 Відповісти
Це балон газовий вибухнув. Техніки безпеки треба дотримуватись.
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15.05.2023 08:38 Відповісти
Супер !!! Добрий кацап - мертвий кацап !!!
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15.05.2023 08:39 Відповісти
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15.05.2023 08:40 Відповісти
Можуть паффтаріть.
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15.05.2023 08:44 Відповісти
Піфпафтаріть
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15.05.2023 12:18 Відповісти
"Военска"... воени... блжд 🤡
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15.05.2023 08:41 Відповісти
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15.05.2023 08:44 Відповісти
Таких жестких прилетов еще не было
-а как же 8 лет бамбили Дамбасс ?
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15.05.2023 08:45 Відповісти
Наверстываем..)
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15.05.2023 09:10 Відповісти
👍
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15.05.2023 12:40 Відповісти
У цих любителів пуйла усе жорстке ще попереду. Але вони про це ще не здогадуються.
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15.05.2023 10:47 Відповісти
Неамає спокою кацапу,
Що ліз у землі козаків.
Протягне голову і лапу,
Посеред степу й будяків.
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15.05.2023 08:46 Відповісти
Казали, що Україна дамбіть бімбас... от і наврочили ********🤔🧐😁😝😝😝😝🤪Це вам курви за все ваше ******** нутро, жеріть тварюки, праааадалжєніє слєдуєт, єта мі ішшшщо і нє начіналі
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15.05.2023 08:50 Відповісти
Жить стало веселей.
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15.05.2023 08:51 Відповісти
Виплодки нквдістських виродків, що вбили майже усе українське на бамбасі, мають у.ї.бати на свої історичні землі, тобто на Московію, разом із роками!
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15.05.2023 10:46 Відповісти
О. Я, тільки проснувся а там вже горить. Слава ЗСУ.
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15.05.2023 08:50 Відповісти
После 8 лет дамбили бамбас это семечки
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15.05.2023 08:54 Відповісти
Демілітаризація сраної псевдореспубліки
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15.05.2023 08:55 Відповісти
нарешті Україна почала бамбіть данбас. даунбасята майже 10 років просили.
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15.05.2023 09:00 Відповісти
у кацапів пердаки бахають)
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15.05.2023 09:10 Відповісти
Я, як бувалий луганчанин, дуже радий, що ЗСУ взялися за Луганськ. В 14-ому році я був в шоці від тих подій, захоплення будови СБУ. Понаїхало кацапів, знущались з України, місцева вата чекала на нафтодолари за свою зраду. Тепер ловіть ,,ответку".
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15.05.2023 09:16 Відповісти
Як бувалий з Довжанська шлю вам привіт із Ужгорода.
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15.05.2023 12:23 Відповісти
восимь лееет!
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15.05.2023 09:18 Відповісти
Смажений кабанчик,
курка з майонезом.
.......

Макіївка 2.0?
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15.05.2023 09:23 Відповісти
Штурмани - це ті підари, які кидають ракетами по мирним українським містам? Карма.
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15.05.2023 09:45 Відповісти
Великобритания передаст Украине ракеты ПВО и БПЛА с радиусом действия 200 километров
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15.05.2023 10:18 Відповісти
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15.05.2023 10:23 Відповісти
Zelensky arrives in UK for surprise meeting with Sunak
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15.05.2023 10:26 Відповісти
Зашевелилось-забегало рашистско-сепарское кубло...Слава ВСУ!
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15.05.2023 10:39 Відповісти
Доброго ранку,everybody
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15.05.2023 10:56 Відповісти
Каштани, каштани, каштаааанниии!
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15.05.2023 10:58 Відповісти
Курви ******* про восємь лєт? Отримуйте, випросили.
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15.05.2023 11:03 Відповісти
Ой! А что, так можно было?
С 14-го года до Луганска из украинских окопов можно было из РПГ-7 дострелить (было бы желание). Во их там "домбили Бамбасс 8 лет", что они расслабились. Самое прикольное: по ходу, они в Луганск и Донецк столько запасов МТО и ремонтным мощностей подтянули, что сейчас не смогут их оттуда вытащить (при более или менее разумной и плановой работе РВиА ВСУ), что обрекает все запасы и мощности на уничтожение...
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15.05.2023 11:28 Відповісти
От вміють кацапи горіти, молодці, хай горять і надалі.
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15.05.2023 11:37 Відповісти
Якщо ракета влучила в казарму з "начинням" і продажним луганським сміттям,то ніскілечки не шкода,бо ті уйобки вчаться там вбивати наших хлопців
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15.05.2023 14:32 Відповісти
Bravo
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15.05.2023 15:56 Відповісти
 
 