Доба на Донеччині: Рашисти били по Краматорську, Авдіївці, Кураховому та інших громадах. ФОТОрепортаж

Впродовж доби внаслідок обстрілу російськими загарбниками на Донеччині поранено 7 цивільних.

Про це повідомив глава ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"Напередодні росіяни двічі запускали ракети по Краматорську — зруйнували будинок, мешканці якого евакуювалися. Без жертв. На Волноваському напрямку під обстрілами Пречистівка Вугледарської ТГ, Бурлацьке і Шевченко Комарської ТГ", - йдеться в повідомленні.

Водночас у Кураховому пошкоджено 7 багатоповерхівок. На території громади обстріляні також Острівське, Вовченка і Гірник. Вночі Авдіївка зазнала обстрілу з Градів, відбувалися також обстріли Мар'їнки та Георгіївки.

На Горлівському напрямку у Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 10 приватних будинків, 7 багатоповерхівок і школу. У Торецькій ТГ пошкоджено 5 будинків: 2 у Північному і 3 у Дружбі. У Часовоярській ТГ пошкоджено 3 будинки.



На Лисичанському напрямку поранено 1 людину та зруйновано 1 будинок у Сіверську. Зафіксовано 18 обстрілів Лиманської громади — без жертв та руйнувань", - зазначив очільник області.

Всього за добу росіяни поранили 7 жителів Донеччини.

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