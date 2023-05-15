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Доба на Донеччині: Рашисти били по Краматорську, Авдіївці, Кураховому та інших громадах. ФОТОрепортаж

Впродовж доби внаслідок обстрілу російськими загарбниками на Донеччині поранено 7 цивільних.

Про це повідомив глава ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"Напередодні росіяни двічі запускали ракети по Краматорську — зруйнували будинок, мешканці якого евакуювалися. Без жертв. На Волноваському напрямку під обстрілами Пречистівка Вугледарської ТГ, Бурлацьке і Шевченко Комарської ТГ", - йдеться в повідомленні.

Водночас у Кураховому пошкоджено 7 багатоповерхівок. На території громади обстріляні також Острівське, Вовченка і Гірник. Вночі Авдіївка зазнала обстрілу з Градів, відбувалися також обстріли Мар'їнки та Георгіївки.

На Горлівському напрямку у Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 10 приватних будинків, 7 багатоповерхівок і школу. У Торецькій ТГ пошкоджено 5 будинків: 2 у Північному і 3 у Дружбі. У Часовоярській ТГ пошкоджено 3 будинки.

На Лисичанському напрямку поранено 1 людину та зруйновано 1 будинок у Сіверську. Зафіксовано 18 обстрілів Лиманської громади — без жертв та руйнувань", - зазначив очільник області.

Всього за добу росіяни поранили 7 жителів Донеччини.

Також читайте: Росіяни обстріляли Курахове: троє поранених, зокрема неповнолітній. ФОТОрепортаж

Доба на Донеччині: Рашисти били по Краматорську, Авдіївці, Кураховому та інших громадах 01
Доба на Донеччині: Рашисти били по Краматорську, Авдіївці, Кураховому та інших громадах 02
Доба на Донеччині: Рашисти били по Краматорську, Авдіївці, Кураховому та інших громадах 03
Доба на Донеччині: Рашисти били по Краматорську, Авдіївці, Кураховому та інших громадах 04
Доба на Донеччині: Рашисти били по Краматорську, Авдіївці, Кураховому та інших громадах 05

Автор: 

Донецька область (8440) Кириленко Павло (907)


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Но,***** мой уох

https://molbuk.ua/news/285486-zelenskyi-sogodni-bude-u-brytanii.html Зеленський сьогодні буде у Британії

https://molbuk.ua/uploads/posts/2023-05/1684132456_ilyustratyvne-foto_large.jpg

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 15 травня, відвідає Велику Британію.

У столиці він зустрінеться із прем'єр-міністром Ріші Сунаком.
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15.05.2023 10:10 Відповісти
Не можуть придумати нічого свого.
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15.05.2023 10:18 Відповісти
 
 