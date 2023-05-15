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Шукали для ворога інформацію про контрнаступ ЗСУ: затримано двох інформаторів РФ на Харківщині, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки затримала ще двох поплічників агресора під час стабілізаційних заходів на звільнених територіях Харківської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, зловмисниками виявились знайомі між собою чоловік та жінка з Вовчанська, які приховано збирали інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони у прикордонному районі.

Також вони фіксували наслідки російських ракетно-артилерійських обстрілів регіону.

За даними СБУ, отриману інформацію вони передавали своєму родичу, який проживає в РФ.

Розвіддані потрібні були окупантам для планування та підготовки повторних повітряних ударів по українських об’єктах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє приватних детективів в Києві торгували інформацією з державних баз даних. Можуть сісти на 5 років, - СБУ. ФОТО

Шукали для ворога інформацію про контрнаступ ЗСУ: затримано двох інформаторів РФ на Харківщині, - СБУ 01
Шукали для ворога інформацію про контрнаступ ЗСУ: затримано двох інформаторів РФ на Харківщині, - СБУ 02

"Співробітники СБУ встановили місцезнаходження і затримали обох зловмисників під час виконання ними ворожого завдання. У ході обшуків у затриманих виявлено мобільні телефони, які вони використовували для листування з агресором", - йдеться у повідомленні.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Автор: 

СБУ (12809) Харківщина (6054) шпигунство (990) колабораціонізм (1158)


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Топ коментарі
+12
Утырков в поля на разминирование. Не хер на них казенные харчи переводить
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15.05.2023 10:18
+7
У Харкові сміливо можно третину затримати. Повно їх своїх, ТАК ЩЕ ДАУНБАС ПОНАЇХАВ. І ВОНИ УСІ ЗА КАЦАПІВ ТОПЯТ.
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15.05.2023 10:23
+5
И ещё раз, в который раз. А был бы закон об оружии, особенно о коротком огнестреле и с правом ношения---, как везде в мире, где такое конституционное право работает--- перестреляли бы давно всю 5 колону уже к лету 2022 г!!! Без СБУ. Та и некоторых туда же. Как говорил начальник СБУ что в Америке товарищ кольт---,,сделаем мир чище, а воздух свежее,,!
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15.05.2023 10:23
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Утырков в поля на разминирование. Не хер на них казенные харчи переводить
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15.05.2023 10:18 Відповісти
на гіляку запроданців !!!
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15.05.2023 10:21 Відповісти
У Харкові сміливо можно третину затримати. Повно їх своїх, ТАК ЩЕ ДАУНБАС ПОНАЇХАВ. І ВОНИ УСІ ЗА КАЦАПІВ ТОПЯТ.
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15.05.2023 10:23 Відповісти
Ви помиляєтесь. Не більше в Харкові мешканців Донбасу, вони по всій Україні і за кордоном. Є звісно, колаборанти, дається взнаки близькість росії, люди переїжджали до Харкова задля кращого життя. Третина - то Ви загнули. Чи Ви всіх би засудили на підставі місця проживання? В інших областях не так це проявилося через відсутність окупації, слава Богу. А харків'яни проявили справжній патріотизм і відвагу. Тероборона тому приклад. Подивіться документальний фільм про оборону Харкова "Бригада".
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15.05.2023 16:30 Відповісти
И ещё раз, в который раз. А был бы закон об оружии, особенно о коротком огнестреле и с правом ношения---, как везде в мире, где такое конституционное право работает--- перестреляли бы давно всю 5 колону уже к лету 2022 г!!! Без СБУ. Та и некоторых туда же. Как говорил начальник СБУ что в Америке товарищ кольт---,,сделаем мир чище, а воздух свежее,,!
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15.05.2023 10:23 Відповісти
Был бы этот закон вместо законной раздачи наградного всем кому ни попадя, уже к лету 2019 5-й колоны не было бы.
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15.05.2023 10:29 Відповісти
Колись таких негідників відвозили далеко від населених пунктів. Ті хто відвозив, повертались назад та казали: "Він поїхав далеко і назад вже не повернеться".
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15.05.2023 10:30 Відповісти
Нахер их затрымувать? Ям мало?
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15.05.2023 10:31 Відповісти
А скільки таких ось проросійських обсосів роз'їхалися по цивілізованих країнах і сидять там, як українські біженці??
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15.05.2023 10:35 Відповісти
50 олігархів рашистських ,до сих пір мають бізнес в Україні
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15.05.2023 10:40 Відповісти
Муж і жена - адна сатана, ілі такі двє? 🤔 Насправді це не піддається розумінню нормальними людьми. Жити у країні і працювати проти неї може лише ворог.
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15.05.2023 10:40 Відповісти
Тут у нас тоже есть такие. Одна курва писала в сообществе - " Колы булы за поляка то була гола срака, колы прийшлы москали, то був и хлиб на столи.
Сейчас перестала писать, молчит...где-то.
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15.05.2023 11:15 Відповісти
Напеве у Польщу виїхала. 😁 До того очевидно у Польщі ніколи не була. Тому і постила дурню.
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15.05.2023 11:39 Відповісти
Не могу понять - какой смысл в таких фото?
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15.05.2023 10:49 Відповісти
Такий закон, мабуть. Поки не буде вироку, вони є підозрювані, про що і пише цензор: "Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України Джерело: ". Може їх підставили. Теоретично.
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15.05.2023 11:31 Відповісти
Так навіщо взагалі ті фото.
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15.05.2023 16:32 Відповісти
А це вже називається наповненням контенту. Фото привертають увагу - а це перегляди.
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15.05.2023 16:39 Відповісти
Якщо ці запроданці громадяни України то чому їм не інкримінується стаття про державну зраду яка передбачає 15 років або пожиттєве позбавлення волі.
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15.05.2023 11:01 Відповісти
Хороше питання. Може державну зраду складніше довести?
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15.05.2023 12:42 Відповісти
Державна зрада - це діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України (ст. 111 КК України). У цих покидьків повна диспозиція цієї статті. Але чомусь їх жаліють і знаходять для них статті зі значно меншим строком позбавлення волі.
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15.05.2023 17:00 Відповісти
Можливо влада не хоче показувати статистику великої кількості державних зрадників.
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15.05.2023 17:03 Відповісти
 
 