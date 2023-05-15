Доба на Донеччині: Рашисти били по Краматорську, Авдіївці, Кураховому та інших громадах. ФОТОрепортаж
Впродовж доби внаслідок обстрілу російськими загарбниками на Донеччині поранено 7 цивільних.
Про це повідомив глава ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.
"Напередодні росіяни двічі запускали ракети по Краматорську — зруйнували будинок, мешканці якого евакуювалися. Без жертв. На Волноваському напрямку під обстрілами Пречистівка Вугледарської ТГ, Бурлацьке і Шевченко Комарської ТГ", - йдеться в повідомленні.
Водночас у Кураховому пошкоджено 7 багатоповерхівок. На території громади обстріляні також Острівське, Вовченка і Гірник. Вночі Авдіївка зазнала обстрілу з Градів, відбувалися також обстріли Мар'їнки та Георгіївки.
На Горлівському напрямку у Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 10 приватних будинків, 7 багатоповерхівок і школу. У Торецькій ТГ пошкоджено 5 будинків: 2 у Північному і 3 у Дружбі. У Часовоярській ТГ пошкоджено 3 будинки.
На Лисичанському напрямку поранено 1 людину та зруйновано 1 будинок у Сіверську. Зафіксовано 18 обстрілів Лиманської громади — без жертв та руйнувань", - зазначив очільник області.
Всього за добу росіяни поранили 7 жителів Донеччини.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://molbuk.ua/news/285486-zelenskyi-sogodni-bude-u-brytanii.html Зеленський сьогодні буде у Британії
https://molbuk.ua/uploads/posts/2023-05/1684132456_ilyustratyvne-foto_large.jpg
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 15 травня, відвідає Велику Британію.
У столиці він зустрінеться із прем'єр-міністром Ріші Сунаком.